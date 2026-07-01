Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

IMF ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු අඟවයි: ප්‍රකෘතිය තවමත් අස්ථිර බැවින් ප්‍රතිසංස්කරණ විනය අඛණ්ඩව පවත්වාගත යුතුයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
IMF ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු අඟවයි: ප්‍රකෘතිය තවමත් අස්ථිර බැවින් ප්‍රතිසංස්කරණ විනය අඛණ්ඩව පවත්වාගත යුතුයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දිනාගත් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම තීරණාත්මක නව අදියරකට පිවිසෙමින් පවතින අතර, ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ නොසැලකිල්ලට ඉඩක් නොමැති බවත්, රටව මෙතෙක් ගෙනාවා වූ මූල්‍ය හා ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ලිහිල් කිරීමට කිසිදු අවකාශයක් නොමැති බවත්ය.

මෙහෙවර කණ්ඩායම සන්සුන් නමුත් දැඩි තක්සේරුවක් ඉදිරිපත් කරයි

IMF මෙහෙවර කණ්ඩායමක් මෑතකදී රටේ ගලවාගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ සිදුකෙරෙන අඛණ්ඩ අධීක්ෂණයේ කොටසක් ලෙස කොළඹ සංචාරයක් නිිම කළේය. ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන්ට ලබා දෙන ලද පණිවිඩය සෘජු විය: වේදනාකාරී ඉවසීම් හා ප්‍රතිසංස්කරණ රැසක් හරහා ලබාගත් ප්‍රගතිය සාමාන්‍ය දෙයක් සේ සලකා නොගත යුතු අතර, ප්‍රකෘතිය ශක්තිමත් කළ විනය කිසිදු ලිහිල් කිරීමකින් තොරව පවත්වාගත යුතුය.

2022 මූල්‍ය අර්බුදයේ ගැඹුරෙන් ශ්‍රී ලංකාව සැලකිය යුතු ආර්ථික ස්ථායීකරණයක් ලබා ඇති බව පෙන්නුම් කළ ද — රට විදේශ ණය ගෙවීමේ අපොහොසත් වී, දරුණු ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම් විඳ, දැඩි සමාජ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දුන් ඒ සමය — ඉදිරි ගමන තවමත් සියුම් හා සමාවෙන් ගතිගුණ නොමැති ඒකක් බව අරමුදලේ තක්සේරුව පෙන්නුම් කරයි.

පටිය ලිහිල් කිරීමට ඉඩක් නැත

IMF හි ස්ථාවරයට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට සිය මූල්‍ය ස්ථාවරය සැලකිය යුතු ලෙස ලිහිල් කිරීමට ඉඩ දෙන ආර්ථික ආරක්ෂිත බාධක හෝ ආයතනික ශක්තිය තවමත් ප්‍රමාණවත් නොවේ. ආදායම් එකතු කිරීමේ ඉලක්ක, රාජ්‍ය වියදම් පාලනය, සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සම්බන්ධ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රකෘතිය දිගටම පවත්වාගෙන යාමටත්, විදේශ විශ්වාසය රකිනු ලැබීමටත් නිශ්චිතවම නිවැරදි මාවතේ රැඳිය යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාව සංකීර්ණ දේශපාලන සංක්‍රාන්තියක් හරහා ගමන් කරන වේලාවක, නව පරිපාලනයක් බලයේ සිටිද්දී සහ දිගු දුෂ්කරතාවන් විඳ සිටි සාමාන්‍ය ජනතාව ආර්ථික සහනයක් ගැන ඉහළ අපේක්ෂාවන් දරද්දී, මෙම අනතුරු ඇඟවීම විශේෂ බරක් දරයි.

මහජන අපේක්ෂා සහ මූල්‍ය යථාර්ථය අතර සමතුලනය

කොළඹ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් මුහුණ දෙන මූලික තතු ගැටුම එහිදී ජනිත වේ. රජය IMF වැඩසටහන යටතේ ගත් ප්‍රතිශ්‍රුතීන් ගරු කරමින් — රුපියල ස්ථායී කිරීමේ, විදේශ සංචිත ගොඩනැගීමේ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ප්‍රවේශය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ — ජීවන තත්ත්ව ඉහළ නැංවීම, ජීවන වියදම අඩු කිරීම, රාජ්‍ය සේවා යළි ස්ථාපිත කිරීම, රැකියා නිර්මාණය යන කරුණු ඔස්සේ ස්පෘෂ්ට වැඩිදියුණු කිරීම් පෙන්වීමට සැබෑ притискයකට ලක්ව සිටී.

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිශ්‍රුතීන්ගෙන් ඉවත් වන බවක් හැඟෙන ඕනෑම තත්ත්වයකදී ආයෝජක විශ්වාසය සිරවී, රටේ මූල්‍ය ස්ථායිත්වයේ礎 ගලක් ලෙස ක්‍රියා කරන IMF අරමුදල් අඛණ්ඩව ලබා ගැනීම අහිමිවීමේ අවදානමක් ඇති කරයි.

희생 මත ගොඩනැඟුණු ප්‍රකෘතියක්

මෙතෙකට ළඟා වීමට ගත් ගමනය සිහිකිරීම වටී. 2022 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික කඩා වැටීම දශක හතකට අධික නිදහස් ඉතිහාසයේ මෙරට අත්දුටු භයානකතම අත්දැකීම විය. විදේශ විනිමය සංචිත ප්‍රායෝගිකව හිස් වූ අතර, උද්ධමනය ඓතිහාසික ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වූ අතර, ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පවුල් ගැඹුරු දරිද්‍රතාවයට ඇද දැමෙන ලදී. එතැන් සිට ක්‍රියාවට නංවන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ — ඉහළ බදු ඉහළ දැමීම්, බලශක්ති මිල ගැලපීම් හා රාජ්‍ය වියදම් කැපීම ඇතුළු — ඉතා අජනප්‍රිය වූවත්, නිසැකවම අවශ්‍ය ඒවා විය.

IMF හි නවතම පණිවිඩය, සාරාංශයෙන් ගත් කළ, මෑත වසරවල ගෙනදෙන ලද희생 ජය ප්‍රකාශ කිරීම කල් වේලාවට නොකොට ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පමණක් ස්ථිර ස්ථායිත්වයක් බවට පත් වන බවට සිහිපත් කිරීමකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාලබේ දානශාලාවක පෝලිම් ආරවුලක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට හැරෙයි — නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

මාලබේ දානශාලාවක පෝලිම් ආරවුලක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට හැරෙයි — නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

මාලබේ දානශාලාවක් අසල තරුණයෙකුට එල්ල වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන්…

01 Jul 2026 Discuss
ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ආධාර අනුමත කරයි Sinhala

ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ආධාර අනුමත කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සහ යළි ඉදිකිරීමේ කටයුතු සඳහා සහාය වීමට ඩොලර් මිලියන 200ක සුවිශේෂී හදිසි ආධාර…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූනි මාසයේ තුන් අවුරුදු ඉහළම අගයට ළඟා වෙමින් මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිමුඛ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූනි මාසයේ තුන් අවුරුදු ඉහළම අගයට ළඟා වෙමින් මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිමුඛ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 2026 ජූනි මාසය වන විට වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම මට්ටමට ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ඉලක්ක පථයේ ඉහළ සීමාවට ළඟා වෙමින්…

01 Jul 2026 Discuss