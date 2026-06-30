Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්ධන මිල සහනය: ශ්‍රී ලංකාවේ ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල අඩු කෙරේ

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්ධන මිල සහනය: ශ්‍රී ලංකාවේ ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල අඩු කෙරේ

ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ හිමියන්ට සහ ප්‍රවාහන අංශයේ ක්‍රියාකරුවන්ට ඉන්ධන මිල අඩුවීමෙන් සහනයක් ලැබීමට නියමිත අතර, රජය විසින් ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් සිල්ලර මිල කපා හැරීම නිවේදනය කර ඇත. දිගින් දිගටම ඉහළ යන ජීවන වියදම් පීඩනයට මුහුණ දෙන පාරිභෝගිකයන්ට මෙමඟින් යම් සහනයක් ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

වෙනස් වූයේ කුමක්ද?

රටේ බහුලව භාවිත වන ඉන්ධන වර්ග දෙකක් වන ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල නිල වශයෙන් අඩු කර ඇත. ඔටෝ ඩීසල් යනු දිවයිනේ මහජන ප්‍රවාහන ජාලය සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කර්මාන්තය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ඉන්ධනයක් වන බැවින්, මෙම මිල කැපීමෙන් තනි මෝටර් රථ හිමියන්ට ඔබ්බෙන් පුළුල් ආර්ථික බලපෑමක් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පාරිභෝගිකයන්ට සහ ආර්ථිකයට වන බලපෑම

ඔටෝ ඩීසල් මිල අඩුවීම විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන සහ සැපයුම් දාම අංශ සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. මෙම අංශවල මෙහෙයුම් වියදම්වලින් සැලකිය යුතු කොටසක් ඉන්ධන වියදම් සඳහා යොදවනු ලැබේ. ඩීසල් මිල පහළ යාමෙන් මහජන බස් ගාස්තු සහ රට පුරා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ පිරිවැය සම්බන්ධ පීඩනය සමනය කළ හැකිය.

පෞද්ගලික වාහන හිමියන් සඳහා 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල පහළ යාමෙන් පොම්පයේදීම සෘජු සහනයක් ලැබෙන අතර, මෑත වසරවල ඇති වූ රාජ්‍ය මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකු තවමත් ආර්ථික දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන මෙවන් කාලයක ගෘහස්ථ අයවැය සකසා ගැනීමට එය ඉවහල් වනු ඇත.

පුළුල් පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය තෙල් වෙළෙඳපොළ චලනයන් සහ රජයේ බලශක්ති මිල ගණන් කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව කාලීනව ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කර ඇත. මෙම සංශෝධන අදාළ බලධාරීන් විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, රාජ්‍ය බලශක්ති ආයතනවල මූල්‍ය තිරසාරභාවය සහ මහජනයාට දැරිය හැකි මිල ගණන් අතර සමතුලිතතාවය ළඟා කර ගැනීම ඒවායේ අරමුණ වේ.

නවතම මිල කැපීම් ගමනාගමනය කරන්නන්, ව්‍යාපාරිකයන් සහ ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අඩු ඉන්ධන වියදම් ආර්ථිකයේ බහු අංශ හරහා අනුකූල බලපෑමක් ඇති කරයි.

සංශෝධිත මිල ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රවෘත්ත දිනය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිල රජය සහ බලශක්ති අංශ නාලිකා හරහා දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මදුරු උවදුරට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික සටනකට — ගුවන් යානා යොදාගනී Sinhala

මදුරු උවදුරට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික සටනකට — ගුවන් යානා යොදාගනී

ශ්‍රී ලංකාව මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සාම්ප්‍රදායිකත්වයෙන් බැහැරව දුරදර්ශී පියවරක් ගනිමින්, දිවයිනට දිගු කලක් තිස්සේ තර්ජනයක්ව පවතින මදුරුවන් හා ඔවුන් රැගෙන යන…

30 Jun 2026 Discuss
විදේශ විනිමය වංචා කේලාමය සම්බන්ධයෙන් සියලු නියාමන ආයතන කැඳවන ලෙස රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

විදේශ විනිමය වංචා කේලාමය සම්බන්ධයෙන් සියලු නියාමන ආයතන කැඳවන ලෙස රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවෙන් ඉල්ලයි

නියාමන වගවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලීමක් කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය කැලඹවා ඇති විදේශ විනිමය වංචා ආන්දෝලනය සම්බන්ධයෙන් සියලු අදාළ…

30 Jun 2026 Discuss
පාප් ලියෝ XIV වතිකානු නිවේදනය: ඇන්ටන් රංජිත් බිෂොප්වරයා යාපනය දේවමංඩලයේ නව නායකත්වයට Sinhala

පාප් ලියෝ XIV වතිකානු නිවේදනය: ඇන්ටන් රංජිත් බිෂොප්වරයා යාපනය දේවමංඩලයේ නව නායකත්වයට

යාපනය දේවමංඩලයේ බිෂොප් ජස්ටින් බර්නාඩ් ඥානප්‍රගාසම් මහතාගේ ගාල් බලය භාරව සිටි ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම පාප් ලියෝ XIV විසින් පිළිගත් අතර, ඒ අනුව බිෂොප් ඇන්ටන්…

30 Jun 2026 Discuss