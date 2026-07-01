Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජූනි මාසය තුළ සංචාරකයන් පැමිණීමේ සැලකිය යුතු පහත වැටීමක් වාර්තා වූ අතර, නව දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව සියයට 9.90ක අඩුවීමක් සිදු වී ඇති බවයි. මෙය දිවයිනේ ඉතා වැදගත් සංචාරක කර්මාන්තයේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ වේගය පිළිබඳ නව සැකසංකා මතු කර ඇත.

සංචාරකයන් 13,000කට අධික පිරිසක් අඩු වෙයි

ජූනි මාසය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් 124,551ක් පැමිණි අතර, එය පෙර වසරේ ජූනි මාසයේ වාර්තා වූ 138,241 දෙනාට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු අඩුවීමකි. සංචාරකයන් 13,000කට අධික පිරිසක් අඩු වීම මෑත කාලයේ දක්නට ලැබෙන වඩාත් තීව්‍ර මාසික පහත වැටීම්වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, කර්මාන්ත හිතවාදීන් සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක්වනු ඇත.

තවමත් ස්ථාවරත්වය සොයන කර්මාන්තයකට පෙරළියක්

සංචාරක කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපයීමේ වඩාත්ම වැදගත් ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් ව පවතින අතර, රටේ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ දැඩි කඩාකප්පල්කාරී කාල පරිච්ඡේදයෙන් පසු කර්මාන්තය ගතිකශක්තිය යළි ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා ක්‍රමානුකූලව කටයුතු කරමින් සිටී. එබැවින් එක් මාසයකදී සියයට දහයකට ආසන්න පහත වැටීමක් යනු කර්මාන්තයට නොසලකා හළ නොහැකි සිදුවීමකි.

ජූනි මාසයේ අංක තාවකාලික පහත වැටීමක් නියෝජනය කරන්නේ දැයි, නැතහොත් වසරේ දෙවන භාගය දෙසා ඉදිරියේදී වඩාත් දිගු කාලීන පහත වැටීමේ ආරම්භයක් දැයි, විශ්ලේෂකයන් සහ සංචාරක ක්‍රියාකරුවන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

සංචාරක අධිකාරීන් මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

නවතම දත්ත, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සහ අදාළ රජයේ අධිකාරීන් මත ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර වෙළෙඳපොළවල් තුළ ප්‍රයත්නයන් වේගවත් කිරීමට පීඩනය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය. ගුවන් ප්‍රවාහන ධාරිතාව, ගමනාන්ත අලෙවිකරණය, වීසා පහසුකම් සහ සමස්ත සංචාරක අත්දැකීම වැනි සාධක, නිලධාරීන් පහත වැටීම ආපසු හැරවීමට ක්‍රම සොයන විට නැවත සාකච්ඡාවට ලක්වීමට ඉඩ ඇත.

වසර අවසාන සංචාරකයන් පැමිණීමේ ඉලක්ක දැන් වඩාත් බරපතළ තර්ජනයකට ලක්ව ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවට මෙම මැද වසර හිඟය පියවා ගත හැකිද සහ සංචාරක කර්මාන්තයේ පුළුල් යථා තත්ත්වයට පත්වීම පවත්වා ගත හැකිද යන්න තීරණය කිරීමේදී ඉදිරි මාස ඉතාමත් තීරණාත්මක වනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ Sinhala

මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මගීන් නැවත වරක් බස් ගාස්තු ඉහළ යාමකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙමින් සිතින, මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ සිදු කළ අවසාන ගාස්තු සංශෝධනයෙන් පසු නව වැඩිවීමක්…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම් මැයි මාසයේදී අහස උසට 치솟ා, දිවයිනේ මාසික බිල එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ළඟා වූ අතර, එය පෙර මාසයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස…

01 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් Infinity Rover අවලංගු මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ බව හෙළිවෙයි Sinhala

මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් Infinity Rover අවලංගු මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ බව හෙළිවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද නිල පරීක්ෂණයකින් තහවුරු වී ඇත්තේ, රටේ ක්‍රියාත්මක වූ Infinity Rover නමැති මූල්‍ය ආයතනය තහනම් ආයෝජන යෝජනා ක්‍රමයක නිරත…

01 Jul 2026 Discuss