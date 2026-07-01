ජූනි මාසයේ ශ්රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි
ශ්රී ලංකාවට ජූනි මාසය තුළ සංචාරකයන් පැමිණීමේ සැලකිය යුතු පහත වැටීමක් වාර්තා වූ අතර, නව දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව සියයට 9.90ක අඩුවීමක් සිදු වී ඇති බවයි. මෙය දිවයිනේ ඉතා වැදගත් සංචාරක කර්මාන්තයේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ වේගය පිළිබඳ නව සැකසංකා මතු කර ඇත.
සංචාරකයන් 13,000කට අධික පිරිසක් අඩු වෙයි
ජූනි මාසය තුළ ශ්රී ලංකාවට සංචාරකයන් 124,551ක් පැමිණි අතර, එය පෙර වසරේ ජූනි මාසයේ වාර්තා වූ 138,241 දෙනාට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු අඩුවීමකි. සංචාරකයන් 13,000කට අධික පිරිසක් අඩු වීම මෑත කාලයේ දක්නට ලැබෙන වඩාත් තීව්ර මාසික පහත වැටීම්වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, කර්මාන්ත හිතවාදීන් සහ ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක්වනු ඇත.
තවමත් ස්ථාවරත්වය සොයන කර්මාන්තයකට පෙරළියක්
සංචාරක කර්මාන්තය ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපයීමේ වඩාත්ම වැදගත් ප්රභවයන්ගෙන් එකක් ව පවතින අතර, රටේ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ දැඩි කඩාකප්පල්කාරී කාල පරිච්ඡේදයෙන් පසු කර්මාන්තය ගතිකශක්තිය යළි ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා ක්රමානුකූලව කටයුතු කරමින් සිටී. එබැවින් එක් මාසයකදී සියයට දහයකට ආසන්න පහත වැටීමක් යනු කර්මාන්තයට නොසලකා හළ නොහැකි සිදුවීමකි.
ජූනි මාසයේ අංක තාවකාලික පහත වැටීමක් නියෝජනය කරන්නේ දැයි, නැතහොත් වසරේ දෙවන භාගය දෙසා ඉදිරියේදී වඩාත් දිගු කාලීන පහත වැටීමේ ආරම්භයක් දැයි, විශ්ලේෂකයන් සහ සංචාරක ක්රියාකරුවන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
සංචාරක අධිකාරීන් මත පීඩනය තීව්ර වෙයි
නවතම දත්ත, ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශය සහ අදාළ රජයේ අධිකාරීන් මත ප්රධාන මූලාශ්ර වෙළෙඳපොළවල් තුළ ප්රයත්නයන් වේගවත් කිරීමට පීඩනය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය. ගුවන් ප්රවාහන ධාරිතාව, ගමනාන්ත අලෙවිකරණය, වීසා පහසුකම් සහ සමස්ත සංචාරක අත්දැකීම වැනි සාධක, නිලධාරීන් පහත වැටීම ආපසු හැරවීමට ක්රම සොයන විට නැවත සාකච්ඡාවට ලක්වීමට ඉඩ ඇත.
වසර අවසාන සංචාරකයන් පැමිණීමේ ඉලක්ක දැන් වඩාත් බරපතළ තර්ජනයකට ලක්ව ඇති බැවින්, ශ්රී ලංකාවට මෙම මැද වසර හිඟය පියවා ගත හැකිද සහ සංචාරක කර්මාන්තයේ පුළුල් යථා තත්ත්වයට පත්වීම පවත්වා ගත හැකිද යන්න තීරණය කිරීමේදී ඉදිරි මාස ඉතාමත් තීරණාත්මක වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.