තරුණ ගැහැණු ළමයෙකුගේ මෘතදේහය සූට්කේසයක තුළින් හමුවීමෙන් පසු ඕස්ට්රේලියානු පිරිමියෙකුට තායිලන්තයේ 살인 චෝදනා
තායිලන්ත බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති පරිදි, සූට්කේසයක් තුළ තිබූ යෞවනියකගේ නිරුවත් මෘතදේහය සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව ඕස්ට්රේලියානු පිරිමියෙකු තායිලන්තයේ දී ඝාතන චෝදනාවට ලක් කෙරී ඇත.
කම්පනකාරී සොයාගැනීම
යෞවනියකගේ දේහාවශේෂ ඉතා කලකිරවන තත්ත්වයන් යටතේ බෑගේජ් කාන්දම් තුළ සඟවා ඇති ආකාරයෙන් හමු වීමත් සමඟ මෙම සිදුවීම තායිලන්තය පුරා කම්පනයට ලක් කරන අතර, පුළුල් ජාත්යන්තර අවධානය ද ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. තායි පොලිසිය ඉතා ඉක්මනින් සැකකරුවෙකු හඳුනාගෙන, ඉන් අනතුරුව ඕස්ට්රේලියානු පුරවැසියා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
ඝාතන චෝදනාව ගොනු කිරීම
තායි නීතිඥ දෙපාර්තමේන්තුව ඕස්ට්රේලියානු පිරිමියාට එම යෞවනිය ඝාතනය කිරීමේ චෝදනාව නිල වශයෙන් ගොනු කර ඇත. විමර්ශනය ඉදිරියටත් සිදුවෙමින් පවතින බැවින්, වින්දිතයාගේ අනන්යතාව, සිද්ධිය සිදු වූ නිශ්චිත ස්ථානය සහ සිදුවීම් කාල රේඛාව සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිකුත් කර නොමැත.
ජාත්යන්තර මාන
තායිලන්තයේ සංචාරකයන් බහුල ප්රදේශවල තරුණ කාන්තාවන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ වැඩෙන ගැටළු මෙම සිද්ධිය ඉස්මතු කරන අතර, ඕස්ට්රේලියානු හා තායි නිලධාරීන් දෙපාර්ශ්වයෙන් ම දැඩි පරීක්ෂා බලන්නට ඇතැයි අපේක්ෂිත වේ. ඕස්ට්රේලියානු කොන්සියුලර් නියෝජිතයන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට සහ නඩු කටයුතු තායි අධිකරණ ක්රමය තුළ ඉදිරියට ගෙන යන විට, වැඩිදුර විස්තර ලබා දෙන බව තායි නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන පෙන්වා දී ඇත.
වින්දිතයාගේ දේහාවශේෂ පිළිබඳ වෛද්ය විද්යාත්මක පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව ඕස්ට්රේලියානු පුරවැසියාට එරෙහිව ඝාතන චෝදනාව තායි බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
නඩු කටයුතු ඉදිරියටත් සිදුවෙමින් පවතින අතර, චෝදනාලත්ව සිටින්නා දැනට වැඩිදුර නීතිමය කටයුතු සඳහා බලා සිටිමින් තායි බලධාරීන්ගේ අත්අඩංගුවේ සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.