මහේන්ද්රන් සහ රවී කේ විරුද්ධ බැඳුම්කර වෙන්දේසි නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 22 දිනය නියම කරයි
කොළඹ මහාධිකරණය, හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්රන් සහ හිටපු මුදල් අමාත්ය රවී කරුණානායක ඇතුළු පෙරෙන් 11 දෙනකු සම්බන්ධ, දිගු කලක් තිස්සේ පවත්නා මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචා නඩුවේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා ජූලි 22 දිනය නියම කර ඇත.
ප්රමුඛ පෙළේ විත්තිකරුවන් නැවත අවධානයට
සිකුරාදා දිනෙ නිකුත් කරන ලද නියෝගය, මහ බැංකු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසියේ ඇතැයි කියනු ලබන අක්රමිකතා සම්බන්ධ නඩුව නියමිත දිනට කැඳවන ලෙස නියෝග කරයි. නඩුවට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ ඉහළ තනතුරු සහ ප්රකාශිත මූල්ය වංචාවේ විශාලත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩු කටයුතු මහජනතාවගේ අඛණ්ඩ අවධානයට ලක්ව ඇත.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ධුරය දැරූ අර්ජුන මහේන්ද්රන් සහ මුදල් අමාත්ය ධුරය දැරූ රවී කරුණානායක, නඩුවේ විත්තිකරුවන් අතර වඩාත් ප්රකට පෙළේ පුද්ගලයන් ලෙස සිටිති. ආන්දෝලනාත්මක බැඳුම්කර නිකුතු සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ තවත් පුද්ගලයන් නව දෙනකු ද ඔවුන් සමඟ සිටිති.
බැඳුම්කර වංචාවේ පසුබිම
ප්රාථමික වෙළෙඳුන්ගේ ක්රියාවලිය සම්බන්ධිත පාර්ශ්වවලට වාසිදායක ලෙස හසුරවන ලද බවත්, එමඟින් රජයේ මුදලට සැලකිය යුතු හානියක් සිදු වූ බවත් කරනු ලබන ප්රකාශ හේතුවෙන් මහ බැංකු බැඳුම්කර වෙන්දේසි ආන්දෝලනය මහජනතාවගේ ඉදිරියට ආවේය. මෙම අක්රමිකතාව ශ්රී ලාංකිකයන් අතර ගැඹුරු කෝපයක් ඇති කළ අතර, ඉහළ මට්ටමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කිරීමට හේතු විය. එම කොමිෂන් සභාවේ නිගමන, ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් කිහිප දෙනකු සහ අනෙකුත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධ කර ඇත.
නඩුව වසර ගණනාවක් තිස්සේ නීතිමය ක්රියාදාමය ඔස්සේ ගෙවී ගොස් ඇති අතර, දිනයෙන් දිනයට සහ ක්රියාදාම ශ්රවණ හරහා දිගටම ගමන් කරමින් පවතී. රාජ්ය ආයතනවල මූල්ය පාලනය සහ වගවීම සම්බන්ධ ඇඟවුම් හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකිකයන් මෙම නඩුව ශ්රද්ධාවෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
ඉදිරියට සිදු වන්නේ කුමක්ද
ජූලි 22 දිනය ඉදිරි නඩු කටයුතු සඳහා තහවුරු වීමත් සමඟ, නීතිඥ නිරීක්ෂකයන් සහ මහජනතාව නඩු ගමන් මග දෙස උනන්දුවෙන් බලා සිටිනු ඇත. ආයතනික අඛණ්ඩතාව සහ නීතියේ ආධිපත්යය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්නවලට රට මුහුණ දෙන මෙවන් පසුබිමක, කොළඹ මහාධිකරණයේ නඩු කළමනාකරණය දිගින් දිගටම දැඩි අවධානයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නියමිත දිනයේ ශ්රවණයේ නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිදු විස්තරයක් හෙළිදරව් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.