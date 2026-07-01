මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ
ශ්රී ලංකාවේ මගීන් නැවත වරක් බස් ගාස්තු ඉහළ යාමකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙමින් සිතින, මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ සිදු කළ අවසාන ගාස්තු සංශෝධනයෙන් පසු නව වැඩිවීමක් ක්රියාත්මක කිරීමට බලධාරීන් පියවර ගනිමින් සිටිති.
නව ගාස්තු සංශෝධනයක් ඉදිරියේදී
සැලසුම් කළ මෙම ගාස්තු වැඩිවීම, සාපේක්ෂව කෙටි කාලයක් තුළ සිදු කෙරෙන දෙවන සංශෝධනය ලෙස සලකනු ලබන අතර, ප්රධාන ප්රවාහන මාර්ගය ලෙස පොදු බස් රථ මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින දෛනික මගීන් අතර නැවුම් කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ. මාර්තු මාසයේ ගාස්තු ඉහළ නැංවීම දැනටමත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් කෙරෙහි අමතර මූල්ය පීඩනයක් ඇති කර ඇති අතර, ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකු පසුගිය වසර කිහිපය තුළ රටට එල්ල වූ ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් තවමත් මිදෙමින් සිටිති.
ඉන්ධන මිල සහ නඩත්තු වියදම් ඇතුළු බස් රථ පාරිභෝගිකයන් විසින් දරනු ලබන අඛණ්ඩ පිරිවැය පීඩනයන් ගාස්තු සංශෝධනයට ප්රධාන හේතු ලෙස දක්වමින් බලධාරීන් සංශෝධනය සමඟ ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටිති.
දෛනික මගීන්ට වෙන බලපෑම
දිනපතා අන්තර් නගර සහ දේශීය බස් සේවා මත රඳා සිටින මිලියන සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, අඛණ්ඩ ගාස්තු ඉහළ නැංවීම් ගෘහස්ථ අයවැය කෙරෙහි වැඩෙන බරක් නිරූපණය කරයි. දෛනික මගී පදනමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් නිරූපණය කරන අඩු ආදායම්ලාභීන් සහ සිසුන්, බලපෑම වඩාත් තීව්ර ලෙස දැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- පෙර ගාස්තු ඉහළ නැංවීම මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ ක්රියාත්මක කරන ලදී
- ප්රවාහන බලධාරීන් විසින් නව ගාස්තු ඉහළ නැංවීමක් සැලසුම් කෙරෙමින් පවතී
- ක්රියාත්මක කිරීමේ වියදම් ඉහළ යාම සංශෝධනය සඳහා ප්රධාන හේතුව ලෙස දක්වා ඇත
සහන පියවර සඳහා ඉල්ලීම්
දිවයිනේ පුරා ජීවන වියදම ඉතා සංවේදී කාරණාවක් ව පවතින මේ අවස්ථාවේ, ඇතිබැරිකමට ඇති අවදානමට ලක් ප්රජාවන්ට ගාස්තු ඉහළ නැංවීමේ බල පෑම මෘදු කිරීම සඳහා ඉලක්කගත සහන පියවර සලකා බැලීමට රජය ඉල්ලා සිටීමට මගී පෙළ ගැස්ම් කණ්ඩායම් අපේක්ෂා කෙරේ.
ගාස්තු ඉහළ නැංවීමේ නිශ්චිත ප්රතිශතය සහ ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර අදාළ ප්රවාහන බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.