ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් මැයි මාසයේ මාලදිවයින් පැමිණීම් වාර්තාවල ඉදිරියෙන් — IndiGo සහ Emirates පසුකර
ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් මැයි මාසයේදී මාලදිවයිනට ගුවන් මගී පැමිණීම් සම්බන්ධයෙන් ජාත්යන්තර ගුවන් සේවා අතරින් ප්රථම ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, ඉන්දියාවේ IndiGo සහ මැද පෙරදිග ගුවන් සේවා යෝධයා වන Emirates ඇතුළු ප්රධාන කලාපීය තරඟකරුවන් පසු කර ගොස් ඇත — දකුණු ආසියානු ගුවන් ගමන් මාර්ගවල ජාතික ගුවන් සේවාවේ වර්ධනය වන බලපෑම අවධාරණය කරන සන්ධිස්ථානාත්මක ජයග්රහණයකි.
ජාතික ගුවන් සේවාව සඳහා ඓතිහාසික ජයග්රහණයක්
ඉන්දියාවේ සහ ගල්ෆ් කලාපයේ ශක්තිමත් ගුවන් සේවාවන් ආධිපත්යය දරන කොටස් රහිත කලාපීය ගුවන් ගමන් වෙළෙඳපොළක් තුළ දිගු කලක් තරඟ කළ ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සඳහා මෙය වැදගත් මොහොතක් වේ. මැයි මාසයේ මාලදිවයිනට ජාත්යන්තර මගී පැමිණීම් සම්බන්ධයෙන් ප්රථම ස්ථානය දිනා ගැනීම, ඉන්දියන් සාගර කලාපය තුළ විනෝදාස්වාද සංචාරය සඳහා වැඩෙන ඉල්ලුම ගුවන් සේවාව සාර්ථකව ප්රයෝජනයට ගනිමින් සිටින බව ඉස්මතු කරයි.
මාලදිවයින ලෝකයේ වඩාත්ම ඉල්ලුමට ලක්වන නිවාඩු ගමනාන්ත අතරට ගැනෙන අතර, ආසියාව, යුරෝපය සහ මැදපෙරදිගෙන් ඉහළ වියදම් දරන සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගනී. මෙවන් තරඟකාරී සංචාරක වෙළෙඳපොළකට පැමිණෙන ප්රධාන ගුවන් සේවාව බවට පත්වීම සැලකිය යුතු වාණිජ හා කීර්තිමත් වටිනාකමක් දරයි.
කලාපීය සංචාරක ඉල්ලුම ඉහළ නැගෙමින්
දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාව පුරා ස්ථාවරව යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පුළුල් වන සංචාරක ඉල්ලුමේ පසුබිම මත මෙම ප්රතිඵලය ලැබී ඇත. වසංගතය නිසා ඇති වූ බාධාවන්ගෙන් පසු ජාත්යන්තර සංචාරය කෙරෙහි මගීන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත වෙමින් පෙළ ගැසෙද්දී, පුළුල් කලාපය පුරා මගී ප්රමාණ ඉහළ යමින් පවතී.
දිගුකාලීන ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු සිය සංචාරක හා ගුවන් සේවා අංශ නැවත පණ ගැන්වීමට ශ්රී ලංකාව ක්රියාකරන මෙවේලාවේ, මෙම දියුණුව නිවැරදි වේලාවට ලැබෙන දිරිදීමක් වේ. මාලදිවයින වැනි කැපීපෙනෙන ගමනාන්තයක ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ලබා ගත් ශක්තිමත් ප්රතිඵල, වැඩිදුර වාණිජ ආදායමක් සහ ගුවන් සේවාව කෙරෙහි ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය ඉහළ නැංවීමට හේතු විය හැකිය.
මගීන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
මාලදිවයිනට සංචාරය කිරීම සලකා බලන ශ්රී ලංකාවේ සහ පුළුල් කලාපයේ මගීන්ට, එම මාර්ගයේ ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස්හි වැඩිවෙන ප්රමුඛතාවය ප්රායෝගික වාසි රැසක් ගෙන දිය හැකිය:
- කොළඹ සහ මාලේ අතර වඩා නිතර ගුවන් ගමන් විකල්ප සහ සම්භාව්ය ලෙස වැඩිදියුණු කළ කාලසටහන්
- ගුවන් සේවාව සිය වෙළෙඳ කොටස ශක්තිමත් කර ගෙන වර්ධනය කර ගැනීමට උත්සාහ කරද්දී, තරඟකාරී ගාස්තු මිලකරණය
- විචාරශීලී විනෝදාස්වාද සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ගුවන් සේවාව ඉලක්ක කරද්දී, වැඩිදියුණු කළ යාත්රා සේවා
- බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොළ හරහා ගමන් කරන මගීන් සඳහා වැඩි සංයෝජිත ගුවන් ගමන් සහ රථවාහන ගබඩා විකල්ප
තරඟය දිගටම දැඩිව පවතී
මෙම දිරිගන්වන ප්රතිඵල ලැබුණද, ප්රථම ස්ථානය රඳා ගැනීමට අඛණ්ඩ ආයෝජනයක් සහ උපාය මාර්ගික විනයක් අවශ්ය බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති. ලෝකයේ විශාලතම දේශීය ගුවන් ගමන් වෙළෙඳපොළවලින් එකකින් පිටුවහල් ලැබූ IndiGo සහ ව්යාප්ත ගෝලීය ජාලයක් හා ශක්තිමත් මූල්ය පදනමක් සහිත Emirates, තරඟකාරී ප්රතිචාරයකින් තොරව ඉදිරියෙන් සිටීම අත්හළ ඇතැයි සිතීමට නොහැකිය.
මැයි මාසයේ මාලදිවයින් පැමිණීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් අංක එකේ ස්ථානයට ළඟා වීම, ගුවන් සේවාව නිවැරදි දිශාවට ගමන් කරන බවට ශක්තිමත් සංඥාවකි; එහෙත් සැබෑ පරීක්ෂාව වනුයේ ඉදිරි මාස කිහිපය පුරා ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.