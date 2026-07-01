නව ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණේ මහලේකම් ශ්යාමිලා පෙරේරා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරේ
පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය දරන දේශපාලන පක්ෂයක් වන නව ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණේ (NDF) මහලේකම් ශ්යාමිලා පෙරේරා, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
බදාදා (30) දින සිදු කරන ලද මෙම අත්අඩංගුවේදී, පක්ෂයේ සභාපතිනිය ලෙස ඇය දරන නිල තනතුරට සම්බන්ධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් පෙරේරා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. නීතිමය කටයුතු අනුගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව, ඇයට ඇප ලබා දෙන ලදී.
නිල තනතුරට සම්බන්ධ අත්අඩංගුව
CIABOC නිලධාරීන්ට අනුව, පෙරේරාට එල්ල වූ චෝදනා, පක්ෂ ව්යුහය තුළ ඇය දරන නායකත්ව තනතුරේ සිදු කරන ලද ක්රියාවන් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වේ. චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු කොමිෂන් සභාව විසින් තවම සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
NDF පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු තත්ත්වය
නව ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණ ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය පවත්වාගෙන යන ලියාපදිංචි දේශපාලන පක්ෂයකි. එහි මහලේකම්වරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම, පක්ෂය සඳහා ඉතා වැදගත් සිදුවීමක් ලෙස සැලකෙන අතර, දේශපාලන කව මෙන්ම සාමාන්ය ජනතාවගේ ද සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ අල්ලස් හා දූෂණ වැරදි විමර්ශනය කිරීමට හා නඩු පැවරීමට රාජ්ය බලය පැවරී ඇති CIABOC කොමිෂන් සභාව, මෑත මාසවලදී දේශපාලන හා රාජ්ය අංශයේ ආයතන පිළිබඳ නඩු හඹා යාමේදී වඩාත් ක්රියාශීලී ලෙස කටයුතු කර ඇත.
විමර්ශනය ඉදිරියට ප්රගමනය වන විට, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.