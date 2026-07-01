හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයා සම්බන්ධ සුඛෝපභෝගී වාහන ජාවාරමක් පිළිබඳ විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ සීඅයිඩී
හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයෙකු සම්බන්ධ බවට කියැවෙන සුඛෝපභෝගී වාහන ජාවාරම් මෙහෙයුමක් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (සීඅයිඩී) විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව විමර්ශනයට සමීප මූලාශ්ර තහවුරු කර ඇත.
උසස් මට්ටමේ විමර්ශනයක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී
ශ්රී ලංකාවේ සංකීර්ණ හා සංවේදී අපරාධ නඩු හසුරුවන සීඅයිඩී දෙපාර්තමේන්තුව, රටට ඉහළ පෙළේ වාහන අනවසරයෙන් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධ බවට කියැවෙන ජාවාරම පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට කැප වූ කණ්ඩායමක් සකස් කර ඇත. මෙම විමර්ශනය, රටේ හිටපු දේශපාලන නායකත්වයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් ස්පර්ශ කරන තවත් එක් කැපී පෙනෙන විමර්ශනයක් ලෙස සටහන් වේ.
නඩුව සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා නිල අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කර නොමැති අතර, ක්රියාත්මක විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස විමර්ශකයන් සාක්ෂි රැස් කිරීමේ සහ අදාළ පාර්ශ්වයන් ප්රශ්න කිරීමේ කටයුතුවල ක්රියාකාරීව නිරත වන බව වාර්තා වේ.
සුඛෝපභෝගී වාහන ජාවාරම වර්ධනය වන ගැටලුවක්
ශ්රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු ගාස්තු හා බදු අය කරනු ලබන සුඛෝපභෝගී වාහන සඳහා වූ සම්මත රේගු ක්රියාවලිය සහ ආනයන රෙගුලාසි මඟහරිනු ලබන ජාවාරමක් ක්රියාත්මක බව කියැවේ. එවැනි සැලසුම් සනාථ වුවහොත්, රාජ්ය ආදායමට සිදුවන විශාල හානියක් ප්රතිඵල වශයෙන් ඇති විය හැකිය.
- සීඅයිඩී දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශනය භාරගැනීමට කැප වූ විශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවා ඇත.
- නඩුව ශ්රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයෙකු සම්බන්ධ වේ.
- කියැවෙන ජාවාරම් මෙහෙයුම ඉහළ පෙළේ සුඛෝපභෝගී වාහන ඇතුළත් වේ.
- මෙම අවස්ථාව වන විට නිල අත්අඩංගුවට ගැනීම් කිසිවක් නිවේදනය කර නොමැත.
නඩුව වටා දේශපාලන සංවේදීතාවක් පවතී
නඩුවේ කියැවෙන දේශපාලන සම්බන්ධතා හේතුවෙන්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විමර්ශනය සැලකිය යුතු මහජන හා මාධ්ය අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දේශපාලන පෙළපත කුමක් වුවත්, කිසිදු පුද්ගලයෙකු නීතියට ඉහළින් නොමැති බව ඔප්පු කිරීමට ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට මෑත වසරවලදී වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇත.
සීඅයිඩී දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශනයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය විස්තර කරමින් හෝ කිසිදු සැකකරුවෙකු නමින් හඳුනා ගනිමින් නිල මහජන ප්රකාශයක් තවම නිකුත් කර නොමැත.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම නඩුවේ සිදුවීම් සමීපව අනුගමනය කරමින්, විමර්ශනයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු සැපයීම ඉදිරියටත් සිදු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.