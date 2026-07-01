අවම ගාස්තුව රු. 34 දක්වා නිර්ණය කිරීමත් සමඟ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළට
බස් ගාස්තු වැඩිවීම ක්රියාත්මක වීමත් සමඟ මගීන්ට බර වැඩිවෙයි
දෛනික ගමනාගමනය සඳහා පෞද්ගලික බස් රථ මත රඳා සිටින ශ්රී ලාංකික මගීන්ට, ජාතික ප්රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) සහ ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමිකරුවන්ගේ සංගමය (LPBOA) අතර අවම බස් ගාස්තුව රු. 34 දක්වා ඉහළ නැංවීමට අලුත් එකඟතාවකට එළඹීමත් සමඟ, ඉදිරියේදී වැඩි ගාස්තු ගෙවීමට සිදු වනු ඇත.
නව අවම ගාස්තුව පිළිබඳ එකඟතාවට එළඹේ
ජාතික ප්රවාහන කොමිෂන් සභාව සහ ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමිකරුවන්ගේ සංගමය, පෞද්ගලික බස් අවම ගාස්තුව ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් අන්යෝන්ය එකඟතාවකට එළඹ ඇති අතර, නව මූලික ගාස්තුව රු. 34 ලෙස නිර්ණය කර ඇත. මෙම සංශෝධනය, දිවයිනේ ක්රියාත්මක වන පෞද්ගලික බස් සේවා පාලනය කරන ගාස්තු ව්යුහයට කැපී පෙනෙන සකසාගැනීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
දෛනික මගීන්ට එල්ල වන බලපෑම
ගාස්තු වැඩිවීමෙන් ශ්රී ලාංකික ජනතාවගේ සැලකිය යුතු කොටසකට, විශේෂයෙන් ප්රාථමික ගමනාගමන මාධ්යය ලෙස පෞද්ගලික බස් සේවා මත රඳා සිටින නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල වාසිකරුවන්ට බලපෑමක් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කලින් පහළ අවම ගාස්තුවෙන් ප්රයෝජන ලැබූ කෙටි දුර ගමන් කරන්නන්ට මෙම වැඩිවීමේ බරෙන් වැඩිපුරම දැනෙනු ඇත.
- පෞද්ගලික බස් සේවා සඳහා සංශෝධිත අවම ගාස්තුව දැන් රු. 34 කි
- NTC සහ LPBOA අතර මෙම එකඟතාවට එළඹිණ
- සංශෝධනය දිවයිනේ සෑම පෞද්ගලික බස් මෙහෙයුමකටම අදාළ වේ
සංශෝධනයේ පසුබිම
ඉන්ධන මිල සහ නඩත්තු වියදම් ඇතුළු මෙහෙයුම් වියදම් ඉහළ යාම නිසා පෙර ගාස්තු ව්යුහය යටතේ සේවා පවත්වාගෙන යාම දිනෙන් දින දුෂ්කර වී ඇතැයි පෞද්ගලික බස් ක්රියාකරුවන් දිගු කලක් තිස්සේ පෙන්වාදෙමින් සිටියේය. මෙම නවතම එකඟතාව එම අඛණ්ඩ ගැටලු පිළිබිඹු කරන අතර, නියාමන අධිකාරිය සහ බස් හිමිකරුවන් අතර ළඟාවූ සමතුලිතතාවයක් නියෝජනය කරයි.
අවම බස් ගාස්තුව රු. 34 දක්වා සංශෝධනය කිරීම, දිවයිනේ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් දැනටමත් දැනෙන පුළුල් ජීවන වියදම් පීඩනයන් මධ්යයේ සිදු වේ.
නව ගාස්තු අනුමාන ඉදිරි දිනයන් තුළ පෞද්ගලික බස් මාර්ගවල ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත බැවින්, මගීන් ගමන් සැලසුම් කිරීමේදී යාවත්කාලීන ගාස්තු කාලසටහන සැලකිල්ලට ගන්නා ලෙස දන්වා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.