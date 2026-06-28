Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් මිලියන 1.1 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පැමිණෙයි — මැද වර්ෂ මන්දගාමිත්වය මධ්‍යයේ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් මිලියන 1.1 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පැමිණෙයි — මැද වර්ෂ මන්දගාමිත්වය මධ්‍යයේ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ

නවතම දත්තයන්ට අනුව, ජූනි මාසයේ කැපී පෙනෙන මන්දගාමිත්වයක් අත්විඳිමින් සිටියද, 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය සංචාරකයින් මිලියන 1.11 ඉක්මවා ධනාත්මක වර්ධන ගමනක් පවත්වාගෙන යයි.

ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ මූලාශ්‍ර වෙළෙඳපොළ ලෙස දිගටම ආධිපත්‍යය පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරකයින් ලබාදෙන ප්‍රමුඛ මූලාශ්‍ර වෙළෙඳපොළ ලෙස ඉන්දියාව නැවතත් තම ස්ථානය තහවුරු කරගෙන ඇති අතර, අනෙකුත් සියලු රටවල් පසුකර ඉදිරියෙන් සිටී. සංස්කෘතික බැඳීම්, භූගෝලීය ආසන්නතාව සහ දෙරට අතර ගුවන් සේවා සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු වීම හේතුවෙන් ඉන්දීය සංචාරකයින් අතර ශ්‍රී ලංකාව කෙටි දුර ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රිය සංචාරක මෙරටට ආකර්ෂණය වීම දිගටම ශක්තිමත්ව පවතී.

ඉන්දියාවට පසුව, මෙම වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආගන්තුක සංචාරක සංඛ්‍යාවට දායකවන ඉහළම මූලාශ්‍ර වෙළෙඳපොළ පහේ ලැයිස්තුව සම්පූර්ණ කරමින් එක්සත් රාජධානිය, චීනය, ඕස්ට්‍රේලියාව සහ බංග්ලාදේශය දෙවන සිට පස්වන ස්ථාන හිමිකරගෙන ඇත.

වෙනත් ස්ථාවර වර්ධනය මධ්‍යයේ ජූනි මාසයේ අඩුවීමක් වාර්තා වෙයි

සමස්ත සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව මිලියන 1.11 ඉක්මවූ සන්ධිස්ථානය කෙරෙහි ආර්ථික ව්‍යාපාර නිරීක්ෂකයින් අවධානය යොමු කරද්දී, ජූනි මාසයේ අංශය මන්දගාමිත්වයකට ලක් විය. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක දිනදර්ශනයේ මෙවැනි මැද වර්ෂ පහත්වීම් සාමාන්‍ය සිදුවීමක් නොවන්නේ නැත; මෝසම් කාලගුණ රටා සහ ගෝලීය සංචාරක ඉල්ලුමේ වෙනස්කම් මගින් ඒවා බලපෑමට ලක් වේ.

සංචාරක අධිකාරීන් සහ කර්මාන්ත කොටස්කරුවන් ප්‍රවේශමෙන් ශුභවාදී ස්ථාවරයක සිටින අතර, වර්ෂයේ දෙවන භාගය කරා ළඟා වන විට අංශයේ ප්‍රකෘතිය සහ වර්ධන ගතිය පොදු වශයෙන් ශක්තිමත්ව පවතින බවට සාක්ෂියක් ලෙස සමස්ත සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව ඉදිරිපත් කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා වැදගත්කම

සංචාරක ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතියේ තීරණාත්මක කුළුණක් ලෙස දිගටම සේවය කරන අතර, ඉතා අවශ්‍ය විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ජනනය කර හෝටල් කර්මාන්ත, ප්‍රවාහන සහ සිල්ලර වෙළෙඳ අංශවල ජීවිකා රැකීමට දායක වෙයි. මැද වර්ෂය වන විට සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව මිලියනයක සීමාව ඉක්මවා පවත්වාගෙන යාම වාර්ෂික ඉලක්ක සඳහා ශුභ දර්ශකයක් ලෙස සැලකේ.

  • 2026 දක්වා සමස්ත සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව: මිලියන 1.11 ඉක්මවා
  • ප්‍රමුඛ මූලාශ්‍ර වෙළෙඳපොළ: ඉන්දියාව
  • දෙවන සිට පස්වන මූලාශ්‍ර වෙළෙඳපොළ: එක්සත් රාජධානිය, චීනය, ඕස්ට්‍රේලියාව, බංග්ලාදේශය
  • කැපී පෙනෙන සිදුවීම: ජූනි මාසයේ වාර්තා වූ මන්දගාමිත්වය

ඉදිරි මාසවලදී යුරෝපය සහ ආසියා-පැසිෆික් කලාපයෙන් විශේෂයෙන් ඉහළ ආදායම් ලබාදෙන සංචාරකයින් ඉලක්ක කරගත් ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපාර ශක්තිමත් කිරීමට සහ මූලාශ්‍ර වෙළෙඳපොළ තවදුරටත් විවිධාංගීකරණය කිරීමට කර්මාන්ත කොටස්කරුවන් අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

සෞඛ්‍ය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය පිළිගැනීමක් දිනා ගන්නා දූපත් රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වැඩිම ජනප්‍රියතාවක් ලබන සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහන ත්වරාන්විත කිරීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩොලර් මිලියන 57.4ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර,…

28 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සහ එම යුරෝපීය රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා…

28 Jun 2026 Discuss