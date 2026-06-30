Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශ විනිමය වංචා කේලාමය සම්බන්ධයෙන් සියලු නියාමන ආයතන කැඳවන ලෙස රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවෙන් ඉල්ලයි

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශ විනිමය වංචා කේලාමය සම්බන්ධයෙන් සියලු නියාමන ආයතන කැඳවන ලෙස රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවෙන් ඉල්ලයි

නියාමන වගවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලීමක් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය කැලඹවා ඇති විදේශ විනිමය වංචා ආන්දෝලනය සම්බන්ධයෙන් සියලු අදාළ නියාමන ආයතන පොදු මූල්‍ය කාරක සභාව (CoPF) හමුවට කැඳවිය යුතු බව හිටපු මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක මහතා ඉල්ලා සිටියේය.

නියාමන ආයතන පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේ ඉල්ලීම

විදේශ විනිමය වංචාවේ විශාලත්වය සහ එම වැරදි ක්‍රියා හඳුනාගැනීමට හෝ වැළැක්වීමට අධීක්ෂණ ආයතන明显 ව අසමත් වූ බව පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල මධ්‍යයේ කරුණානායක මහතා මෙම ඉල්ලීම කළේය. මෙම කාරණය සම්බන්ධ සියලු නියාමන අධිකාරීන් පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව හමුවට පැමිණ නීතිඥවරුන්ට සහ මහජනතාවට විනිවිද පෙනෙන පිළිතුරු ලබා දිය යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

මෙම වංචාව සිදුවීමට ඉඩ සැලසුණේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් ස්ථාපිත කිරීමට සහ වගකිවයුත්තන්ට නිදහසේ ක්‍රියාත්මක වීමට හැකිවූ නියාමන රාමුවේ ඇති හිඩැස් හඳුනාගැනීමට මෙම පියවර ගනු ලබන බව සැලකේ.

පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණය අවධානයට ලක් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම, වියදම් සහ මූල්‍ය පාලනය සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කිරීමේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් පොදු මූල්‍ය කාරක සභාව ඉටු කරයි. නියාමන ආයතන කිහිපයක් එකවර කාරක සභාව හමුවට ගෙනෙනු ලැබීම, විදේශ විනිමය වංචා ගැටලුව විසඳීමේ පාර්ලිමේන්තු උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ඇත.

කරුණානායක මහතාගේ මෙම මැදිහත්වීම, රටේ මූල්‍ය පද්ධති ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇති ආයතනවලින් වැඩි වගවීමක් ඉල්ලා සිටිමින් ව්‍යවස්ථාදායකය තුළ සිට ගොඩනැගෙමින් ඇති බලපෑම් සහ සමන්විත සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා ඇති ඉල්ලීම සංඥා කරයි.

විදේශ විනිමය වංචා චෝදනාවලට එරෙහිව කාරක සභාව ඉල්ලීම සලකා බලමින් සිය විමර්ශනයේ විෂය පථය තීරණය කරන විට තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මදුරු උවදුරට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික සටනකට — ගුවන් යානා යොදාගනී Sinhala

මදුරු උවදුරට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික සටනකට — ගුවන් යානා යොදාගනී

ශ්‍රී ලංකාව මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සාම්ප්‍රදායිකත්වයෙන් බැහැරව දුරදර්ශී පියවරක් ගනිමින්, දිවයිනට දිගු කලක් තිස්සේ තර්ජනයක්ව පවතින මදුරුවන් හා ඔවුන් රැගෙන යන…

30 Jun 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල සහනය: ශ්‍රී ලංකාවේ ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල අඩු කෙරේ Sinhala

ඉන්ධන මිල සහනය: ශ්‍රී ලංකාවේ ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල අඩු කෙරේ

ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ හිමියන්ට සහ ප්‍රවාහන අංශයේ ක්‍රියාකරුවන්ට ඉන්ධන මිල අඩුවීමෙන් සහනයක් ලැබීමට නියමිත අතර, රජය විසින් ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල්…

30 Jun 2026 Discuss
පාප් ලියෝ XIV වතිකානු නිවේදනය: ඇන්ටන් රංජිත් බිෂොප්වරයා යාපනය දේවමංඩලයේ නව නායකත්වයට Sinhala

පාප් ලියෝ XIV වතිකානු නිවේදනය: ඇන්ටන් රංජිත් බිෂොප්වරයා යාපනය දේවමංඩලයේ නව නායකත්වයට

යාපනය දේවමංඩලයේ බිෂොප් ජස්ටින් බර්නාඩ් ඥානප්‍රගාසම් මහතාගේ ගාල් බලය භාරව සිටි ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම පාප් ලියෝ XIV විසින් පිළිගත් අතර, ඒ අනුව බිෂොප් ඇන්ටන්…

30 Jun 2026 Discuss