Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ක්‍රිප්ටෝ අධිරාජ්‍යය 2025 දී ඩොලර් බිලියන 1කට අධික ආදායමක් ඉපැයූ බව මූල්‍ය ලේඛන හෙළිකරයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ක්‍රිප්ටෝ අධිරාජ්‍යය 2025 දී ඩොලර් බිලියන 1කට අධික ආදායමක් ඉපැයූ බව මූල්‍ය ලේඛන හෙළිකරයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් 2025 වර්ෂය තුළ තම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ව්‍යාපාරවලින් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 1.2ක් උපයා ගෙන ඇති බව අඟහරුවාදා (මංගල) ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන ලේඛනවලින් හෙළිවී තිබේ.

ඩිජිටල් වත්කම් මත ගොඩනැගුණු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ සම්පත

මෙම විශාල මුදල් ප්‍රමාණය ට්‍රම්ප්, නවීන ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ මූල්‍යමය වශයෙන් වඩාත්ම සාර්ථක දේශපාලන චරිත අතරට නිර්දේශ කරයි. ඔහුගේ 2025 ආදායමේ ප්‍රධාන කොටස කෙලින්ම බැඳී ඇත්තේ වේගයෙන් විකාශනය වන ඩිජිටල් මුදල් ලෝකය සමඟය. ජනාධිපතිවරුන් නීතිමය වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට බැඳී සිටින ප්‍රකාශන ලේඛනවලින්, ශ්වේත මන්දිරයට නැවත පැමිණීමෙන් පසු ක්‍රිප්ටෝ ක්ෂේත්‍රයේ ට්‍රම්ප්ගේ සහභාගිත්වයේ අසාමාන්‍ය පරිමාණය හාත්පසින් අනාවරණය වේ.

ලේඛනවලින් හෙළිවන්නේ කුමක්ද?

මූල්‍ය වාර්තාවලින් තහවුරු වන්නේ ට්‍රම්ප්ගේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලැබුණු ආදායම වසර පුරා ඩොලර් බිලියන 1.2ක් පමණ දක්වා ළඟා වූ බවයි. මෑත ඉතිහාසයේ ධූරයේ සිටින ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වඩාත්ම වැදගත් පෞද්ගලික මූල්‍ය ප්‍රකාශනයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබෙන අතර, ලොව පුරා දේශපාලන විශ්ලේෂකයින්, මූල්‍ය විශ්ලේෂකයින් සහ ආචාර ධර්ම නිරීක්ෂකයින්ගේ ක්ෂණික අවධානය දිනාගෙන ඇත.

පරස්පර විරෝධී අවශ්‍යතා පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතුවීම

ධූරයේ සිටින රාජ්‍ය නායකයෙකු, තම පරිපාලනය නියාමනය කිරීමට යුතුකමක් ඇති කර්මාන්තයක, මේ තරම් විශාල පෞද්ගලික මූල්‍ය කොටස් දරා සිටීමෙන් ඇතිවිය හැකි පරස්පර විරෝධී අවශ්‍යතා පිළිබඳ දැඩි විමර්ශනයක් මෙම හෙළිදරව්ව තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ලොව පුරා ආයෝජකයින් මිලියන ගණනාවකට බලපාන ප්‍රතිපත්ති තීරණ කෙරෙහි ක්‍රිප්ටෝ ලෝකය සමඟ ට්‍රම්ප්ගේ ගැඹුරු මූල්‍ය සම්බන්ධතාව බලපෑ හැකි බව විවේචකයින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

ප්‍රකාශන ලේඛනවලින් තහවුරු වන්නේ, ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ක්‍රියාකාරකම් 2025 දී ට්‍රම්ප්ගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය වූ බවත්, ඔහුගේ සාම්ප්‍රදායික නිශ්චල දේපළ හා ව්‍යාපාර වත්කම්වලින් ලැබෙන ආදායම බොහෝ දුරට ඉක්මවා ගිය බවත්ය.

ගෝලීය නියාමන ප්‍රවණතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ශ්‍රී ලාංකික ආයෝජකයින් සහ ක්‍රිප්ටෝ උද්යෝගිමත්හු සඳහා, මෙම වර්ධනය පුළුල් ප්‍රතිඵල දරයි. වොෂිංටනයේ ප්‍රතිපත්ති දිශාවන් බොහෝ විට ජාත්‍යන්තර නියාමන රාමු හැඩගස්වන අතර, ඉදිරි මාසවලදී ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ භූ දර්ශනය විකාශනය වන ආකාරය කෙරෙහි එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයාගේ මූල්‍ය අවශ්‍යතා තීරණාත්මක සාධකයක් ලෙස ඔප්පු විය හැකිය.

ලේඛනවල දක්වා ඇති සංඛ්‍යාවන් සම්බන්ධයෙන් ශ්වේත මන්දිරය තවමත් නිල ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චක්‍රවාතය ඩිට්වාගෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ගැනීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක් ප්‍රදානය කරයි Sinhala

චක්‍රවාතය ඩිට්වාගෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ගැනීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක් ප්‍රදානය කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය චක්‍රවාත ඩිට්වාගේ විනාශකාරී ප්‍රහාරයෙන් රට පුරා සිදු වූ බරපතල හානිය අනුව…

01 Jul 2026 Discuss
අවම ගාස්තුව රු. 34 දක්වා නිර්ණය කිරීමත් සමඟ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළට Sinhala

අවම ගාස්තුව රු. 34 දක්වා නිර්ණය කිරීමත් සමඟ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළට

බස් ගාස්තු වැඩිවීම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ මගීන්ට බර වැඩිවෙයි දෛනික ගමනාගමනය සඳහා පෞද්ගලික බස් රථ මත රඳා සිටින ශ්‍රී ලාංකික මගීන්ට, ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව…

01 Jul 2026 Discuss
බලපත්‍ර රහිත මූල්‍ය සමාගම් සහ යෙදවුම් 25ක් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

බලපත්‍ර රහිත මූල්‍ය සමාගම් සහ යෙදවුම් 25ක් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් රටේ මූල්‍ය රෙගුලාසිවලට පටහැනිව කටයුතු කරන බව තහවුරු වූ සමාගම් සහ ජංගම දුරකථන යෙදවුම් 25ක් නම් කරමින්, ශ්‍රී ලාංකිකයන් එම…

01 Jul 2026 Discuss