Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රවී කරුණානායක ඩොලර් බිලියන 1ක විදේශ විනිමය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි, CBSL සහ රේගුව කමිටුව ඉදිරියට කැඳවන ලෙස බල කරයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රවී කරුණානායක ඩොලර් බිලියන 1ක විදේශ විනිමය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි, CBSL සහ රේගුව කමිටුව ඉදිරියට කැඳවන ලෙස බල කරයි

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක, ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති කියන ලද විදේශ විනිමය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL), ශ්‍රී ලංකා රේගුව සහ වාණිජ බැංකු කිහිපයක් කැඳවීමට පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටුවට (COPF) හදිසි පියවර ගන්නා ලෙස 촉구 කර ඇත.

ක්ෂණික වගවීමක් සඳහා ඉල්ලීමක්

පළපුරුදු නීති සම්立者 සහ හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයෙකු වන කරුණානායක, කියන ලද වංචාවේ විශාලත්වය හේතුවෙන් ශීඝ්‍ර හා විනිවිද පෙනෙන පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනයක් අවශ්‍ය බව අවධාරණය කරමින්, COPF වෙත සෘජුවම මෙම ඉල්ලීම කළේය. අදාළ නියාමන හා බලාත්මක කිරීමේ ආයතන කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව වගකිව යුතු බව ඔහු තර්ක කළේය.

මෙසේ සැලකිය යුතු කියන ලද මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් නිරීක්ෂණය නොකර ඉතිරි කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ දැනටමත් අස්ථිර ආර්ථික විශ්වාසනීයත්වයට දිගු කාලීන හානියක් සිදු කරන බව ඒ මහතා අවධාරණය කළේය. විශේෂයෙන්ම, රට ඓතිහාසික ණය අර්බුදයෙන් පසු ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට කටයුතු කරන වත්මන් කාලය තුළ මෙය ඉතා වැදගත් බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

අවධානයට ලක් වූ ප්‍රධාන ආයතන

කරුණානායක කමිටුව ඉදිරියට කැඳවීමට අවශ්‍ය බව සඳහන් කළ ආයතන අතර:

  • රටේ ප්‍රාථමික මුදල් හා මූල්‍ය නියාමන අධිකාරිය වන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL)
  • දේශසීමා හරහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සහ විදේශ විනිමය ගලනය අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම දරන ශ්‍රී ලංකා රේගුව
  • විමර්ශනයට ලක් වී ඇති ගනුදෙනුවල කොටසක් ඉටු කර ඇති බව කියන ලද වාණිජ බැංකු ගණනාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති පුළුල් ආනිශංස

කියන ලද ප්‍රමාණයෙන් සනාථ වුවහොත්, මෙම කියන ලද වංචාව ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු මූල්‍ය අපරාධවලින් එකක් නියෝජනය කරනු ඇත. 2022 ආර්ථික කඩාවැටීමේ සිට විදේශ විනිමය කළමනාකරණය දිවයිනේ ඉතා සංවේදී කරුණක් බවට පත් වී ඇති අතර, එම කඩාවැටීමට දැඩි විදේශ සංචිත හිඟය ද දායක වූ බව සඳහන් විය.

COPF විමර්ශනයක් සඳහා කරුණානායකගේ පෙලඹවීම, අර්බුදයෙන් පසු පරිසරය තුළ අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියාමන ආයතන කෙරෙහි වැඩෙන විපක්ෂ පීඩනයක් සංඥා කරයි.

ප්‍රධාන පාර්ලිමේන්තු නිරීක්ෂණ ආයතනයක් ලෙස COPF හට රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන් කැඳවීමට සහ ජාතික මූල්‍ය සැලකිල්ලේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු ඉල්ලීමට බලය ඇත. කරුණානායකගේ ඉල්ලීම මත කමිටුව ක්‍රියා කරනු ඇත්දැයි තවමත් අනාගත කරුණකි; නමුත් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විදේශ විනිමය පාලනය සහ බැංකු අංශයේ විනිවිදභාවය වටා ඇති දේශපාලන විවාදය තීව්‍ර වන බව අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම අඩුවීමට නියමිත බව මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම අඩුවීමට නියමිත බව මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශය 2026 වර්ෂයේ දී රජයේ ආදායම අඩුවීමට ඉඩ ඇති බව සංඥා කර ඇති අතර, එය රටේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සඳහා ගනු ලබන මෙහෙයුම් සහ ජාත්‍යන්තර ණය සහන…

29 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති රහසිගත ට්‍රැක්-II සාකච්ඡාවලින් ඉන්දියාව අත් සෝදා ගනී — ජෙනරාල්වරුන් හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන් සහභාගී වූ රැස්වීම Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති රහසිගත ට්‍රැක්-II සාකච්ඡාවලින් ඉන්දියාව අත් සෝදා ගනී — ජෙනරාල්වරුන් හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන් සහභාගී වූ රැස්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ හෝටලයක පැවති රහසිගත රාජ්‍යතාන්ත්‍රික රැස්වීමෙන් ඉන්දියාව නිල වශයෙන් ඉවත් වී ඇති අතර, ඉන්දීය රජයේ ප්‍රභවයන්ට ආරෝපණය කෙරෙන ප්‍රකාශවලට අනුව, නව…

29 Jun 2026 Discuss
රජය යූ-ටියුබ් නාලිකා හරහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කතන්දර සකසයි — දිලිත් ජයවීර චෝදනා කරයි Sinhala

රජය යූ-ටියුබ් නාලිකා හරහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කතන්දර සකසයි — දිලිත් ජයවීර චෝදනා කරයි

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර, රජය තෝරාගත් යූ-ටියුබ් නාලිකා හරහා ඉදිරි අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ අපේක්ෂා ජනනය කරමින් මහජන මතය…

29 Jun 2026 Discuss