Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තීරණාත්මක තෙවන එක්දින තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සන්නද්ධ වෙයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තීරණාත්මක තෙවන එක්දින තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සන්නද්ධ වෙයි

2026 එක්දින තරග මාලාවේ තෙවන හා අවසාන එක්දින තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සාධාරණ සටනක් ලෙස මුහුණ දීමට සූදානම් වන අතර, තීරණාත්මක මෙම හමුවට පෙර දෙපියයම ස්ථිර ප්‍රකාශයක් කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.

තෙවන එක්දින තරගය මාලාවේ ඉතාමත් තීරණාත්මක මොහොතක් නියෝජනය කරන අතර, දෙපියයම ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා ශෛලිය තහවුරු කර ගනිමින් ව්‍යාපාරයට ශක්තිමත් ලෙස ෙනරබෑමට 间心 කෙරෙති. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ කෙරේබියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ප්‍රබල දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ස්වදේශීය සහය සහ ජාතික ආඩම්බරය ශ්‍රේෂ්ඨ බලයක් ලෙස ගනිති.

ස්ඵෝටක පහරදීමේ පෙළ ගැස්මක් හා අනාවැකි කිව නොහැකි වේගයාගේ ප්‍රහාරයක් සඳහා ප්‍රසිද්ධ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ලාංකික සංඝයට දරුණු අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි. මෙම තරග මාලාව රසිකයන්ට තරගකාරී ක්‍රිකට් ලබා දී ඇති අතර, දෙකණ්ඩායමම ආධිපත්‍යය සඳහා තල්ලු කරන විට අවසාන තරගය ද ඊට වෙනස් නොවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාතික කණ්ඩායම මාලාව ධනාත්මකව නිමා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මෙම තරගය සැලකිය යුතු නරඹන්නන් සංඛ්‍යාවක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දිවයිනේ සෑම දිශාවකම ශ්‍රී ලංකා සහය පළ කරන්නෝ සජීවී ක්‍රියාව සමීපව අනුගමනය කරනු ඇත.

ක්‍රිකට් උද්යෝගිමත්හු නිල විකාශ නාලිකා හරහා සජීවී ලකුණු යාවත්කාලීන කිරීම් සහ බෝල ගණනින් ගණනේ විවරණය අනුගමනය කළ හැකි අතර, දේශීය රසිකයන්ට මෙන්ම විදේශ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ද ක්‍රියාවේ සෑම මොහොතකටම සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

දෙකණ්ඩායමම පිට්ටනියට පිවිසීමට සූදානම් වන විට, ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර රසවත් එක්දින තරග මාලාවේ අමතක නොවන නිමාවක් සඳහා අපේක්ෂාව දිනෙන් දින ඉහළ යමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි

දෘඪාංග ඉක්මවූ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ පවතින හමුදා සම්බන්ධය පිළිබඳ සාකච්ඡා මතු වන විට, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දිගු කලක් සේවය කළ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ කඩිනම් තරග මාලාවේ පළමු T20 ජාත්‍යන්තරයේදී මුහුණ දුන් අතර, තරගය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම ප්‍රේක්ෂකයන් ආසන අද්දරට…

01 Jul 2026 Discuss
2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි Sinhala

2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 앞으로 도래할 2026 යල වගා කන්නය තුළ ගොවීන්ගෙන් ධාන්‍ය මිලදී ගන්නා සහතික මිල නිවේදනය කර ඇති අතර, වසරේ ප්‍රධාන වගා කාලසීමා දෙකෙන් එකක් ආරම්භයට පෙර රටේ…

01 Jul 2026 Discuss