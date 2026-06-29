WHO සංවිධානය මුල් යුරෝපීය තාප රැල්ල මරණ 1,300කට සම්බන්ධ කරයි — ජර්මනිය උෂ්ණත්ව වාර්තා කඩ කරයි
යුරෝපයේ අසාමාන්ය ලෙස දැඩි මුල් ගිම්හාන තාප රැල්ල අතිරික්ත මරණ 1,300කට වඩා වැඩි සංඛ්යාවකට වගකිව හැකි බව ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය අනතුරු අඟවා ඇති අතර, ද්විතීපය පුරා ඓතිහාසික උෂ්ණත්ව වාර්තා බිඳ දමමින් උෂ්ණත්වය ඉහළ යමින් තිබේ.
වාර්තාගත උෂ්ණත්වයන් මහාද්වීපය හරහා පැතිරේ
සති අන්තය පුරාවට යුරෝපය පුරා උෂ්ණත්ව මාන අසාමාන්ය ලෙස ඉහළ ගිය අතර, ජර්මනිය, පෝලන්තය සහ චෙක් ජනරජය ඔවුන්ගේ සර්වකාලීන ඉහළම උෂ්ණත්ව වාර්තා කළ රාජ්යයන් අතර විය. ජර්මනියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 41.7 දක්වා ඉහළ ගිය අතර, එම සංඛ්යාව කාලගුණ විද්යාඥයන් සහ මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් සිහිබිඳ වැටෙන තරම් ඉහළ මට්ටමකි.
ගිම්හාන සෘතුවේ මෙතරම් මුල් අවධියකට නොදක්නා ලද ලෙස හැඳින්විය හැකි මෙම දැඩි තාපය හේතුවෙන්, රජයන් සහ සෞඛ්ය අධිකාරීන් විසින් පදිංචිකරුවන්ට ප්රවේශම් වීමට, ජලය ප්රමාණවත් ලෙස පානය කිරීමට සහ සෙවන රහිත ස්ථානවල දිගු කාලයක් ගත කිරීමෙන් වැළකීමට හදිසි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීමට පොළඹවා ඇත.
WHO සංවිධානය ඉහළ යන මරණ සංඛ්යාව පිළිබඳ සිය කනස්සල්ල පළ කරයි
ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානයේ ප්රධානියා, මෙම ප්රදේශය පුරා මරණ සංඛ්යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාමට දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් සෘජුව හේතු වී ඇති බව ප්රකාශ කර ඇත. නිලධාරීන් මෙම මරණ "අතිරික්ත මරණ" ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත — එනම් සාමාන්ය කාලගුණ තත්ත්වයන් යටතේ එකම කාල සීමාව තුළ සාමාන්යයෙන් අපේක්ෂා කරනු ලබන මරණ සංඛ්යාවට වඩා වැඩි ප්රමාණයකි.
තාප රැල්ල හා සම්බන්ධ මරණ සංඛ්යාව 1,300 ඉක්මවා ඇති බව WHO සංවිධානය පෙන්වා දී ඇති අතර, එම සංඛ්යාව දරුණු තාපය මිනිස් ජීවිතයට එල්ල කරන සැබෑ භීෂණය කෙතරම් ද යන්න අවධාරණය කරයි.
දිගු කාලීන දැඩි තාප තත්ත්වයන් තුළ වැඩිහිටි ජනතාව, කුඩා දරුවන් සහ පූර්ව පවතින රෝගාබාධ ඇති අය වඩාත් අවදානමට ලක් වේ. බලපෑමට ලක් වූ රාජ්යයන්හි සෞඛ්ය අධිකාරීන් හදිසි ප්රතිචාර සැලසුම් සක්රිය කිරීමට සහ වඩාත් අවදානමට ලක් වූ අයට සිසිලන කේන්ද්ර ලබා ගත හැකි ලෙස සහතික කිරීමට දිරිමත් කර ඇත.
ලෝකයේ ඉතිරි රටවලට අනතුරු ඇඟවීමක්
ගෝලීය දේශගුණ විපර්යාසයන් හේතුවෙන් මෙවැනි තාප රැල්ල වඩ වඩාත් නිතර හා දරුණු ලෙස ඇති වෙමින් පවතින බව දේශගුණ විද්යාඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත. යුරෝපයේ අත්දැකීම, කිසිදු ප්රදේශයකට උණුසුම් වෙමින් පවතින ග්රහලෝකයේ වර්ධනය වන ප්රතිවිපාකවලින් ගැලවීමට නොහැකි බවට ප්රබල මතක් කිරීමක් ලෙස දිස් වේ.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට ගත්කල, යුරෝපයේ දිග හැරෙන මෙම අර්බුදය බැරෑරුම් ලෙස සිතා බැලිය යුතු ඉදිරිදර්ශනයක් ලබා දෙයි. ඉහළ යන උෂ්ණත්වයන් සහ අනියත කාලගුණ රටාවන් සමඟ දැනටමත් පොරබදමින් සිටින නිවර්තන දූපත් ජාතියක් ලෙස, ශ්රී ලංකාවද සෙනසුරාදා ක්රියාශීලී මහජන සෞඛ්ය සැලසුම් හා ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටින දේශගුණ විපර්යාසය සමඟ බැඳුනු දිගු කාලීන අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි.
ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රටවල් කිහිපයක තාප රැල්ල පැවතීමට නියමිත බැවින්, තත්ත්වය දිගටම හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන බව යුරෝපීය අධිකාරීන් ප්රකාශ කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.