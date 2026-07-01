Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

LOLC Holdings කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් දිදුලයි — MAS Intimates සමඟ පහසු ජය

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
LOLC Holdings කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් දිදුලයි — MAS Intimates සමඟ පහසු ජය

MCA C අංශ 50 ඕවර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2026 හි දී LOLC Holdings කණ්ඩායම MAS Intimates සමඟ පැවති තරගයේ දී පහසු පන්දු පහකින් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වූ අතර, ඒ සඳහා ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් ශක්තිමත් පදනමක් ගොඩනැඟීය.

පන්දු යවන්නන් ස්වරය තීරණය කරයි

LOLC Holdings කණ්ඩායමේ ශිස්තුවෙන් යුත් පන්දු යැවීමෙන් තරගය මුල් අදියරේදීම හැඩගැසෙන්නට විය. විශේෂයෙන් කැපී පෙනුණු ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු වූ විනුද් මාදුශාන්, ධනුෂ්ක උදාර සහ සිදත් මෙල්ලවාරච්චි, එකිනෙකා විකට් තුනක් බැගින් ගනිමින් MAS Intimates කණ්ඩායමේ පිතිකරු පෙළ ඛණ්ඩනය කර ඔවුන් දුවන් 126 ක සීමිත එකතුවකට හිර කළහ.

පිතිකරුවන් ලිහිල් ලුහුබැඳීම සම්පූර්ණ කරයි

පහසු ඉලක්කයක් හමු වූ LOLC Holdings කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් ජය තහවුරු කිරීමට නොපැකිළ ඉදිරිපත් විය. විශ්ව සුපුන් දුවන් 45 ක් සමඟ ඉහළම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වූ අතර, ඉරුත් ගිම්ෂාන් ලිහිල් ලුහුබැඳීමට නිසි ආධාරයක් ලෙස දුවන් 31 ක් දායක කළේය. ඔවුන් දෙදෙනාගේ හවුල්කාරිත්වය කණ්ඩායම ජය රේඛාව හරහා ගෙන යෑමේ දී තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත් විය.

තරගාවලියේ ප්‍රගතිය

MCA C අංශ 50 ඕවර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2026 හි දී LOLC Holdings කණ්ඩායමට මෙම ජය ධනාත්මක ප්‍රගතියක් සනිටුහන් කරන අතර, ශිස්තුගරුක පන්දු යැවීම හා සන්සුන් පිතිකරණය යන දෙඅංශයෙන්ම කණ්ඩායම දක්වන ලද සමබර ප්‍රදර්ශනය, තරගාවලිය ඉදිරියට ගෙන යෑමේ දී ඔවුනට විශ්වාසය ඇති කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හම්බන්තොට වරාය කලාපීය භූ-දේශපාලනික උද්වේගයන්හි කේන්ද්‍රස්ථානයේ රැඳේ Sinhala

හම්බන්තොට වරාය කලාපීය භූ-දේශපාලනික උද්වේගයන්හි කේන්ද්‍රස්ථානයේ රැඳේ

ගෝලීය අවධානය යටතේ පවතින වරායක් ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය (HIP) දිගින් දිගටම දැඩි ජාත්‍යන්තර අවධානයට ලක්වෙමින්, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ වඩාත් සියුම්…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සෙවනැලි බැංකාරිත්වය: හවාලා සහ උඩියල් ගොඩනැගූ සමාන්තර මූල්‍ය ලෝකය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සෙවනැලි බැංකාරිත්වය: හවාලා සහ උඩියල් ගොඩනැගූ සමාන්තර මූල්‍ය ලෝකය

සුනිල් යනු දුබායි හි පදිංචි රියදුරෙකි. සෑම මසකම ඔහුගේ වැටුප ලැබෙන විට, ගාල්ලේ සිටින තම මවට යැවීම සඳහා කොටසක් ඉතිරි කිරීමට ඔහු සැලකිලිමත් වෙයි. වසර ගණනාවක්…

01 Jul 2026 Discuss
විනිවිද පදනම CIABOC හට ගෝඨාභයගේ 2019 ජනාධිපතිවරණ නාමයෝජනාව පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි Sinhala

විනිවිද පදනම CIABOC හට ගෝඨාභයගේ 2019 ජනාධිපතිවරණ නාමයෝජනාව පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

දේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන විනිවිද පදනම, හිටපු මැතිවරණ කොමිසම් සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ අලි සබ්රි, PC, 2019 ජනාධිපතිවරණය සඳහා හිටපු…

01 Jul 2026 Discuss