Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වාණිජ නෞකාවකට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයෙන් පසු ඇමෙරිකාව ඉරානයට එරෙහිව හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කරයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වාණිජ නෞකාවකට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයෙන් පසු ඇමෙරිකාව ඉරානයට එරෙහිව හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කරයි

ඉරාන ඩ්‍රෝනයක් කලාපයේ වාණිජ貨物නෞකාවකට පහර දීමෙන් අනතුරුව, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නැවත වරක් හමුදා ප්‍රහාර දියත් කර ඇති අතර, මෙය මධ්‍යම පෙරදිග ප්‍රදේශයේ ක්‍රමයෙන් උත්සන්න වෙමින් පවතින ගැටුම් රඟහලේ 緊張තත්ත්වය තවදුරටත් උග්‍ර කර තිබේ.

ඇමෙරිකානු හමුදා ප්‍රතිප්‍රහාරයට යයි

මධ්‍යම පෙරදිගේ ඇමෙරිකානු මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය සඳහා වගකිව යුතු හමුදා ආයතනය වන එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය, සිය සන්නද්ධ ප්‍රතිචාරය ශක්තිමත් බව සිකුරාදා නිවේදනය කළේය. ඉරාන ප්‍රහාරය, ප්‍රතිප්‍රහාර දියත් කිරීමට දිනක් පෙර වාණිජ නෞකාවක් ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදු කරන ලදී.

මෙම සිදුවීම වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර සතුරුකම් සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වීමක් නිරූපණය කරන අතර, වාණිජ නෞකා ප්‍රවාහනයට එල්ල වන ප්‍රහාර නොසලකා නොහරිනු ඇතැයි ඇමෙරිකාව පැහැදිලිව 천명කර ඇත.

ගෝලීය නාවික මාර්ගවලට තර්ජනය

ඉරාන ඩ්‍රෝනයක් මගින්貨物නෞකාවක් ඉලක්ක කර ගැනීම, ගෝලීය වෙළඳාමේ තීරණාත්මක ජීවනාලිවලක් ලෙස සේවය කරන කලාපයේ ජාත්‍යන්තර නාවික මාර්ගවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල ගැටලු මතු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව, සමුද්‍රීය වෙළඳාම මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින සහ ඉන්දියන් සාගරයේ ප්‍රධාන නාවික මාර්ගවල පිහිටි රාජ්‍යයක් ලෙස, මෙම ජලය ස්ථාවරව තබා ගැනීමේ සෘජු අවශ්‍යතාවක් ඇත.

වාණිජ නෞකාවට එල්ල වූ ඉරාන ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව ශක්තිමත් ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී ඇතැයි එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය ප්‍රකාශ කළේය.

ඉහළ යන කලාපීය තතු

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ප්‍රහාර හුවමාරුව සිදු වන්නේ මධ්‍යම පෙරදිගේ පුළුල් ව්‍යාප්ත අස්ථාවරත්වයේ කාලපරිච්ෙඡ්දයක් මැදය. මෙවැනි සෘජු හමුදා ගැටුම් වෙනත් කලාපීය හා ගෝලීය බලවතුන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් පුළුල් ලෙස උත්සන්න වීමේ අවදානම දරන බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු ඇඟවීය.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දිගින් දිගටම සිදු වන ප්‍රතිවිරෝධී හමුදා ක්‍රියාමාර්ග දැනටමත් බිඳෙලොල් කලාපීය ආරක්ෂක පරිසරය අස්ථාවර කරනු ඇතැයිද, තීරණාත්මක ගෝලීය සැපයුම් දාමයන් කඩාකප්පල් කරනු ඇතැයිද ක්‍රමයෙන් වැඩෙන කනස්සල්ලත් සමග, සිදු වීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

ඇමෙරිකානු ප්‍රහාරවල නිශ්චිත ඉලක්ක මෙන්ම සිදු වූ ජීවිත හානි හෝ භෞතික හානි සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වෙත්ම ඉදිරියේදී අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍යාරක්ෂක ගමනාන්තය ලෙස තේරී පත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍යාරක්ෂක ගමනාන්තය ලෙස තේරී පත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රේණිගත වෙමින් කීර්තිමත් ගෝලීය පිළිගැනීමක් හිමිකර ගෙන ඇති අතර, එය දිවයිනේ…

27 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාව ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව දැඩි තතන්දු අවසාන ඕවරයකින් ජය අත්කරගනී Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාව ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව දැඩි තතන්දු අවසාන ඕවරයකින් ජය අත්කරගනී

අවසාන ඕවරයේදී සිංහයන් අවදි වී ලෝක කුසලාන ආරම්භක තරගය දිනයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී ස්කොට්ලන්තය අතින් ඇත්තෙන්ම…

27 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාණ වාත සමාගමක් වන Zydus Lifesciences ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක සෞඛ්‍ය සේවා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාණ වාත සමාගමක් වන Zydus Lifesciences ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක සෞඛ්‍ය සේවා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ ක්ෂේත්‍රය තහවුරු කිරීමට විශාල ආයෝජනයක් ඉන්දීය ඖෂධ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබල සමාගමක් වන Zydus Lifesciences, ශ්‍රී ලංකාවේ Sunshine Healthcare සමාගම සමඟ…

27 Jun 2026 Discuss