එස්.ජේ.බී සන්ධානය කියයි — ඉන්ධන මිල ලීටරයට රු. 115කින් අඩු කළ හැකිව තිබුණැයි
සමගි ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය රජයේ මෑත ඉන්ධන මිල සංශෝධනයට අභියෝග කරමින්, ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්රල් යන දෙකම ලීටරයට රුපියල් 115 දක්වා අඩු කළ හැකිව තිබූ බව ප්රකාශ කර ඇත — ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (සීපීසී) විසින් සිදු කළ මිල අඩු කිරීමට වඩා මෙය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ කැපීමකි.
සන්ධානයේ මාධ්ය ප්රකාශක ආනන්ද පලිත බදාදා මෙම අදහස් ප්රකාශ කළ අතර, රාජ්ය ඉන්ධන සැපයුම්කරු විසින් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දිය යුතු සහනය නිසි ලෙස ලබා නොදී ඉතා සීමිත මිල අඩු කිරීමකට පමණක් යොමු වූ බව ඔහු තර්ක කළේය.
පාරිභෝගිකයන්ට අහිමි වූ අවස්ථාවක්
පලිත පවසන පරිදි, ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්රල් යන දෙකෙහිම සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි ඉතුරුම් ජනතාවට ලබා දීමට සීපීසීට ප්රමාණවත් පදනමක් තිබිණි. එහෙත් සංස්ථාව තෝරාගත්තේ ඉතා සාමාන්ය මිල අඩු කිරීමක් ක්රියාත්මක කිරීමටයි. මෙහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, දිගු කාලීන ජීවන වියදම් අර්බුදයේ බරෙන් සිරවී සිටින සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට ඔවුන් සුදුස්සන් වන අර්ථවත් ආර්ථික සහනයෙන් තවදුරටත් වഞ്ചితයන් විය.
සීපීසී ඉන්ධන මිල නිර්ණය කරන ආකාරය පිළිබඳ විනිවිදභාවයක් නොමැති බවට වෘත්තීය සමිති සහ විපක්ෂ ආශ්රිත කණ්ඩායම් අතර වර්ධනය වන අතෘප්තිය සන්ධානයේ මෙම ස්ථාවරය ඉස්මතු කරයි. ජාත්යන්තර තෙල් මිල ගණන් දේශීය පාරිභෝගිකයන්ට වාසිදායක ලෙස ගමන් ගත් මෙවැනි අවස්ථාවකදී විශේෂයෙන් මෙය අදාළ වේ.
සීපීසී මත පීඩනය තීව්ර වෙයි
සමගි ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය, සීපීසී ඉන්ධන මිල නිර්ණය කිරීමේ සූත්රය සම්බන්ධයෙන් වැඩි වගවීමක් ඉල්ලා සිටිමින් 声高く声を上げています. ජාත්යන්තර වෙළෙඳපොළේ හිතකර තත්ත්වයන් දේශීය මිල ගණන් තීරණවලට නිසි ලෙස අනාවරණය කිරීමට සංස්ථාව නිරන්තරයෙන් අපොහොසත් වී ඇතැයි විචාරකයෝ තර්ක කරති.
- සන්ධානයට අනුව, ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්රල් මිල ගණන් ලීටරයට රු. 115 බැගින් අඩු කළ හැකිව තිබිණි.
- සන්ධානය සාධාරණීකරණය කළ හැකි යයි තර්ක කරන මිල අඩු කිරීමට සැසඳීමේදී සීපීසී සැලකිය යුතු ලෙස කුඩා මිල අඩු කිරීමකට ඉදිරිපත් විය.
- සීපීසීගේ ඉන්ධන මිල නිර්ණය කිරීමේ යාන්ත්රණයේ වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටීමට සන්ධානය ඉදිරිපත් වෙයි.
ශ්රී ලාංකික ගෘහස්ථ සහ ව්යාපාරික ආයතන ඉන්ධන මිල ඉහළ මට්ටමේ පවතීමෙන් සිය දෛනික වියදම් සහ මෙහෙයුම් ලාභදායිතාවයට දැනෙන බරෙන් ගැලවීමක් නොලබන්නේ නම්, මෙම සිදුවීම සීපීසීගේ මිල ගණන් නිර්ණය කිරීමේ ක්රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු සහ ජනමාධ්ය පරීක්ෂාව තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.