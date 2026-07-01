Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මගීන් නැවත වරක් බස් ගාස්තු ඉහළ යාමකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙමින් සිතින, මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ සිදු කළ අවසාන ගාස්තු සංශෝධනයෙන් පසු නව වැඩිවීමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලධාරීන් පියවර ගනිමින් සිටිති.

නව ගාස්තු සංශෝධනයක් ඉදිරියේදී

සැලසුම් කළ මෙම ගාස්තු වැඩිවීම, සාපේක්ෂව කෙටි කාලයක් තුළ සිදු කෙරෙන දෙවන සංශෝධනය ලෙස සලකනු ලබන අතර, ප්‍රධාන ප්‍රවාහන මාර්ගය ලෙස පොදු බස් රථ මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින දෛනික මගීන් අතර නැවුම් කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ. මාර්තු මාසයේ ගාස්තු ඉහළ නැංවීම දැනටමත් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් කෙරෙහි අමතර මූල්‍ය පීඩනයක් ඇති කර ඇති අතර, ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකු පසුගිය වසර කිහිපය තුළ රටට එල්ල වූ ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් තවමත් මිදෙමින් සිටිති.

ඉන්ධන මිල සහ නඩත්තු වියදම් ඇතුළු බස් රථ පාරිභෝගිකයන් විසින් දරනු ලබන අඛණ්ඩ පිරිවැය පීඩනයන් ගාස්තු සංශෝධනයට ප්‍රධාන හේතු ලෙස දක්වමින් බලධාරීන් සංශෝධනය සමඟ ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටිති.

දෛනික මගීන්ට වෙන බලපෑම

දිනපතා අන්තර් නගර සහ දේශීය බස් සේවා මත රඳා සිටින මිලියන සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, අඛණ්ඩ ගාස්තු ඉහළ නැංවීම් ගෘහස්ථ අයවැය කෙරෙහි වැඩෙන බරක් නිරූපණය කරයි. දෛනික මගී පදනමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් නිරූපණය කරන අඩු ආදායම්ලාභීන් සහ සිසුන්, බලපෑම වඩාත් තීව්‍ර ලෙස දැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • පෙර ගාස්තු ඉහළ නැංවීම මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී
  • ප්‍රවාහන බලධාරීන් විසින් නව ගාස්තු ඉහළ නැංවීමක් සැලසුම් කෙරෙමින් පවතී
  • ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වියදම් ඉහළ යාම සංශෝධනය සඳහා ප්‍රධාන හේතුව ලෙස දක්වා ඇත

සහන පියවර සඳහා ඉල්ලීම්

දිවයිනේ පුරා ජීවන වියදම ඉතා සංවේදී කාරණාවක් ව පවතින මේ අවස්ථාවේ, ඇතිබැරිකමට ඇති අවදානමට ලක් ප්‍රජාවන්ට ගාස්තු ඉහළ නැංවීමේ බල පෑම මෘදු කිරීම සඳහා ඉලක්කගත සහන පියවර සලකා බැලීමට රජය ඉල්ලා සිටීමට මගී පෙළ ගැස්ම් කණ්ඩායම් අපේක්ෂා කෙරේ.

ගාස්තු ඉහළ නැංවීමේ නිශ්චිත ප්‍රතිශතය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර අදාළ ප්‍රවාහන බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි Sinhala

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජූනි මාසය තුළ සංචාරකයන් පැමිණීමේ සැලකිය යුතු පහත වැටීමක් වාර්තා වූ අතර, නව දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව සියයට 9.90ක අඩුවීමක්…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම් මැයි මාසයේදී අහස උසට 치솟ා, දිවයිනේ මාසික බිල එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ළඟා වූ අතර, එය පෙර මාසයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස…

01 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් Infinity Rover අවලංගු මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ බව හෙළිවෙයි Sinhala

මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් Infinity Rover අවලංගු මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ බව හෙළිවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද නිල පරීක්ෂණයකින් තහවුරු වී ඇත්තේ, රටේ ක්‍රියාත්මක වූ Infinity Rover නමැති මූල්‍ය ආයතනය තහනම් ආයෝජන යෝජනා ක්‍රමයක නිරත…

01 Jul 2026 Discuss