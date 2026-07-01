Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ

පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය දරන දේශපාලන පක්ෂයක් වන නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ (NDF) මහලේකම් ශ්‍යාමිලා පෙරේරා, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

බදාදා (30) දින සිදු කරන ලද මෙම අත්අඩංගුවේදී, පක්ෂයේ සභාපතිනිය ලෙස ඇය දරන නිල තනතුරට සම්බන්ධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් පෙරේරා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. නීතිමය කටයුතු අනුගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව, ඇයට ඇප ලබා දෙන ලදී.

නිල තනතුරට සම්බන්ධ අත්අඩංගුව

CIABOC නිලධාරීන්ට අනුව, පෙරේරාට එල්ල වූ චෝදනා, පක්ෂ ව්‍යුහය තුළ ඇය දරන නායකත්ව තනතුරේ සිදු කරන ලද ක්‍රියාවන් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වේ. චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු කොමිෂන් සභාව විසින් තවම සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

NDF පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු තත්ත්වය

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය පවත්වාගෙන යන ලියාපදිංචි දේශපාලන පක්ෂයකි. එහි මහලේකම්වරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම, පක්ෂය සඳහා ඉතා වැදගත් සිදුවීමක් ලෙස සැලකෙන අතර, දේශපාලන කව මෙන්ම සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ද සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස් හා දූෂණ වැරදි විමර්ශනය කිරීමට හා නඩු පැවරීමට රාජ්‍ය බලය පැවරී ඇති CIABOC කොමිෂන් සභාව, මෑත මාසවලදී දේශපාලන හා රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන පිළිබඳ නඩු හඹා යාමේදී වඩාත් ක්‍රියාශීලී ලෙස කටයුතු කර ඇත.

විමර්ශනය ඉදිරියට ප්‍රගමනය වන විට, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුම්රිය මාවතේ සටන: ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ගමන් ලොවම ජය ගන්නේ ඇයි? Sinhala

දුම්රිය මාවතේ සටන: ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ගමන් ලොවම ජය ගන්නේ ඇයි?

ආසියාවේ අපූරු දුම්රිය ගමන් ගැන කතා කළ හොත්, නිතරම ඉස්මතු වන රටවල් දෙකක් ඇත — ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව. ඉන්දියාව ලෝකයේ විශාලතම දුම්රිය ජාලයන්ගෙන් එකක් පුරසාරම්…

01 Jul 2026 Discuss
LOLC Holdings කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් දිදුලයි — MAS Intimates සමඟ පහසු ජය Sinhala

LOLC Holdings කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් දිදුලයි — MAS Intimates සමඟ පහසු ජය

MCA C අංශ 50 ඕවර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2026 හි දී LOLC Holdings කණ්ඩායම MAS Intimates සමඟ පැවති තරගයේ දී පහසු පන්දු පහකින් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වූ අතර, ඒ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි

දෘඪාංග ඉක්මවූ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ පවතින හමුදා සම්බන්ධය පිළිබඳ සාකච්ඡා මතු වන විට, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දිගු කලක් සේවය කළ…

01 Jul 2026 Discuss