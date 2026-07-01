මාලබේ දානශාලාවක පෝලිම් ආරවුලක් ප්රචණ්ඩත්වයට හැරෙයි — නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට
මාලබේ දානශාලාවක් අසල තරුණයෙකුට එල්ල වූ ප්රචණ්ඩ පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
වයස අවුරුදු 16 සිට 17 අතර පරාසයේ සිටින සැකකරුවන් පස් දෙනා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ මෙම සිදුවීම, ත්යාගශීලී ආහාර බෙදාහැරීමේ ස්ථානයේ පෝලිමේ ඇතිවූ ආරවුලක් හේතුකොටගෙන ඇති බව විශ්වාස කෙරේ.
පෝලිම් ආරවුලක් නිසා සිදුවූ පහරදීම
බෞද්ධ භක්තිකයන් විසින් වෙසක් සමයේදී දානශීලත්වයේ ප්රකාශනයක් ලෙස සාම්ප්රදායිකව පිහිටුවනු ලබන නොමිලේ ආහාර බෙදාහැරීමේ ස්ථානයක් වන දානශාලාවක දී, පෝලිම් පිළිවෙල සම්බන්ධ මතභේදයක් ශාරීරික ගැටුමක් බවට පත්වූ බව වාර්තා වේ.
ආරවුලෙන් අනතුරුව නව යොවුන් වියේ කණ්ඩායම විසින් තරුණයෙකුට පහරදීමට ලක් කිරීම නිසා ප්රදේශයේ පොලිස් මැදිහත්වීමක් සිදු විය.
සැකකරුවන් පොලිස් අත්අඩංගුවේ
අඩු වයස්කාර සැකකරුවන් පස් දෙනා ම මාලබේ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, තවදුරටත් පරීක්ෂණ සඳහා ඔවුන් දැනට රඳවාගෙන සිටී. යෞවන අපරාධකරුවන් සම්බන්ධ නීතිවලට අනුකූලව මෙම නඩුව හසුරුවනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කරති.
සාමාන්ය පෝලිම් ආරවුලකින් ආරම්භ වූ සිදුවීමක් හේතුවෙන් නව යොවුන් වියේ පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ප්රජා සාමාජිකයන් අතර කනස්සල්ල ඇති කර ඇත. විශේෂයෙන්ම, ආගමික හා ධාර්මික වැදගත්කමක් සහිත ස්ථානයක, අධ්යාත්මික නිරීක්ෂණ කාලයක් තුළ මෙම ප්රචණ්ඩත්වය සිදුවීම ඊට හේතු වී ඇත.
රටපුරා පවත්වනු ලබන පොදු රැස්වීම්වල හා ත්යාගශීලී උත්සවවල සාමය හා පිළිවෙලකට හැසිරීම පවත්වාගෙන යන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවට දැනුම් දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.