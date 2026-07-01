2025 චක්රවාතයෙන් පසු ප්රකාශිත හදිසි අවස්ථා නීතිය ශ්රී ලංකාව ඉවත් කරයි
හදිසි අවස්ථා කාලය අවසානයට
2025 වර්ෂයේ දූපත් රාජ්යය පුරා ගැටලු ඇති කළ විනාශකාරී චක්රවාතයෙන් අනතුරුව ප්රකාශයට පත් කරන ලද හදිසි අවස්ථා නීතිය ශ්රී ලංකාව නිල වශයෙන් අවසන් කර ඇති අතර, මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් ම විනාශකාරී ස්වාභාවික ව්යසනයෙන් ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමනේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස එය සලකනු ලැබේ.
ප්රකෘතිමත් වෙමින් පවතින රාජ්යයක්
චක්රවාතය ඇති කළ ව්යසනයෙන් වහාම අනතුරුව හදිසි අවස්ථා ප්රකාශය බලාත්මක කරන ලද අතර, එම චක්රවාතය ජීවිත හානි සිදු කළ, දේපළ පුළුල් ලෙස විනාශ කළ, සහ ආශ්රිත ප්රදේශවල දහස් ගණන් පවුල් අවතැන් කළේය. හදිසි අවස්ථා නීතිය යටතේ ලබා දෙන ලද විශේෂ බලතල, සාමාන්ය පරිපාලන ක්රියාවලියකට සාපේක්ෂව, සම්පත් සමාජගත කිරීමට, සහන කාර්යය සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සහ අර්බුද ප්රතිචාරය වේගයෙන් කළමනාකරණය කිරීමට බලධාරීන්ට හැකියාව ලබා දුන්නේය.
හදිසි අවස්ථාව ඉවත් කිරීමත් සමඟ, ව්යසන ප්රතිචාරයේ තීව්රතම අදියර නිමාවට ආ බවත්, රට දිගු කාලීන ප්රතිනිර්මාණ හා පුනරුත්ථාපන කටයුතු කරා ගමන් කරන බවත් රජය විදහා දක්වයි.
හදිසි අවස්ථාව යටතේ ක්රියාත්මක වූ බලතල
ශ්රී ලංකාවේ හදිසි අවස්ථා නීතිය ක්රියාත්මක වන විට, විධායක ශාඛාවට රාජ්ය සම්පත් යොමු කිරීමට, අවශ්ය විටෙක ගමනාගමනය සීමා කිරීමට, සහ සාමාන්ය ලෙස ගත හොත් දීර්ඝ ව්යවස්ථාදායක හෝ පරිපාලන ක්රියාවලීන් හරහා ගත යුතු තීරණ ඉක්මනින් ගැනීමට වැඩිදුර බලතල හිමි වේ. එවැනි ප්රකාශන සාමාන්යයෙන් කාලාන්තරයෙන් සමාලෝචනය කොට අලුත් කළ යුතු බැවින්, ඒවා අවසන් කිරීම විධිමත් හා සුවිශේෂී ප්රතිපත්ති තීරණයකි.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
2025 චක්රවාතයෙන් දැඩි ලෙස타격 ලැබූ ප්රජාවන්ට, හදිසි අවස්ථා කාලය අවසන් වීම දුෂ්කරතා අවසන් වීමක් නොවේ. නිවාස ප්රතිනිර්මාණය, ජීවනෝපාය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම, සහ යටිතල පහසුකම් නැවත ගොඩනැගීම යන ක්රියාවලීන් රජයේ ආයතන සහ ක්ෂේත්රයේ ක්රියාත්මක මානවීය සංවිධාන දෙකෙන් ම අඛණ්ඩ අවධානය ඉල්ලා සිටින අභියෝග ලෙස දිගින් දිගටම පවතී.
හදිසි අවස්ථාවේ නීතිමය රාමුව අතහැරෙන්නේ නමුත්, ප්රතිචාරයේ දී ලබාගත් ප්රගතිය සාමාන්ය තත්ත්වයට සංක්රමණය වීමේ දී නාස්ති නොවන ලෙස සහතික කරමින්, ආශ්රිත ප්රදේශවල ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන් අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.