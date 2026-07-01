ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප්ගේ ක්රිප්ටෝ අධිරාජ්යය 2025 දී ඩොලර් බිලියන 1කට අධික ආදායමක් ඉපැයූ බව මූල්ය ලේඛන හෙළිකරයි
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් 2025 වර්ෂය තුළ තම ක්රිප්ටෝකරන්සි ව්යාපාරවලින් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 1.2ක් උපයා ගෙන ඇති බව අඟහරුවාදා (මංගල) ප්රසිද්ධියට පත් කරන ලද මූල්ය ප්රකාශන ලේඛනවලින් හෙළිවී තිබේ.
ඩිජිටල් වත්කම් මත ගොඩනැගුණු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ සම්පත
මෙම විශාල මුදල් ප්රමාණය ට්රම්ප්, නවීන ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ මූල්යමය වශයෙන් වඩාත්ම සාර්ථක දේශපාලන චරිත අතරට නිර්දේශ කරයි. ඔහුගේ 2025 ආදායමේ ප්රධාන කොටස කෙලින්ම බැඳී ඇත්තේ වේගයෙන් විකාශනය වන ඩිජිටල් මුදල් ලෝකය සමඟය. ජනාධිපතිවරුන් නීතිමය වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට බැඳී සිටින ප්රකාශන ලේඛනවලින්, ශ්වේත මන්දිරයට නැවත පැමිණීමෙන් පසු ක්රිප්ටෝ ක්ෂේත්රයේ ට්රම්ප්ගේ සහභාගිත්වයේ අසාමාන්ය පරිමාණය හාත්පසින් අනාවරණය වේ.
ලේඛනවලින් හෙළිවන්නේ කුමක්ද?
මූල්ය වාර්තාවලින් තහවුරු වන්නේ ට්රම්ප්ගේ ක්රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධ ක්රියාකාරකම්වලින් ලැබුණු ආදායම වසර පුරා ඩොලර් බිලියන 1.2ක් පමණ දක්වා ළඟා වූ බවයි. මෑත ඉතිහාසයේ ධූරයේ සිටින ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වඩාත්ම වැදගත් පෞද්ගලික මූල්ය ප්රකාශනයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබෙන අතර, ලොව පුරා දේශපාලන විශ්ලේෂකයින්, මූල්ය විශ්ලේෂකයින් සහ ආචාර ධර්ම නිරීක්ෂකයින්ගේ ක්ෂණික අවධානය දිනාගෙන ඇත.
පරස්පර විරෝධී අවශ්යතා පිළිබඳ ප්රශ්න මතුවීම
ධූරයේ සිටින රාජ්ය නායකයෙකු, තම පරිපාලනය නියාමනය කිරීමට යුතුකමක් ඇති කර්මාන්තයක, මේ තරම් විශාල පෞද්ගලික මූල්ය කොටස් දරා සිටීමෙන් ඇතිවිය හැකි පරස්පර විරෝධී අවශ්යතා පිළිබඳ දැඩි විමර්ශනයක් මෙම හෙළිදරව්ව තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ලොව පුරා ආයෝජකයින් මිලියන ගණනාවකට බලපාන ප්රතිපත්ති තීරණ කෙරෙහි ක්රිප්ටෝ ලෝකය සමඟ ට්රම්ප්ගේ ගැඹුරු මූල්ය සම්බන්ධතාව බලපෑ හැකි බව විවේචකයින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
ප්රකාශන ලේඛනවලින් තහවුරු වන්නේ, ක්රිප්ටෝකරන්සි ක්රියාකාරකම් 2025 දී ට්රම්ප්ගේ ප්රධාන ආදායම් මාර්ගය වූ බවත්, ඔහුගේ සාම්ප්රදායික නිශ්චල දේපළ හා ව්යාපාර වත්කම්වලින් ලැබෙන ආදායම බොහෝ දුරට ඉක්මවා ගිය බවත්ය.
ගෝලීය නියාමන ප්රවණතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ශ්රී ලාංකික ආයෝජකයින් සහ ක්රිප්ටෝ උද්යෝගිමත්හු සඳහා, මෙම වර්ධනය පුළුල් ප්රතිඵල දරයි. වොෂිංටනයේ ප්රතිපත්ති දිශාවන් බොහෝ විට ජාත්යන්තර නියාමන රාමු හැඩගස්වන අතර, ඉදිරි මාසවලදී ගෝලීය ක්රිප්ටෝ භූ දර්ශනය විකාශනය වන ආකාරය කෙරෙහි එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයාගේ මූල්ය අවශ්යතා තීරණාත්මක සාධකයක් ලෙස ඔප්පු විය හැකිය.
ලේඛනවල දක්වා ඇති සංඛ්යාවන් සම්බන්ධයෙන් ශ්වේත මන්දිරය තවමත් නිල ප්රකාශනයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.