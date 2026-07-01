Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම් මැයි මාසයේදී අහස උසට 치솟ා, දිවයිනේ මාසික බිල එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ළඟා වූ අතර, එය පෙර මාසයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස දෙගුණ වීමකි. මෙය රටේ විදේශ විනිමය සංචිත මත පවතින අතිමහත් පීඩනය තවදුරටත් ඉස්මතු කරයි.

බලශක්ති ආනයන වියදම් තියුනු ලෙස ඉහළ යාම

ඉන්ධන වියදම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාම, ගෝලීය බලශක්ති මිල ගණන් සමක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ පවතින අඛණ්ඩ අවදානම සහ රටේ ආනයනික ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන මත ඇති දැඩි රඳා පැවැත්ම ඉස්මතු කරයි. පෙර මාසයේ සංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂව ඇති වූ තියුණු වැඩිවීම, රටේ මෑත ඉන්ධන ආනයන ඉතිහාසයේ වාර්තා වූ දැඩිම මාසික ඉහළ යාම් අතරින් එකක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාව විදුලි බලය ජනනයේ සිට ප්‍රවාහනය හා කාර්මික කටයුතු දක්වා සිය බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඉන්ධන මත පාහේ සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතී. ගෝලීය තෙල් මිල ගණන් ඕනෑම ඉහළ යාමක් හෝ දේශීය ඉල්ලුම වැඩිවීමක් ඉතා ඉක්මනින් රටේ ගෙවුම් තුලනය මත බරක් බවට පරිවර්තනය විය හැකිය.

විදේශ විනිමය සංචිත මත පීඩනය

ඉහළ ගිය ඉන්ධන බිල ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉතා සංවේදී මොහොතකදී අවධානයට ලක් වේ. විදේශ සංචිත ක්ෂය කළ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහන වැඩසටහනකට හේතු වූ දැඩි ආර්ථික අර්බුදයකින් රට තවමත් ගොඩ ඒමට වෙර දරමින් සිටී. ඉන්ධන සඳහා පමණක් මාසිකව එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයකට අධික පිටවීමක් රටේ බාහිර මූල්‍ය කළමනාකරණ හැකියාව මත සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරයි.

ආර්ථිකවේදීන් සහ ප්‍රතිපත්ති立案 කරන්නන් නැවත නැවත අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, බලශක්ති රඳා පැවැත්ම අඩු කිරීමට සහ විදේශ විනිමය ඉපයීම් වැඩිදියුණු කිරීමට ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ නොමැතිව, ශ්‍රී ලංකාව අනාගතයේ ද එවැනි සංකම්පනවලට නිරාවරණය වී පවතිනු ඇති බවයි.

ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීම සඳහා ඇඟවුම්

රජය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් හා ආයෝජකයන් අතර විශ්වාසය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට කටයුතු කරන අතර, මේ මාසයේ ඉන්ධන වියදම වැනි විශාල හා අනාවැකි කිව නොහැකි ආනයන බිල, රාජකීය සැලසුම් සකස් කිරීම සහ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ උත්සාහයන් සංකීර්ණ කරයි.

ඉදිරි මාසවලදී බලශක්ති ආනයන ප්‍රවණතා දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරන අතර, ගෝලීය අමු තෙල් මිල ගණන් තවදුරටත් ඉහළ යාමක් රුපියලට සහ රටේ අස්ථිර බාහිර අංශයට නැවුම් පීඩනයක් එක් කළ හැකිය.

මැයි මාසයේ ඉන්ධන ආනයන අගය, ශ්‍රී ලංකාව තිරදීර්ඝ ආර්ථික යථාතත්ත්වය සහ දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය සඳහා මාර්ගයක් සෙවීමේදී ආමන්ත්‍රණය කළ යුතු ව්‍යුහාත්මක අභියෝගවල තියුණු සිහිකැඳවීමක් ලෙස සේවය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි Sinhala

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජූනි මාසය තුළ සංචාරකයන් පැමිණීමේ සැලකිය යුතු පහත වැටීමක් වාර්තා වූ අතර, නව දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව සියයට 9.90ක අඩුවීමක්…

01 Jul 2026 Discuss
මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ Sinhala

මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මගීන් නැවත වරක් බස් ගාස්තු ඉහළ යාමකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙමින් සිතින, මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ සිදු කළ අවසාන ගාස්තු සංශෝධනයෙන් පසු නව වැඩිවීමක්…

01 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් Infinity Rover අවලංගු මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ බව හෙළිවෙයි Sinhala

මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් Infinity Rover අවලංගු මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ බව හෙළිවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද නිල පරීක්ෂණයකින් තහවුරු වී ඇත්තේ, රටේ ක්‍රියාත්මක වූ Infinity Rover නමැති මූල්‍ය ආයතනය තහනම් ආයෝජන යෝජනා ක්‍රමයක නිරත…

01 Jul 2026 Discuss