Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාලබේ දානශාලාවක පෝලිම් ආරවුලක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට හැරෙයි — නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාලබේ දානශාලාවක පෝලිම් ආරවුලක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට හැරෙයි — නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

මාලබේ දානශාලාවක් අසල තරුණයෙකුට එල්ල වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

වයස අවුරුදු 16 සිට 17 අතර පරාසයේ සිටින සැකකරුවන් පස් දෙනා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ මෙම සිදුවීම, ත්‍යාගශීලී ආහාර බෙදාහැරීමේ ස්ථානයේ පෝලිමේ ඇතිවූ ආරවුලක් හේතුකොටගෙන ඇති බව විශ්වාස කෙරේ.

පෝලිම් ආරවුලක් නිසා සිදුවූ පහරදීම

බෞද්ධ භක්තිකයන් විසින් වෙසක් සමයේදී දානශීලත්වයේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස සාම්ප්‍රදායිකව පිහිටුවනු ලබන නොමිලේ ආහාර බෙදාහැරීමේ ස්ථානයක් වන දානශාලාවක දී, පෝලිම් පිළිවෙල සම්බන්ධ මතභේදයක් ශාරීරික ගැටුමක් බවට පත්වූ බව වාර්තා වේ.

ආරවුලෙන් අනතුරුව නව යොවුන් වියේ කණ්ඩායම විසින් තරුණයෙකුට පහරදීමට ලක් කිරීම නිසා ප්‍රදේශයේ පොලිස් මැදිහත්වීමක් සිදු විය.

සැකකරුවන් පොලිස් අත්අඩංගුවේ

අඩු වයස්කාර සැකකරුවන් පස් දෙනා ම මාලබේ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, තවදුරටත් පරීක්ෂණ සඳහා ඔවුන් දැනට රඳවාගෙන සිටී. යෞවන අපරාධකරුවන් සම්බන්ධ නීතිවලට අනුකූලව මෙම නඩුව හසුරුවනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කරති.

සාමාන්‍ය පෝලිම් ආරවුලකින් ආරම්භ වූ සිදුවීමක් හේතුවෙන් නව යොවුන් වියේ පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ප්‍රජා සාමාජිකයන් අතර කනස්සල්ල ඇති කර ඇත. විශේෂයෙන්ම, ආගමික හා ධාර්මික වැදගත්කමක් සහිත ස්ථානයක, අධ්‍යාත්මික නිරීක්ෂණ කාලයක් තුළ මෙම ප්‍රචණ්ඩත්වය සිදුවීම ඊට හේතු වී ඇත.

රටපුරා පවත්වනු ලබන පොදු රැස්වීම්වල හා ත්‍යාගශීලී උත්සවවල සාමය හා පිළිවෙලකට හැසිරීම පවත්වාගෙන යන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවට දැනුම් දී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ආධාර අනුමත කරයි Sinhala

ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ආධාර අනුමත කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සහ යළි ඉදිකිරීමේ කටයුතු සඳහා සහාය වීමට ඩොලර් මිලියන 200ක සුවිශේෂී හදිසි ආධාර…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූනි මාසයේ තුන් අවුරුදු ඉහළම අගයට ළඟා වෙමින් මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිමුඛ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූනි මාසයේ තුන් අවුරුදු ඉහළම අගයට ළඟා වෙමින් මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිමුඛ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 2026 ජූනි මාසය වන විට වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම මට්ටමට ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ඉලක්ක පථයේ ඉහළ සීමාවට ළඟා වෙමින්…

01 Jul 2026 Discuss
IMF ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු අඟවයි: ප්‍රකෘතිය තවමත් අස්ථිර බැවින් ප්‍රතිසංස්කරණ විනය අඛණ්ඩව පවත්වාගත යුතුයි Sinhala

IMF ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු අඟවයි: ප්‍රකෘතිය තවමත් අස්ථිර බැවින් ප්‍රතිසංස්කරණ විනය අඛණ්ඩව පවත්වාගත යුතුයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දිනාගත් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම තීරණාත්මක නව අදියරකට පිවිසෙමින් පවතින අතර, ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ නොසැලකිල්ලට ඉඩක්…

01 Jul 2026 Discuss