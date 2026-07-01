චක්රවාතය ඩිට්වාගෙන් ශ්රී ලංකාව ගොඩ ගැනීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක් ප්රදානය කරයි
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය චක්රවාත ඩිට්වාගේ විනාශකාරී ප්රහාරයෙන් රට පුරා සිදු වූ බරපතල හානිය අනුව ප්රජාවන් නඟා සිටුවීමට සහ තීරණාත්මක යටිතල පහසුකම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට යොදා ගැනේ.
පීඩිත ප්රජාවන්ට ජීවන රේඛාවක්
මෙම විශාල මූල්ය පැකේජය, චක්රවාතයෙන් වඩාත් දරුණු ලෙස打击 ලැබූ ප්රදේශවල ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ශ්රී ලංකා රජයට ආධාර කිරීමටත්, අවතැන් වූ හා පීඩිත ජනතාවට අත්යාවශ්ය සේවා ප්රතිස්ථාපනය වේගවත් කිරීමටත් අරමුණු කොට ඇත. මෙම අරමුදල් නිවාස, යටිතල පහසුකම් සහ ජීවනෝපාය සම්බන්ධ හදිසි අවශ්යතා සපුරාලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
චක්රවාත ඩිට්වා ශ්රී ලංකාවට දැඩි හානි සිදු කළ අතර, ප්රජාවන් දැඩි ආධාර අවශ්යතාවයකට පත් කළ හා ආර්ථික අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින රටට තවදුරටත් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළේය.
ශ්රී ලංකාව සඳහා ADB හි කැපවීම
මනිලා මූලස්ථානය කරගත් මෙම බහුපාර්ශ්වික සංවර්ධන බැංකුව විවිධ සංවර්ධන හා හදිසි සහන මුලපිරීම් හරහා ශ්රී ලංකාවට ස්ථාවරව සහාය වී ඇත. මෙම නවතම අනුමැතිය, රටේ ප්රත්යස්ථිතතාවය සහ දිගුකාලීන ප්රකෘතිය සඳහා ADB හි අඛණ්ඩ කැපවීම අවධාරණය කරයි.
- ඩොලර් මිලියන 200 චක්රවාතයෙන් පසු ප්රතිනිර්මාණ කටයුතු සඳහා යොමු කෙරේ
- අරමුදල් යටිතල පහසුකම් ප්රතිස්ථාපනය සහ ප්රජා පුනරුත්ථාපනය ආවරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
- මෙම ආධාරය කලාපය සඳහා ADB හි පුළුල් ආපදා ප්රතිචාර රාමුවේ කොටසකි
ප්රකෘතිය දෙසට ගමන
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ADB සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් අරමුදල් ඵලදායී ලෙස යෙදවීම සහ චක්රවාතයෙන් පීඩාවට පත් වඩාත් අවදානමට ලක් වූ ප්රජාවන් වෙත ළඟා වීම සහතික කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අනුමැතිය, ආපදාවෙන් ජීවිත අවුල් වූ දහස් ගණනක් පවුල්වලට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙමින්, රාජ්යය ප්රකෘතිය කරා ගෙන යන ගමනේ වැදගත් පියවරක් සනිටුහන් කරයි.
ADB හි සහාය, චක්රවාත ඩිට්වාගෙන් පසු ශ්රී ලංකාව වේගයෙන් හා තිරසාර ලෙස නඟා සිටුවීමේ උත්සාහයේ තීරණාත්මක අංගයකි.
ආණ්ඩුව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සවිස්තරාත්මක ප්රකෘති මාර්ග සිතියමක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දේශීය ප්රකෘති කටයුතු අනුපූරකව ඉටු කිරීමේදී ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.