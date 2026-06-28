Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජැංගූගේ ද්විශතකය සහ චේස්ගේ 194 ක් මගින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ප්‍රබල ඉදිරියට

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජැංගූගේ ද්විශතකය සහ චේස්ගේ 194 ක් මගින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ප්‍රබල ඉදිරියට

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරගය තම මුළුමනින්ම පාලනය යටතට ගෙන ඇති අතර, අමීර් ජැංගූගේ අසාමාන්‍ය ද්විශතකය සහ රොස්ටන් චේස්ගේ 194 ක් ක්‍රීඩාංගනය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සත්කාරක කණ්ඩායමට ඉතා ශක්තිමත් ආධිපත්‍යයක් ලබා දී තිබේ.

ජැංගූ ශ්‍රේෂ්ඨතම වේදිකාවේ තම පැමිණීම ප්‍රකාශ කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ටෙස්ට් කාර්යාලයට ක්‍රමයෙන් ස්ථාවර වෙමින් සිටින අමීර් ජැංගූ, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පංතිය සම්පූර්ණයෙන් නිශ්ශක්ති කරමින් සිය ජීවිතයේ හොඳම පිත්තකරු innings එක ක්‍රීඩා කළේය. ඔහුගේ ද්විශතකය, ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ දී ස්ථාවර ක්‍රීඩා ශෛලියක් හා තාක්ෂණික දක්ෂතාවක් යන දෙකම විදහා දැක්වූ අතර, ඉහළ ශ්‍රේණියේ ක්‍රීඩාවට සූදානම් කාර්යක්ෂම ක්‍රීඩකයෙකුගේ ඉදිරිපත්වීම සනිටුහන් කළේය.

එම ක්‍රීඩාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිංස් හට ශක්තිමත් ප්‍රාථමිකයක් සැපයූ අතර, සැසිය පුරාම ලකුණු ගොඩ නැඟෙත්ම ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු දායිත්ව ලාභ පිළිතුරු ඉතා කලාතුරකින් සොයා ගත හැකි විය.

චේස් ද්විශතකයෙන් වේදනාකාරී ලෙස අතපසු කරයි

ජැංගූ ද්විශතකයේ සන්ධිස්ථානය ලබා ගන්නා විට, පළපුරුදු රොස්ටන් චේස්ගේ ක්‍රීඩාව ද එසේම ආකර්ෂණීය විය. දකුණත් පිතිකරු ලකුණු 194 ක් රැස් කරමින් ක්‍රීඩාංගනය හැර ගිය අතර, ද්විශතකයට ලකුණු හයක් පමණක් අඩු කමකින් ඒ ළඟ ළඟා නොවී ස්ථාන ගත් ඔහු සඳහා ද ද්විශතකය සාධාරණ ලෙස හිමිවිය යුතු ව තිබිණ.

චේස්ගේ ඉනිංස් ඉවසීම හා නිරවද්‍යතාවයේ ශ්‍රේෂ්ඨ නිදර්ශනයක් වූ අතර, ඔහු ජැංගූ සමඟ ගොඩ නැඟූ හවුල්කාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟාවලිය ආරම්භයේ දී ම හොඳ හැඟීමක් ඇති කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තු සැලකිය යුතු ලෙස බොඳ කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව නැගිනහිරෙන් සටනකට මුහුණ දෙයි

පළමු ටෙස්ට් ගමන් කරත්ම, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ලකුණු ප්‍රමාණයේ පරිමාණය ශ්‍රී ලංකාව ගැඹුරු අභියෝගාත්මක තත්ත්වයකට ලක් කර ඇත. සංචාරක කණ්ඩායම පිළිගෙන ක්‍රීඩා කිරීමේ (follow-on) ඉඩකඩ හෝ ජය ගැනීමට දුෂ්කර විය හැකි දැවැන්ත පරතරයකට මුහුණ දීම වළකා ගැනීමට නම්, ඔවුන්ට ශක්තිමත් පිතිකරු ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීමට සිදු වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු දායිත්ව දෙකෙහිම ක්‍රීඩා ශිල්ප ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන අතරතුර ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පංතිය ක්ලාන්ත ලෙස ක්‍රීඩා කළ අතර, කළමනාකාරිත්වය දැන් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිණෙන විට සමාන දෘඪ නිශ්චය හා කැපවීමක් ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ දැයි බලා සිටිනු ඇත.

තරඟාවලි සන්දර්භය

මෙම පළමු ටෙස්ට් තරගය, පොහොසත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් සම්ප්‍රදායන් ඇති කණ්ඩායම් දෙකක් අතර උද්‍යෝගිමත් ලෙස ක්‍රීඩා කෙරෙනු ඇතැයි පොරොන්දු වන තරඟාවලියේ ආරම්භක පරිච්ඡේදය නියෝජනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, දැනට ඇති සාක්ෂිවලින් ගත් කල, ශ්‍රී ලංකාවට ම‍ාරාන්තික ලෙස ඉදිරියෙන් නැවතත් ඇද ගැනීමට ඇති ඉඩකඩ ගැන සිතා, ක්‍රීඩාව ඊළඟ අදියරට ඇතුළු වෙත්ම, සෑම වාසියක්ම ව‍ෙස්ට් ඉන්ඩීස් සතු ය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චෙම්මනි සමූහ සොහොන් පරීක්ෂණය සඳහා ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සහාය ලබා ගැනීමට රජය තීරණය කරයි Sinhala

චෙම්මනි සමූහ සොහොන් පරීක්ෂණය සඳහා ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සහාය ලබා ගැනීමට රජය තීරණය කරයි

චෙම්මනි සමූහ සොහොන් භූමියෙන් හෑරී ගෙන ආ මානව අවශේෂ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සහාය ලබා ගැනීමට රජය කටයුතු කරනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ…

28 Jun 2026 Discuss
වෙනිසියුලා භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව 1,430 දක්වා ඉහළ යද්දී අතුරුදහන් 51,000කට වැඩි පිරිසක් සොයා ගැනීමට උත්සාහ දරයි Sinhala

වෙනිසියුලා භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව 1,430 දක්වා ඉහළ යද්දී අතුරුදහන් 51,000කට වැඩි පිරිසක් සොයා ගැනීමට උත්සාහ දරයි

දරුණු භූකම්පා දෙකකින් රට පීඩාවට පත් වී දින තුනක් ගත වී ඇති අතර, වෙනිසියුලාවේ බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් දිවි ගලවාගත් අය සොයා ගැනීමට දැඩි ලෙස කටයුතු කරමින් සිටී.…

28 Jun 2026 Discuss
තෙල්දෙණිය වාහනයක් තුළ සොයාගත් භෞත චිකිත්සකයාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් සිවුදෙනෙකු රිමාන්ඩ් Sinhala

තෙල්දෙණිය වාහනයක් තුළ සොයාගත් භෞත චිකිත්සකයාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් සිවුදෙනෙකු රිමාන්ඩ්

තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ වාහනයක් තුළින් මළසිරුර හමුවූ භෞත චිකිත්සකයාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සිවුදෙනෙකු නුවරඑළිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ජූලි 9 වැනිදා දක්වා…

28 Jun 2026 Discuss