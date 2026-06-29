Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම අඩුවීමට නියමිත බව මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම අඩුවීමට නියමිත බව මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශය 2026 වර්ෂයේ දී රජයේ ආදායම අඩුවීමට ඉඩ ඇති බව සංඥා කර ඇති අතර, එය රටේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සඳහා ගනු ලබන මෙහෙයුම් සහ ජාත්‍යන්තර ණය සහන වැඩසටහන යටතේ නිර්ණය කරන ලද මූල්‍ය ඉලක්ක සපුරාලීමේ හැකියාව පිළිබඳ නව සැකසැකිලි මතු කර ඇත.

ආදායම් පහත වැටීමක් ක්ෂිතිජයේ

2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රාජ්‍ය මූල්‍ය ස්ථාවර කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට, මෙම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අනතුරු ඇඟවීම ඉතා සංවේදී අවස්ථාවක ලැබී ඇත. රජයේ ආදායමේ සිදුවිය හැකි අඩුවීමක්, දීර්ඝ කාලීන ණය පහසුකම් ගිවිසුම යටතේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඉල්ලා සිටින මූල්‍ය විනය පවත්වා ගැනීමේ රටේ ප්‍රයත්නයන් සංකීර්ණ කළ හැකිය.

අපේක්ෂිත හිඟය ඇති කිරීමට බලපාන නිශ්චිත සාධක අධිකාරීන් තවමත් විස්තර කර නොමැත; කෙසේ වෙතත්, රාජ්‍ය ආදායමට බරක් විය හැකි සාධක ගණනාවක් ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති. එනම්, දුර්වල ආර්ථික ක්‍රියාකාරිත්වය, බදු පදනමේ අභියෝග සහ ක්‍රියාත්මක ව ඇති ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණවල බලපෑම ඒ අතර ප්‍රධාන වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය සඳහා ඇඟවීම්

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මෙම ප්‍රක්ෂේපණය, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ අස්ථිර ස්වභාවය අවධාරණය කරයි. 2022 අර්බුදයෙන් පසු රටේ මුදල් ඒකකය ස්ථාවර කිරීම, විදේශ විනිමය සංචිත ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සහ මූලික ආර්ථික කාර්යයන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක් ළඟා කරගෙන ඇතත්, එම ගතිවේගය පවත්වා ගැනීමට ස්ථාවර හා ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන ආදායම් ප්‍රවාහයන් අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

රජයේ ආදායම් අඩුවීමක් රාජ්‍ය වියදම් සම්බන්ධයෙන් දුෂ්කර තීරණ ගැනීමට බල කෙරිය හැකි අතර, ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන් යැපෙන අත්‍යාවශ්‍ය සේවා, යටිතල පහසුකම් ආයෝජන සහ සමාජ සුභසාධන වැඩසටහන් ඊට ගොදුරු විය හැකිය.

මූල්‍ය ඉලක්ක පීඩනයට ලක්වේ

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන් කොන්දේසි ලෙස ප්‍රාථමික අයවැය අතිරික්තයක් ළඟා කරගැනීමට කැප වී ඇත. 2026 දී සැලකිය යුතු ආදායම් හිඟයක් ඇති වුවහොත්, එම කැපවීම ඉටු කිරීම සැලකිය යුතු ලෙස දුෂ්කර වන අතර, අමතර දැඩි ඉතිරිකිරීමේ පියවර ගැනීමට හෝ වැඩසටහන් ඉලක්ක නැවත සාකච්ඡා කිරීමට සිදු විය හැකිය.

ප්‍රක්ෂේපිත ආදායම් හිඟය ප්‍රතිපත්ති ගැලපීම් හෝ නව ආදායම් ක්‍රමෝපාය මගින් ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස ජාතික අයවැය ක්‍රියාවලිය යොදා ගනිමින්, ඉදිරි මාසවල දී රජය සිය මූල්‍ය උපාය මාර්ගය වඩාත් සවිස්තරව ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අපේක්ෂිත ආදායම් අඩුවීමේ පරිමාණය සහ එහි බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද පියවර සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම, ආර්ථික නිරීක්ෂකයන් සහ රට පුරා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවන් ඒ කෙරෙහි දැඩි අවධානයෙන් සිටිනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති රහසිගත ට්‍රැක්-II සාකච්ඡාවලින් ඉන්දියාව අත් සෝදා ගනී — ජෙනරාල්වරුන් හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන් සහභාගී වූ රැස්වීම Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති රහසිගත ට්‍රැක්-II සාකච්ඡාවලින් ඉන්දියාව අත් සෝදා ගනී — ජෙනරාල්වරුන් හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන් සහභාගී වූ රැස්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ හෝටලයක පැවති රහසිගත රාජ්‍යතාන්ත්‍රික රැස්වීමෙන් ඉන්දියාව නිල වශයෙන් ඉවත් වී ඇති අතර, ඉන්දීය රජයේ ප්‍රභවයන්ට ආරෝපණය කෙරෙන ප්‍රකාශවලට අනුව, නව…

29 Jun 2026 Discuss
රජය යූ-ටියුබ් නාලිකා හරහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කතන්දර සකසයි — දිලිත් ජයවීර චෝදනා කරයි Sinhala

රජය යූ-ටියුබ් නාලිකා හරහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කතන්දර සකසයි — දිලිත් ජයවීර චෝදනා කරයි

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර, රජය තෝරාගත් යූ-ටියුබ් නාලිකා හරහා ඉදිරි අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ අපේක්ෂා ජනනය කරමින් මහජන මතය…

29 Jun 2026 Discuss
රවී කරුණානායක ඩොලර් බිලියන 1ක විදේශ විනිමය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි, CBSL සහ රේගුව කමිටුව ඉදිරියට කැඳවන ලෙස බල කරයි Sinhala

රවී කරුණානායක ඩොලර් බිලියන 1ක විදේශ විනිමය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි, CBSL සහ රේගුව කමිටුව ඉදිරියට කැඳවන ලෙස බල කරයි

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක, ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති කියන ලද විදේශ විනිමය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා…

29 Jun 2026 Discuss