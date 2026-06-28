Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහේන්ද්‍රන් සහ රවී කේ විරුද්ධ බැඳුම්කර වෙන්දේසි නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 22 දිනය නියම කරයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහේන්ද්‍රන් සහ රවී කේ විරුද්ධ බැඳුම්කර වෙන්දේසි නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 22 දිනය නියම කරයි

කොළඹ මහාධිකරණය, හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් සහ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ඇතුළු පෙරෙන් 11 දෙනකු සම්බන්ධ, දිගු කලක් තිස්සේ පවත්නා මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචා නඩුවේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා ජූලි 22 දිනය නියම කර ඇත.

ප්‍රමුඛ පෙළේ විත්තිකරුවන් නැවත අවධානයට

සිකුරාදා දිනෙ නිකුත් කරන ලද නියෝගය, මහ බැංකු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසියේ ඇතැයි කියනු ලබන අක්‍රමිකතා සම්බන්ධ නඩුව නියමිත දිනට කැඳවන ලෙස නියෝග කරයි. නඩුවට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ ඉහළ තනතුරු සහ ප්‍රකාශිත මූල්‍ය වංචාවේ විශාලත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩු කටයුතු මහජනතාවගේ අඛණ්ඩ අවධානයට ලක්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ධුරය දැරූ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් සහ මුදල් අමාත්‍ය ධුරය දැරූ රවී කරුණානායක, නඩුවේ විත්තිකරුවන් අතර වඩාත් ප්‍රකට පෙළේ පුද්ගලයන් ලෙස සිටිති. ආන්දෝලනාත්මක බැඳුම්කර නිකුතු සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ තවත් පුද්ගලයන් නව දෙනකු ද ඔවුන් සමඟ සිටිති.

බැඳුම්කර වංචාවේ පසුබිම

ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන්ගේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධිත පාර්ශ්වවලට වාසිදායක ලෙස හසුරවන ලද බවත්, එමඟින් රජයේ මුදලට සැලකිය යුතු හානියක් සිදු වූ බවත් කරනු ලබන ප්‍රකාශ හේතුවෙන් මහ බැංකු බැඳුම්කර වෙන්දේසි ආන්දෝලනය මහජනතාවගේ ඉදිරියට ආවේය. මෙම අක්‍රමිකතාව ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ගැඹුරු කෝපයක් ඇති කළ අතර, ඉහළ මට්ටමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කිරීමට හේතු විය. එම කොමිෂන් සභාවේ නිගමන, ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් කිහිප දෙනකු සහ අනෙකුත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධ කර ඇත.

නඩුව වසර ගණනාවක් තිස්සේ නීතිමය ක්‍රියාදාමය ඔස්සේ ගෙවී ගොස් ඇති අතර, දිනයෙන් දිනයට සහ ක්‍රියාදාම ශ්‍රවණ හරහා දිගටම ගමන් කරමින් පවතී. රාජ්‍ය ආයතනවල මූල්‍ය පාලනය සහ වගවීම සම්බන්ධ ඇඟවුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙම නඩුව ශ්‍රද්ධාවෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

ඉදිරියට සිදු වන්නේ කුමක්ද

ජූලි 22 දිනය ඉදිරි නඩු කටයුතු සඳහා තහවුරු වීමත් සමඟ, නීතිඥ නිරීක්ෂකයන් සහ මහජනතාව නඩු ගමන් මග දෙස උනන්දුවෙන් බලා සිටිනු ඇත. ආයතනික අඛණ්ඩතාව සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්නවලට රට මුහුණ දෙන මෙවන් පසුබිමක, කොළඹ මහාධිකරණයේ නඩු කළමනාකරණය දිගින් දිගටම දැඩි අවධානයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නියමිත දිනයේ ශ්‍රවණයේ නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිදු විස්තරයක් හෙළිදරව් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

සෞඛ්‍ය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය පිළිගැනීමක් දිනා ගන්නා දූපත් රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වැඩිම ජනප්‍රියතාවක් ලබන සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහන ත්වරාන්විත කිරීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩොලර් මිලියන 57.4ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර,…

28 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සහ එම යුරෝපීය රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා…

28 Jun 2026 Discuss