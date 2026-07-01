Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අවම ගාස්තුව රු. 34 දක්වා නිර්ණය කිරීමත් සමඟ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළට

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අවම ගාස්තුව රු. 34 දක්වා නිර්ණය කිරීමත් සමඟ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළට

බස් ගාස්තු වැඩිවීම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ මගීන්ට බර වැඩිවෙයි

දෛනික ගමනාගමනය සඳහා පෞද්ගලික බස් රථ මත රඳා සිටින ශ්‍රී ලාංකික මගීන්ට, ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) සහ ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමිකරුවන්ගේ සංගමය (LPBOA) අතර අවම බස් ගාස්තුව රු. 34 දක්වා ඉහළ නැංවීමට අලුත් එකඟතාවකට එළඹීමත් සමඟ, ඉදිරියේදී වැඩි ගාස්තු ගෙවීමට සිදු වනු ඇත.

නව අවම ගාස්තුව පිළිබඳ එකඟතාවට එළඹේ

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව සහ ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමිකරුවන්ගේ සංගමය, පෞද්ගලික බස් අවම ගාස්තුව ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවකට එළඹ ඇති අතර, නව මූලික ගාස්තුව රු. 34 ලෙස නිර්ණය කර ඇත. මෙම සංශෝධනය, දිවයිනේ ක්‍රියාත්මක වන පෞද්ගලික බස් සේවා පාලනය කරන ගාස්තු ව්‍යුහයට කැපී පෙනෙන සකසාගැනීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

දෛනික මගීන්ට එල්ල වන බලපෑම

ගාස්තු වැඩිවීමෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සැලකිය යුතු කොටසකට, විශේෂයෙන් ප්‍රාථමික ගමනාගමන මාධ්‍යය ලෙස පෞද්ගලික බස් සේවා මත රඳා සිටින නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල වාසිකරුවන්ට බලපෑමක් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කලින් පහළ අවම ගාස්තුවෙන් ප්‍රයෝජන ලැබූ කෙටි දුර ගමන් කරන්නන්ට මෙම වැඩිවීමේ බරෙන් වැඩිපුරම දැනෙනු ඇත.

  • පෞද්ගලික බස් සේවා සඳහා සංශෝධිත අවම ගාස්තුව දැන් රු. 34 කි
  • NTC සහ LPBOA අතර මෙම එකඟතාවට එළඹිණ
  • සංශෝධනය දිවයිනේ සෑම පෞද්ගලික බස් මෙහෙයුමකටම අදාළ වේ

සංශෝධනයේ පසුබිම

ඉන්ධන මිල සහ නඩත්තු වියදම් ඇතුළු මෙහෙයුම් වියදම් ඉහළ යාම නිසා පෙර ගාස්තු ව්‍යුහය යටතේ සේවා පවත්වාගෙන යාම දිනෙන් දින දුෂ්කර වී ඇතැයි පෞද්ගලික බස් ක්‍රියාකරුවන් දිගු කලක් තිස්සේ පෙන්වාදෙමින් සිටියේය. මෙම නවතම එකඟතාව එම අඛණ්ඩ ගැටලු පිළිබිඹු කරන අතර, නියාමන අධිකාරිය සහ බස් හිමිකරුවන් අතර ළඟාවූ සමතුලිතතාවයක් නියෝජනය කරයි.

අවම බස් ගාස්තුව රු. 34 දක්වා සංශෝධනය කිරීම, දිවයිනේ සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් දැනටමත් දැනෙන පුළුල් ජීවන වියදම් පීඩනයන් මධ්‍යයේ සිදු වේ.

නව ගාස්තු අනුමාන ඉදිරි දිනයන් තුළ පෞද්ගලික බස් මාර්ගවල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බැවින්, මගීන් ගමන් සැලසුම් කිරීමේදී යාවත්කාලීන ගාස්තු කාලසටහන සැලකිල්ලට ගන්නා ලෙස දන්වා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චක්‍රවාතය ඩිට්වාගෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ගැනීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක් ප්‍රදානය කරයි Sinhala

චක්‍රවාතය ඩිට්වාගෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ගැනීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක් ප්‍රදානය කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය චක්‍රවාත ඩිට්වාගේ විනාශකාරී ප්‍රහාරයෙන් රට පුරා සිදු වූ බරපතල හානිය අනුව…

01 Jul 2026 Discuss
බලපත්‍ර රහිත මූල්‍ය සමාගම් සහ යෙදවුම් 25ක් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

බලපත්‍ර රහිත මූල්‍ය සමාගම් සහ යෙදවුම් 25ක් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් රටේ මූල්‍ය රෙගුලාසිවලට පටහැනිව කටයුතු කරන බව තහවුරු වූ සමාගම් සහ ජංගම දුරකථන යෙදවුම් 25ක් නම් කරමින්, ශ්‍රී ලාංකිකයන් එම…

01 Jul 2026 Discuss
සුරේෂ් සල්ලේ පරීක්ෂණයෙන් CID අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර ඉවත් කිරීමේ ඉල්ලීම කොළඹ අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

සුරේෂ් සල්ලේ පරීක්ෂණයෙන් CID අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර ඉවත් කිරීමේ ඉල්ලීම කොළඹ අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (SIS) නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේට එරෙහිව පවත්වාගෙන යනු ලබන පරීක්ෂණයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර…

01 Jul 2026 Discuss