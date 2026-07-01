ශ්රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන බිල 2026 මැයි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන් පන්සීයක් ඉක්මවයි
ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම් තීව්ර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, 2026 මැයි මාසයේදී මාසික බිල ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන් 536 දක්වා දෙගුණ වීම, රටේ විදේශ විනිමය තත්ත්වය හා ආනයන වියදම්වල තිරසාරභාවය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලකට තුඩු දී තිබේ.
ඉන්ධන වියදම්වල තියුණු ඉහළ යාම
මැයි මාසයේ මෙම ඉහළ යාම පෙර මාසවලට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු වර්ධනයක් නියෝජනය කරන අතර, දිවයිනේ ගෙවුම් තුලනය මත නැවත වරක් බරපතළ පීඩනයක් සෑදෙමින් පවතී. ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව උච්චාවචනය වෙමින් පවතින බැවින්, ශ්රී ලංකාව වැනි ආනයනය මත යැපෙන රටවලට මෙම බලපෑම වඩාත් තීව්ර ලෙස දැනෙමින් ඇත.
පුළුල් කාල රාමුවක් තුළ සලකා බැලූ විට, මෙම ඉහළ යාමේ විශාලත්වය තවත් කැපී පෙනේ. 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස පහ සඳහා ඉන්ධන ආනයන වියදම් 2025 වර්ෂයේ සමාන කාලසීමාවට සාපේක්ෂව සියයට 62 කට වඩා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය එකල් මාසික විෂමතාවකට වඩා, අඛණ්ඩව වේගවත් වන ඊර්ධ්වගාමී ප්රවණතාවක් බව පැහැදිලි කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති ඇඟවීම්
නවීන ඉතිහාසයේ දරුණුම ආර්ථික අර්බුදයකින් මෑතකදී මිදුණු රටකට, ඉහළ යන ඉන්ධන බිල බරපතළ අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි. ඉන්ධන ආනයනය ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත ආනයන වියදම්වල ප්රධානතම සාධකයන්ගෙන් එකක් වන අතර, මෙම ප්රවර්ගයේ වේගවත් ඉහළ යාම, රට ශ්රමසාධ්යව නැවත ගොඩනඟා ගත් විදේශ විනිමය සංචිත ඉක්මනින් ක්ෂය කළ හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වන ප්රධාන ඉන්ධන බෙදාහරින්නන් දෙදෙනා වන සිලෝන් පෙට්රෝලියම් සංස්ථාව සහ ලංකා IOC, රටේ පෙට්රෝලියම් අවශ්යතාවලින් වැඩි කොටස සපයාගැනීමේ වගකීම දරයි. ආනයන වියදම් අඛණ්ඩව ඉහළ ගියහොත්, එය අවසානයේ දේශීය ඉන්ධන මිල ගණන් මත පීඩනයක් ඇති කළ හැකි අතර, එය පාරිභෝගිකයන් හා ව්යාපාර යන දෙපාර්ශ්වයටම බලපෑ හැකිය.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාව මෑත වර්ෂවලදී සන්ධිස්ථානීය ණය ප්රතිව්යුහගත ගිවිසුමක් සහ ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදල් වැඩසටහනක් සාර්ථකව නිම කළේ මාක්රෝ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින් ය. කෙසේ වෙතත්, ඉහළ ඉන්ධන ආනයන බිල් වැනි බාහිර කම්පනවලට එම යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ශක්යතාව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේ හැකියාව ඇත.
මැයි මාසයේ ඉහළ ඉන්ධන වියදම් අඛණ්ඩ රටාවක් නියෝජනය කරන්නේද, නැතහොත් තාවකාලික උච්චස්ථානයක් පමණක්ද යන්න ආර්ථික විද්යාඥයන් හා ප්රතිපත්ති立නිර්මාතෘන් සූක්ෂ්ම ලෙස නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ඉදිරි මාසවල ගමන් මඟ තීරණය කරන ප්රධාන සාධකවලට ඇතුළත් වන්නේ:
- ගෝලීය අමු තෙල් හා පිරිපහදු කළ පෙට්රෝලියම් නිෂ්පාදනවල මිල ගණන්
- ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියලේ ශක්තිය
- ආර්ථික ක්රියාකාරකම් හා සංචාරක ව්යාපාරය මගින් ගොඩනැඟෙන දේශීය ඉන්ධන ඉල්ලුම
- ඉන්ධන මිල නිර්ණය හා සහනාධාර පිළිබඳ රජයේ ප්රතිපත්ති තීරණ
විනිවිදබැලීමේ අවශ්යතාවය
එකම මාසයක් තුළ මාසික ඉන්ධන බිල දෙගුණ වීම සූක්ෂ්ම අධීක්ෂණයක් අවශ්ය කරන සිදුවීමකි; විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාව පසුගිය වසර දෙක තුළ බාහිර අංශය ස්ථාවර කිරීමේදී ශ්රමසාධ්යව ලබාගත් ජයග්රහණ සලකා බැලූ විට.
රට තවමත් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලිය තහවුරු කරගෙන යන අතරතුර, ඉහළ ඉන්ධන ආනයන වියදම්වල බලපෑම සමස්ත ආර්ථිකය මත සමනය කිරීමට අතිරේක පියවර අවශ්ය දැයි බලධාරීන් ඇගයීමට ලක් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. 2026 වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය හා බාහිර තුලනයන් හැඩ ගැස්වීමේදී මෙම ප්රවණතාව කෙබඳු ආකාරයක් ගනීද යන්න ඉදිරි මාස
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.