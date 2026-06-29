Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තරුණ ගැහැණු ළමයෙකුගේ මෘතදේහය සූට්කේසයක තුළින් හමුවීමෙන් පසු ඕස්ට්‍රේලියානු පිරිමියෙකුට තායිලන්තයේ 살인 චෝදනා

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තරුණ ගැහැණු ළමයෙකුගේ මෘතදේහය සූට්කේසයක තුළින් හමුවීමෙන් පසු ඕස්ට්‍රේලියානු පිරිමියෙකුට තායිලන්තයේ 살인 චෝදනා

තායිලන්ත බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති පරිදි, සූට්කේසයක් තුළ තිබූ යෞවනියකගේ නිරුවත් මෘතදේහය සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව ඕස්ට්‍රේලියානු පිරිමියෙකු තායිලන්තයේ දී ඝාතන චෝදනාවට ලක් කෙරී ඇත.

කම්පනකාරී සොයාගැනීම

යෞවනියකගේ දේහාවශේෂ ඉතා කලකිරවන තත්ත්වයන් යටතේ බෑගේජ් කාන්දම් තුළ සඟවා ඇති ආකාරයෙන් හමු වීමත් සමඟ මෙම සිදුවීම තායිලන්තය පුරා කම්පනයට ලක් කරන අතර, පුළුල් ජාත්‍යන්තර අවධානය ද ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. තායි පොලිසිය ඉතා ඉක්මනින් සැකකරුවෙකු හඳුනාගෙන, ඉන් අනතුරුව ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඝාතන චෝදනාව ගොනු කිරීම

තායි නීතිඥ දෙපාර්තමේන්තුව ඕස්ට්‍රේලියානු පිරිමියාට එම යෞවනිය ඝාතනය කිරීමේ චෝදනාව නිල වශයෙන් ගොනු කර ඇත. විමර්ශනය ඉදිරියටත් සිදුවෙමින් පවතින බැවින්, වින්දිතයාගේ අනන්‍යතාව, සිද්ධිය සිදු වූ නිශ්චිත ස්ථානය සහ සිදුවීම් කාල රේඛාව සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිකුත් කර නොමැත.

ජාත්‍යන්තර මාන

තායිලන්තයේ සංචාරකයන් බහුල ප්‍රදේශවල තරුණ කාන්තාවන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ වැඩෙන ගැටළු මෙම සිද්ධිය ඉස්මතු කරන අතර, ඕස්ට්‍රේලියානු හා තායි නිලධාරීන් දෙපාර්ශ්වයෙන් ම දැඩි පරීක්ෂා බලන්නට ඇතැයි අපේක්ෂිත වේ. ඕස්ට්‍රේලියානු කොන්සියුලර් නියෝජිතයන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට සහ නඩු කටයුතු තායි අධිකරණ ක්‍රමය තුළ ඉදිරියට ගෙන යන විට, වැඩිදුර විස්තර ලබා දෙන බව තායි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන පෙන්වා දී ඇත.

වින්දිතයාගේ දේහාවශේෂ පිළිබඳ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියාට එරෙහිව ඝාතන චෝදනාව තායි බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

නඩු කටයුතු ඉදිරියටත් සිදුවෙමින් පවතින අතර, චෝදනාලත්ව සිටින්නා දැනට වැඩිදුර නීතිමය කටයුතු සඳහා බලා සිටිමින් තායි බලධාරීන්ගේ අත්අඩංගුවේ සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වෙයි Sinhala

ප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික සංගීත ක්ෂේත්‍රය අද දිනයේ ගැඹුරු ශෝකයකට පත්ව ඇත. ජනප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වූ අතර, ඔහු රටේ අසංඛ්‍යාත සංගීත රසිකයන්ගේ හදවත් තුළ…

29 Jun 2026 Discuss
රොච් ටෙස්ට් කඩඉම් 300 සපිරීමත් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිය ශ්‍රී ලංකාව පරදා යයි Sinhala

රොච් ටෙස්ට් කඩඉම් 300 සපිරීමත් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිය ශ්‍රී ලංකාව පරදා යයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී පන්දු යවන්නෙකු වන කෙමාර් රොච්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඒකාධිපත්‍ය ජයක් ලබා ගනිමින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 300 වැනි වික්කට් සිය නාමයට ලියා…

29 Jun 2026 Discuss
2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම පහත වැටීමට නියමිතයි — මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම පහත වැටීමට නියමිතයි — මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ආදායම් පහත වැටීමක් පුරෝකථනය වෙයි 2026 වර්ෂයේ දී රජයේ ආදායම අඩු වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දී ඇති අතර, දිගුකාලීන ආර්ථික…

29 Jun 2026 Discuss