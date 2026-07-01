Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් තිබුණද තවමත් අස්ථිර බව IMF අනතුරු අඟවයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් තිබුණද තවමත් අස්ථිර බව IMF අනතුරු අඟවයි

ස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහයන් මධ්‍යයේ අවදානම් තවදුරටත් පවතී

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය, ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ස්ථාවර වෙමින් පවතින බවට දිරිගන්වන සංඥා පෙන්නුම් කළද, තවමත් සැලකිය යුතු අන්දමින් අවදානමට ලක්ව ඇති අතර එහි ප්‍රකෘතිය අභියෝගයට ලක් කළ හැකි නොයෙකුත් නිරන්තර අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටින බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අනතුරු අඟවා තිබේ.

අර්බුදය සමනය වෙමින් තිබුණද අවදානම් ඉතිරිව පවතී

2022 වර්ෂයේ විදේශ ණය ගෙවීමේ ඇති වූ ඓතිහාසික අපොහොසත් වීම සහ ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පුළුල් ලෙස හිඟ වීම මගින් සලකුණු වූ ආර්ථික කඩා වැටීමේ අද්දරින් ශ්‍රී ලංකාව ඉවතට ඇදීමේ මැනිය හැකි ප්‍රගතියක් ලබා ගෙන ඇතත්, දූපත් රාජ්‍යය කල් පවත්නා ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් ළඟා කර ගැනීමෙන් බොහෝ දුරක් ඈතින් සිටින බව IMF අවධාරණය කර ඇත.

මෙම ගෝලීය ණය දෙන ආයතනයේ තක්සේරුව, මෑත මාසවලදී උද්ධමනය හා විදේශ සංචිත වැනි ප්‍රධාන දර්ශකවල දියුණුවක් පෙන්නුම් කළද, රටේ මූල්‍ය දෘෂ්ටිකෝණය මත බරපතල ලෙස බලපාන ව්‍යූහාත්මක හා බාහිර අවදානම් සාධක ගණනාවක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

ප්‍රධාන උත්කණ්ඨා සහිත ක්ෂේත්‍ර

  • ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ණය බර තවමත් ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර, නව ආර්ථික කම්පනයක් ඇති වූ විට මූල්‍ය සියුම් චලනය සඳහා ඉතිරිව ඇති ඉඩකඩ ඉතා සීමිතය.
  • සංචාරක ආදායම හා රේමිටන්ස් මත යැපීම ඇතුළු බාහිර අවදානම් සාධක, ආර්ථිකය ගෝලීය වෙළඳපල උච්චාවචනයන්ට නිරාවරණය කරයි.
  • IMF ගේ ආධාර වැඩසටහන යටතේ අවශ්‍ය ව්‍යූහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ, ණය දෙන්නන් හා ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීම සඳහා ස්ථිරව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.
  • ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය, මධ්‍යකාලීන ආර්ථික දෘෂ්ටිකෝණයට තවත් අවිනිශ්චිතතාවක් එක් කරයි.

IMF වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි කැපවීම

2023 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාව IMF වෙතින් ඩොලර් බිලියන තුනකට ආසන්න දීර්ඝකාලීන අරමුදල් පහසුකමක් ලබා ගත් අතර, එය රජය විසින් මූල්‍ය හා ව්‍යූහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ දිගු ලැයිස්තුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොන්දේසිය මත රඳා පැවතිණි. ඒවාට ආදායම් ඉහළ නැංවීමේ පියවර, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ජනගහනයේ වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ පිරිස් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ දැල් ශක්තිමත් කිරීම ඇතුළත් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවට අර්බුද කළමනාකරණයෙන් කල් පවත්නා දීර්ඝකාලීන වර්ධනය කරා සංක්‍රමණය විය හැකිද යන්න තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධකය ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වේගය හා ගුණාත්මකභාවය වනු ඇති බව IMF නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර ඇත.

ඉදිරි ගමන ප්‍රවේශමෙන් කළ යුතුය

අර්බුදය උග්‍රතම අවධියේදී දීර්ඝකාලීන විදුලි කප්පාදු, ඉහළ යන මිල ගණන් සහ දරුණු හිඟකම් විඳදරාගත් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා, IMF ගේ අනතුරු ඇඟවීම සම්පූර්ණ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය කරා ගමන් කිරීමේ මාර්ගය දීර්ඝ හා අවිනිශ්චිතතාවෙන් පිරි එකක් බවට සිහිගන්වන ප්‍රබෝධමත් කරන සිහිකැඳවීමකි. කොළඹ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් ගාතය පවත්වා ගනිමින්, 緊縮ත්‍ව පියවරයන් නොවැළැක්විය හැකි ලෙස ජනනය කරන සමාජ පීඩනයන් කළමනාකරණය කිරීමේ සියුම් කාර්යභාරයට මුහුණ දෙමින් සිටිති.

තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ආර්ථිකවේදීන් හා විශ්ලේෂකයින් IMF ගේ ප්‍රවේශම් සහගත ස්වරයට සද්දන්ත දෙමින්, රජය ආත්ම තෘප්තියෙන් වැළකී, සාපේක්ෂ සන්සුන්කාරී මෙම කාලය වඩාත් ශක්තිමත් ආර්ථික අනාගතයක් සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යූහාත්ම

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි

දෘඪාංග ඉක්මවූ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ පවතින හමුදා සම්බන්ධය පිළිබඳ සාකච්ඡා මතු වන විට, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දිගු කලක් සේවය කළ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ කඩිනම් තරග මාලාවේ පළමු T20 ජාත්‍යන්තරයේදී මුහුණ දුන් අතර, තරගය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම ප්‍රේක්ෂකයන් ආසන අද්දරට…

01 Jul 2026 Discuss
2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි Sinhala

2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 앞으로 도래할 2026 යල වගා කන්නය තුළ ගොවීන්ගෙන් ධාන්‍ය මිලදී ගන්නා සහතික මිල නිවේදනය කර ඇති අතර, වසරේ ප්‍රධාන වගා කාලසීමා දෙකෙන් එකක් ආරම්භයට පෙර රටේ…

01 Jul 2026 Discuss