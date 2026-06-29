2026 වසරේ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වේ — රෝගීන් සංඛ්යාව 53,000 ඉක්මවයි
ඩෙංගු ආසාදන ව්යාප්තිය ජනාරෝග්ය ගැටලුවක් බවට පත්වේ
නවතම ලබාගත් දත්තයන්ට අනුව, 2026 වසරේදී ශ්රී ලංකාවේ වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන්ගේ මුළු සංඛ්යාව 53,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව දැඩි ජනාරෝග්ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. ආසාදන ව්යාප්තියේ වේගවත් ඉහළ යාම, සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ දිවයිනේ ප්රජාවන් අතර නව කනස්සල්ලකට තුඩු දී ඇත.
සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මත වැඩෙන බරක්
මෙම වසරේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව තියුණු ලෙස ඉහළ යාම, රට පුරා රෝහල් සහ සෞඛ්ය සේවාවන් මත සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කර ඇත. මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය නාගරික හා ග්රාමීය ජනතාව යන දෙඅංශයටම බලපෑමක් ඇති කරමින්, කලකිරීම් දනවන වේගයකින් පැතිරීම ඉදිරියේ, වෛද්ය වෘත්තිකයන් මහජනතාවගෙන් දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටී.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
- ඩෙංගු උණ සම්ප්රේෂණය වන්නේ ආසාදිත Aedes aegypti මදුරුවෙකුගේ දෂ්ටනයෙනි.
- නිවාස අභ්යන්තරයේ හා ඒ අවට රැඳී ඇති සිරවී ගිය ජලය, මෙම මදුරුවන්ගේ ප්රධාන වර්ධනය වීමේ ස්ථානය ලෙස සේවය කරයි.
- මුල් රෝග ලක්ෂණ අතරට උණ, දරුණු හිසරදය, සන්ධි වේදනාව සහ සමේ කුෂ්ඨ ඇතිවීම ඇතුළත් වේ.
- ඩෙංගු රෝගය ප්රතිකාර නොකළහොත් ජීවිතයට තර්ජනයක් විය හැකි බැවින්, රෝග ලක්ෂණ දිස් වූ වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්න.
හදිසි නිවාරණ ක්රියාමාර්ගයන් ගැනීමට ඇරයුම
මදුරු අභිජනනස්ථාන තුරන් කිරීමේ උත්සාහයන් තීව්ර කරන ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් ගෘහස්ථ පවුල්, ප්රාදේශීය රාජ්ය ආයතන සහ ප්රජා සංවිධාන වෙත ඉල්ලීම් කරමින් සිටිති. ජල ගබඩා භාජන නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම, නිසි අපද්රව්ය බැහැරකිරීම සහ මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිතා කිරීම, ප්රවර්ධනය කරනු ලබන ප්රධාන නිවාරණ ක්රමෝපායයන් අතර වේ.
ශ්රී ලංකාව පුරා ඩෙංගු රෝගය වැඩිදුරටත් පැතිරීම මැඩපැවැත්වීමේදී, කාලෝචිත රෝග ලක්ෂණ වාර්තා කිරීම සහ ප්රජා මට්ටමේ සහයෝගිතාව ඉතාමත් ඉතා වැදගත් වේ.
වසර තවමත් ඉදිරියට ගෙන යමින් පවතින අතර ඩෙංගු මෙසමය තවමත් අවසන් නොවී ඇති බැවින්, රෝගාතුරාව පාලනය කිරීම සහ රට පුරා ජනාරෝග්යය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමාජයේ සෑම මට්ටමකින්ම සාමූහික ක්රියාකාරීත්වය අත්යවශ්ය බව බලධාරීන් අවධාරණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.