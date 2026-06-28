අනතුරුදායක රිය පැදවීම සඳහා ක්ෂණික දඩ මුදල් අහෝසි කරමින් ශ්රී ලංකාව නඩු විභාගයට යොමු කිරීමේ නව ක්රමවේදයක් හඳුන්වා දෙයි
ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගවල නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය පදවන්නන්ට ඉදිරියේදී ක්ෂණික දඩ මුදලකින් නිදහස් වීමේ අවකාශය තවදුරටත් නොලැබෙනු ඇත. මේ බව රට පුරා රථවාහන බලාත්මක කිරීමේ අධිකාරීන් වෙත නිකුත් කරන ලද පුළුල් නව උපදෙස් මගින් තහවුරු වේ.
මාර්ග සුරක්ෂිතතාව සඳහා දෘඪ ස්ථාවරයක්
අලුතින් හඳුන්වා දෙන ලද උපදෙස් යටතේ, පොලිස් නිලධාරීන්ට නොසැලකිලිමත් රථවාහන රියදුරන් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රමාණවත් ක්රමවේදයක් නොවන බව දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනයට ලක්ව තිබූ මාර්ග දඩ නියම කරනු වෙනුවට, කෙළින්ම අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කෙරේ. මෙම පියවර ශ්රී ලංකාවේ අනතුරුදායක රිය පැදවීම හා සම්බන්ධ රථවාහන නීති උල්ලංඝනයන් හසුරුවන ආකාරයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරයි.
රියෝලිය පිටුපස නොසැලකිලිමත් හැසිරීම බරපතල නීතිමය කරුණක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, නාමික ක්ෂණික දඩ මුදලකට ඔබ්බෙන් ගිය ප්රතිවිපාක දරා ගැනීමට සිදුවන බවට බලධාරීන් තරඟ ස්ථාවරයක් ගන්නා බව මෙම වෙනස නිරූපණය කරයි.
මෙම වෙනස අවශ්ය වූයේ ඇයි
නොසැලකිලිමත් රිය පැදවීම සඳහා ක්ෂණික දඩ මුදල් ප්රමාණවත් නොවන බව බහුලව ප්රකාශ වී ඇති අතර, බොහෝ රියදුරන් ඒවා සුළු අපහසුතාවයක් ලෙස සලකා ඇත. විවේචකයන් සහ මාර්ග සුරක්ෂිතතා පෙනීලිය ක්රියාකාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ, එවැනි දඩ මුදල් නොසැලකිලිමත් රිය පැදවීම අනෙකුත් මාර්ග පරිශීලකයින්ට, පදිකයින්ට හා පොදු ජනතාවට එල්ල කරන සැබෑ අවදානම සැකෙවින් ප්රකාශ නොකරන බවයි.
වැරදිකරුවන් කෙළින්ම අධිකරණයට යොමු කිරීමෙන්, දඩ මුදල් සම්බන්ධ අවදානමට සමාන මට්ටමින් පවතිනු ඇතිබවත්, මාර්ගයේ ජීවිත අනතුරේ හෙළන්නන් සඳහා නිල නීතිමය වාර්තාවක් ස්ථාපිත වනු ඇතිබවත් බලධාරීන් ඉලක්ක කොට ගනී.
රියදුරන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
ශ්රී ලංකාව පුරා රියදුරන් නව බලාත්මක කිරීමේ ප්රවේශය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස දැඩි ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ. දැනුවත් විය යුතු ප්රධාන කරුණු නම්:
- නොසැලකිලිමත් රිය පැදවීමේ වැරදි ක්ෂණික දඩ මුදලක් මගින් මාර්ගය අයිනේදී තවදුරටත් විසඳනු නොලැබේ.
- වැරදිකාර රියදුරන් අධිකරණය හමුවට ගෙන යනු ලබන අතර, එහිදී දඩ මුදල් සැලකිය යුතු ලෙස දැඩි විය හැකිය.
- රථවාහන පොලිසියට දිවයින පුරා නව절차ව ඒකාකාරව ක්රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් ලබා දී ඇත.
සියලු මාර්ග පරිශීලකයින් ප්රවේශමෙන් හා වගකීමෙන් ක්රියා කරන ලෙස බලධාරීන් අනුශාසනා කරන අතර, අනතුරුදායක රිය පැදවීමට දැන් බරපතල නීතිමය ප්රතිවිපාක ඇති බව අනතුරු අඟවයි.
ශ්රී ලංකාවේ රථවාහන අනතුරු වාර්ෂිකව සිය ගණනක් ජීවිත හානි කරන මෙරට, මාර්ග සුරක්ෂිතතාව හදිසි සැලකිල්ලක් ලෙස පවතී. දැඩි බලාත්මක කිරීමේ ප්රවේශය අර්ථවත් වළකා ගැනීමේ ක්රමවේදයක් ලෙස ක්රියා කර, රට පුරා මාර්ග මරණ හා තුවාල අඩු කිරීමට දායක වනු ඇතැයි නිලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.