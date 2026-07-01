Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චක්‍රවාතය ඩිට්වාගෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ගැනීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක් ප්‍රදානය කරයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චක්‍රවාතය ඩිට්වාගෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ගැනීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක් ප්‍රදානය කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය චක්‍රවාත ඩිට්වාගේ විනාශකාරී ප්‍රහාරයෙන් රට පුරා සිදු වූ බරපතල හානිය අනුව ප්‍රජාවන් නඟා සිටුවීමට සහ තීරණාත්මක යටිතල පහසුකම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට යොදා ගැනේ.

පීඩිත ප්‍රජාවන්ට ජීවන රේඛාවක්

මෙම විශාල මූල්‍ය පැකේජය, චක්‍රවාතයෙන් වඩාත් දරුණු ලෙස打击 ලැබූ ප්‍රදේශවල ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයට ආධාර කිරීමටත්, අවතැන් වූ හා පීඩිත ජනතාවට අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ප්‍රතිස්ථාපනය වේගවත් කිරීමටත් අරමුණු කොට ඇත. මෙම අරමුදල් නිවාස, යටිතල පහසුකම් සහ ජීවනෝපාය සම්බන්ධ හදිසි අවශ්‍යතා සපුරාලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

චක්‍රවාත ඩිට්වා ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි හානි සිදු කළ අතර, ප්‍රජාවන් දැඩි ආධාර අවශ්‍යතාවයකට පත් කළ හා ආර්ථික අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින රටට තවදුරටත් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ADB හි කැපවීම

මනිලා මූලස්ථානය කරගත් මෙම බහුපාර්ශ්වික සංවර්ධන බැංකුව විවිධ සංවර්ධන හා හදිසි සහන මුලපිරීම් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ස්ථාවරව සහාය වී ඇත. මෙම නවතම අනුමැතිය, රටේ ප්‍රත්‍යස්ථිතතාවය සහ දිගුකාලීන ප්‍රකෘතිය සඳහා ADB හි අඛණ්ඩ කැපවීම අවධාරණය කරයි.

  • ඩොලර් මිලියන 200 චක්‍රවාතයෙන් පසු ප්‍රතිනිර්මාණ කටයුතු සඳහා යොමු කෙරේ
  • අරමුදල් යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිස්ථාපනය සහ ප්‍රජා පුනරුත්ථාපනය ආවරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
  • මෙම ආධාරය කලාපය සඳහා ADB හි පුළුල් ආපදා ප්‍රතිචාර රාමුවේ කොටසකි

ප්‍රකෘතිය දෙසට ගමන

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ADB සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් අරමුදල් ඵලදායී ලෙස යෙදවීම සහ චක්‍රවාතයෙන් පීඩාවට පත් වඩාත් අවදානමට ලක් වූ ප්‍රජාවන් වෙත ළඟා වීම සහතික කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අනුමැතිය, ආපදාවෙන් ජීවිත අවුල් වූ දහස් ගණනක් පවුල්වලට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙමින්, රාජ්‍යය ප්‍රකෘතිය කරා ගෙන යන ගමනේ වැදගත් පියවරක් සනිටුහන් කරයි.

ADB හි සහාය, චක්‍රවාත ඩිට්වාගෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව වේගයෙන් හා තිරසාර ලෙස නඟා සිටුවීමේ උත්සාහයේ තීරණාත්මක අංගයකි.

ආණ්ඩුව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සවිස්තරාත්මක ප්‍රකෘති මාර්ග සිතියමක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දේශීය ප්‍රකෘති කටයුතු අනුපූරකව ඉටු කිරීමේදී ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අවම ගාස්තුව රු. 34 දක්වා නිර්ණය කිරීමත් සමඟ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළට Sinhala

අවම ගාස්තුව රු. 34 දක්වා නිර්ණය කිරීමත් සමඟ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළට

බස් ගාස්තු වැඩිවීම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ මගීන්ට බර වැඩිවෙයි දෛනික ගමනාගමනය සඳහා පෞද්ගලික බස් රථ මත රඳා සිටින ශ්‍රී ලාංකික මගීන්ට, ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව…

01 Jul 2026 Discuss
බලපත්‍ර රහිත මූල්‍ය සමාගම් සහ යෙදවුම් 25ක් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

බලපත්‍ර රහිත මූල්‍ය සමාගම් සහ යෙදවුම් 25ක් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් රටේ මූල්‍ය රෙගුලාසිවලට පටහැනිව කටයුතු කරන බව තහවුරු වූ සමාගම් සහ ජංගම දුරකථන යෙදවුම් 25ක් නම් කරමින්, ශ්‍රී ලාංකිකයන් එම…

01 Jul 2026 Discuss
සුරේෂ් සල්ලේ පරීක්ෂණයෙන් CID අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර ඉවත් කිරීමේ ඉල්ලීම කොළඹ අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

සුරේෂ් සල්ලේ පරීක්ෂණයෙන් CID අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර ඉවත් කිරීමේ ඉල්ලීම කොළඹ අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (SIS) නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේට එරෙහිව පවත්වාගෙන යනු ලබන පරීක්ෂණයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර…

01 Jul 2026 Discuss