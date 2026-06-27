Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාව ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව දැඩි තතන්දු අවසාන ඕවරයකින් ජය අත්කරගනී

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාව ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව දැඩි තතන්දු අවසාන ඕවරයකින් ජය අත්කරගනී

අවසාන ඕවරයේදී සිංහයන් අවදි වී ලෝක කුසලාන ආරම්භක තරගය දිනයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී ස්කොට්ලන්තය අතින් ඇත්තෙන්ම ශෝකජනක අවස්ථාවකට මුහුණ දෙමින්, නාටකීය අවසාන ඕවර ජයග්‍රහණයක් ලබාගැනීමට සමත් වූ අතර, ඒ මගින් තරගාවලි ප්‍රතීක්ෂා ශක්තිමත්ව ජීවත් කරගත්හ.

ලිඛිතව බැලූ විට ශ්‍රී ලංකාවට සරළ කාර්යයක් ලෙස පෙනුණු මෙම තරගය ඇඟ කිළිපොළා ගන්නා ප්‍රතිරෝධයක් බවට පත් වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව අවසාන ඕවරයේදී ජය රේඛාව තරණය කිරීමට සමත් වීමට පෙර ස්කොට්ලන්තය ද්වීප ජාතිය ආන්තිකයේ තෙක් තල්ලු කළේය.

ස්කොට්ලන්තය තරගය හමුවේ නොසැලෙයි

තරගයට ප්‍රවිෂ්ට වෙද්දී දුර්වල පාර්ශ්වය ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකූ ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම, ලොව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයින්ගේ සැලකිය යුතු ගෞරවය දිනා ගත් ප්‍රතිතරජනශීලී කාර්ය සාධනයක් ඉදිරිපත් කළේය. සටන් කිරීමෙන් අත්නොහල ඔවුන්ගේ ස්ථාවරය ආකර්ශනීය දසුනක් නිර්මාණය කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරු හා ක්ෂේත්‍ර කන්ඩායම් පුරා තරගය පුරා දැඩි පීඩනයකට ලක් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව, කෙසේ වෙතත්, කුණාටුව ජය ගැනීමට අවශ්‍ය චරිතය හා අත්දැකීම ප්‍රකාශ කළ අතර, අවසාන ඕවරයේදී වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේ අවශ්‍ය දිවිත්ත හා කඩුලු සොයාගත්හ.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් ඇති අර්ථය කුමක්ද

ජය ගැනීමේ ආකාරය කෙතරම් ඒත්තු ගැන්වීමක් නැතත්, කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ කණ්ඩායම් අදියර තරණය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා වැදගත් ලකුණු දෙකක් ලබා දෙයි. ගෝලීය වේදිකාවේ අර්ථවත් හැඟීමක් ඇති කිරීමට ඉලක්ක කරගත් කණ්ඩායමක් සඳහා, දැඩි අවස්ථාවල ජය රේඛාව තරණය කිරීම බොහෝ විට ජය ගැනීමේ ආකාරය තරම්ම වැදගත් වේ.

  • ශ්‍රී ලංකාව ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව අවසාන ඕවර ජයග්‍රහණයක් ලබාගත්හ
  • ස්කොට්ලන්තය බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා ශ්‍රී ලංකාව ආන්තිකයේ තෙක් තල්ලු කළේය
  • ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ව්‍යාපාරය නිවැරදි මාර්ගයේ තබා ගනී
කාන්තා T20 ක්‍රිකට්හිදී කිසිදු ප්‍රතිඵලයක් සහතික කළ නොහැකි බවත්, ගෝලීය ක්‍රීඩාව වේගවත් පිය ගණකින් දිගටම වර්ධනය වන බවත් මෙම තරගය නිසි කාලයේ සිහිපත් කර දෙන්නක් විය.

ශ්‍රී ලංකා සහාය කරුවන් බලාපොරොත්තු වන්නේ, තරගාවලිය ඉදිරියට ගෙන යද්දී ශක්තිමත් ප්‍රතිවාදීන් ජය ගැනීමට ඉදිරි වටවල ශ්‍රී ලංකාවට ශාර්පිත ක්‍රියාකාරිත්වය අවශ්‍ය බව තේරුම් ගෙන, කණ්ඩායම මෙම ආසන්න අහිමිවීම අවදිකිරීමේ ඇමතුමක් ලෙස භාවිත කරන ලෙසයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍යාරක්ෂක ගමනාන්තය ලෙස තේරී පත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍යාරක්ෂක ගමනාන්තය ලෙස තේරී පත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රේණිගත වෙමින් කීර්තිමත් ගෝලීය පිළිගැනීමක් හිමිකර ගෙන ඇති අතර, එය දිවයිනේ…

27 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාණ වාත සමාගමක් වන Zydus Lifesciences ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක සෞඛ්‍ය සේවා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාණ වාත සමාගමක් වන Zydus Lifesciences ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක සෞඛ්‍ය සේවා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ ක්ෂේත්‍රය තහවුරු කිරීමට විශාල ආයෝජනයක් ඉන්දීය ඖෂධ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබල සමාගමක් වන Zydus Lifesciences, ශ්‍රී ලංකාවේ Sunshine Healthcare සමාගම සමඟ…

27 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකානු තාක්ෂණ දැවැන්තයන්ට ඩිජිටල් සේවා බදු පනවන රටවලට 100%ක් තීරුබදු අනතුරු ඇඟවීමක් ට්‍රම්ප්ගෙන් Sinhala

ඇමෙරිකානු තාක්ෂණ දැවැන්තයන්ට ඩිජිටල් සේවා බදු පනවන රටවලට 100%ක් තීරුබදු අනතුරු ඇඟවීමක් ට්‍රම්ප්ගෙන්

ඩිජිටල් සේවා බදු (DST) හඳුන්වාදීම සලකා බලන රටවලට එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කර ඇති අතර, ඇමෙරිකානු තාක්ෂණ සමාගම් ඉලක්ක කරගත්…

27 Jun 2026 Discuss