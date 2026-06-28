ජැංගූගේ ද්විශතකය සහ චේස්ගේ 194 ක් මගින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු තරගයේ ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව ප්රබල ඉදිරියට
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්රී ලංකාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරගය තම මුළුමනින්ම පාලනය යටතට ගෙන ඇති අතර, අමීර් ජැංගූගේ අසාමාන්ය ද්විශතකය සහ රොස්ටන් චේස්ගේ 194 ක් ක්රීඩාංගනය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සත්කාරක කණ්ඩායමට ඉතා ශක්තිමත් ආධිපත්යයක් ලබා දී තිබේ.
ජැංගූ ශ්රේෂ්ඨතම වේදිකාවේ තම පැමිණීම ප්රකාශ කරයි
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ටෙස්ට් කාර්යාලයට ක්රමයෙන් ස්ථාවර වෙමින් සිටින අමීර් ජැංගූ, ශ්රී ලංකා පිතිකරු පංතිය සම්පූර්ණයෙන් නිශ්ශක්ති කරමින් සිය ජීවිතයේ හොඳම පිත්තකරු innings එක ක්රීඩා කළේය. ඔහුගේ ද්විශතකය, ක්රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ දී ස්ථාවර ක්රීඩා ශෛලියක් හා තාක්ෂණික දක්ෂතාවක් යන දෙකම විදහා දැක්වූ අතර, ඉහළ ශ්රේණියේ ක්රීඩාවට සූදානම් කාර්යක්ෂම ක්රීඩකයෙකුගේ ඉදිරිපත්වීම සනිටුහන් කළේය.
එම ක්රීඩාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිංස් හට ශක්තිමත් ප්රාථමිකයක් සැපයූ අතර, සැසිය පුරාම ලකුණු ගොඩ නැඟෙත්ම ශ්රී ලංකා පිතිකරු දායිත්ව ලාභ පිළිතුරු ඉතා කලාතුරකින් සොයා ගත හැකි විය.
චේස් ද්විශතකයෙන් වේදනාකාරී ලෙස අතපසු කරයි
ජැංගූ ද්විශතකයේ සන්ධිස්ථානය ලබා ගන්නා විට, පළපුරුදු රොස්ටන් චේස්ගේ ක්රීඩාව ද එසේම ආකර්ෂණීය විය. දකුණත් පිතිකරු ලකුණු 194 ක් රැස් කරමින් ක්රීඩාංගනය හැර ගිය අතර, ද්විශතකයට ලකුණු හයක් පමණක් අඩු කමකින් ඒ ළඟ ළඟා නොවී ස්ථාන ගත් ඔහු සඳහා ද ද්විශතකය සාධාරණ ලෙස හිමිවිය යුතු ව තිබිණ.
චේස්ගේ ඉනිංස් ඉවසීම හා නිරවද්යතාවයේ ශ්රේෂ්ඨ නිදර්ශනයක් වූ අතර, ඔහු ජැංගූ සමඟ ගොඩ නැඟූ හවුල්කාරිත්වය ශ්රී ලංකාවේ තරඟාවලිය ආරම්භයේ දී ම හොඳ හැඟීමක් ඇති කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තු සැලකිය යුතු ලෙස බොඳ කළේය.
ශ්රී ලංකාව නැගිනහිරෙන් සටනකට මුහුණ දෙයි
පළමු ටෙස්ට් ගමන් කරත්ම, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ලකුණු ප්රමාණයේ පරිමාණය ශ්රී ලංකාව ගැඹුරු අභියෝගාත්මක තත්ත්වයකට ලක් කර ඇත. සංචාරක කණ්ඩායම පිළිගෙන ක්රීඩා කිරීමේ (follow-on) ඉඩකඩ හෝ ජය ගැනීමට දුෂ්කර විය හැකි දැවැන්ත පරතරයකට මුහුණ දීම වළකා ගැනීමට නම්, ඔවුන්ට ශක්තිමත් පිතිකරු ප්රතිචාරයක් ලබා දීමට සිදු වනු ඇත.
ශ්රී ලංකා පිතිකරු දායිත්ව දෙකෙහිම ක්රීඩා ශිල්ප ප්රදර්ශනය කෙරෙන අතරතුර ශ්රී ලංකා පිතිකරු පංතිය ක්ලාන්ත ලෙස ක්රීඩා කළ අතර, කළමනාකාරිත්වය දැන් ඔවුන්ගේ ක්රීඩකයන් ක්රීඩා කිරීමට පැමිණෙන විට සමාන දෘඪ නිශ්චය හා කැපවීමක් ප්රදර්ශනය කරන්නේ දැයි බලා සිටිනු ඇත.
තරඟාවලි සන්දර්භය
මෙම පළමු ටෙස්ට් තරගය, පොහොසත් ටෙස්ට් ක්රිකට් සම්ප්රදායන් ඇති කණ්ඩායම් දෙකක් අතර උද්යෝගිමත් ලෙස ක්රීඩා කෙරෙනු ඇතැයි පොරොන්දු වන තරඟාවලියේ ආරම්භක පරිච්ඡේදය නියෝජනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, දැනට ඇති සාක්ෂිවලින් ගත් කල, ශ්රී ලංකාවට මාරාන්තික ලෙස ඉදිරියෙන් නැවතත් ඇද ගැනීමට ඇති ඉඩකඩ ගැන සිතා, ක්රීඩාව ඊළඟ අදියරට ඇතුළු වෙත්ම, සෑම වාසියක්ම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සතු ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.