Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍යාරක්ෂක ගමනාන්තය ලෙස තේරී පත් වෙයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍යාරක්ෂක ගමනාන්තය ලෙස තේරී පත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රේණිගත වෙමින් කීර්තිමත් ගෝලීය පිළිගැනීමක් හිමිකර ගෙන ඇති අතර, එය දිවයිනේ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහාත්, සෞඛ්‍යය හා සුවතාවය සොයන්නන්ගේ ස්වර්ගයක් ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතින එහි කීර්තිය සඳහාත් සුවිශේෂී이정표වක් සනිටුහන් කරයි.

ගෝලීය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නැගී එන තරුවක්

මෙම පිළිගැනීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාව ලොව පුරා ස්ථාපිත සෞඛ්‍යාරක්ෂක ගමනාන්තයන් රැසකට ඉදිරියෙන් සිටින අතර, රටේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සම්පන්න සම්ප්‍රදායන්, එහි විස්මිත ස්වාභාවික භූ දර්ශනයන් සහ ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් අධ්‍යාත්මික උරුමය කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ. විවේකය, ප්‍රතිජීවනය සහ සමස්ත සුවතාවය සොයයෙදෙමින් ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් ক্রমාগතව ශ්‍රී ලංකාව කරා ඇදී ඒමට මෙම සාධකයන් හේතු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක ප්‍රතිපාදනය එහි සාංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සමඟ ගැඹුරින් බැඳී පවතී. දිවයිනේ සියවස් පැරණි ආයුර්වේද ක්‍රියාකාරිත්වය, එහි පිරිසිදු වෙරළ තීරයන්, ශාකලතා වනාන්තරයන් සහ කඳුකර විශ්‍රාම භූමීන් සමඟ එක්ව, නූතන සංචාරකයින් ක්‍රියාශීලීව සොයන ඒත්තු ගැන්වෙන හා අව්‍යාජ අත්දැකීමක් ලබා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව වෙනස් කරන සාධකයන්

  • ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර සහ ඖෂධ පැළෑටි වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ශක්තිමත් සම්ප්‍රදාය
  • වෙරළාශ්‍රිත විශ්‍රාම භූමීන් සිට උසස් කඳුකර අභයභූමීන් දක්වා විහිදෙන විවිධ ස්වාභාවික පරිසරයන්
  • ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් බෞද්ධ සිහිය හා භාවනා ක්‍රියාකාරිත්වය
  • ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සෞඛ්‍යාරක්ෂක නිවාස හා ස්පා පහසුකම් ගණනාවක් නැගී ඒම

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ යළි පුබුදුවීමට විශාල ශක්තියක්

ශ්‍රී ලංකාව වසර ගණනාවක ආර්ථික හා සාමාජීය අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමෙන් පසු සිය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නැවත සක්‍රීය කිරීමේ උත්සාහය ඉදිරියට ගෙන යන මෙවේලෙහි, මෙම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීම ඉතාමත් අර්ථවත් අවස්ථාවක් ලෙස දිගු ගමනක් ඇති කරයි. යුරෝපය, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙන් ඉහළ වටිනාකමක් ඇති සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් අලෙවිකරණ මෙවලමක් ලෙස කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ හිමිකරුවන් මෙම පිළිගැනීම සලකා බැලීමට ඉඩ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික සෞන්දර්යය, එහි පුරාණ සුවකිරීමේ සම්ප්‍රදායන් සමඟ එක්ව, 2026 වසරට ළඟා වෙද්දී ගෝලීය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාරක සංවාදයේ මූලිකත්වය ගැනීමට රටට අද්විතීය ස්ථානගත කිරීමක් ලබා දෙයි.

සංචාරක අධිකාරීන් හා ආගන්තුක සත්කාර ක්ෂේත්‍රයේ නායකයින්, යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට, සෞඛ්‍යාරක්ෂක සේවා සපයන්නන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පුහුණු කිරීමට සහ සාම්ප්‍රදායික වෙරළ සංචාරකත්වයට ඉතා ඔබ්බෙන් ගිය ශ්‍රේෂ්ඨ ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම උපයෝගී කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉදිරිය දෙස බැලීම

වසංගත අනතුරු යුගයෙන් පසු මානසික සෞඛ්‍යය, ශාරීරික සුවතාවය සහ සිහිකල්පිත සංචාරය කෙරෙහි ගෝලීය උනන්දුව දිගින් දිගටම ඉහළ යද්දී, 2026 සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවූ ජනප්‍රියම ගමනාන්තය යන තත්ත්වය, ජාත්‍යන්තර සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ වේගයෙන් වර්ධනය වෙන කොටසකින් ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට දිවයිනට හොඳ පිහිටක් සලසා දෙයි. නිසි ආයෝජනය හා ප්‍රවර්ධනය සමඟ, ඉදිරි වසරේ රටට සංචාරකයින් ගණනෙහි සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් සහ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල ශක්තිමත් වර්ධනයක් ලෙස මෙම ගෞරවය ඵල ගෙන දිය හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාව ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව දැඩි තතන්දු අවසාන ඕවරයකින් ජය අත්කරගනී Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාව ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව දැඩි තතන්දු අවසාන ඕවරයකින් ජය අත්කරගනී

අවසාන ඕවරයේදී සිංහයන් අවදි වී ලෝක කුසලාන ආරම්භක තරගය දිනයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී ස්කොට්ලන්තය අතින් ඇත්තෙන්ම…

27 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාණ වාත සමාගමක් වන Zydus Lifesciences ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක සෞඛ්‍ය සේවා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාණ වාත සමාගමක් වන Zydus Lifesciences ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක සෞඛ්‍ය සේවා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ ක්ෂේත්‍රය තහවුරු කිරීමට විශාල ආයෝජනයක් ඉන්දීය ඖෂධ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබල සමාගමක් වන Zydus Lifesciences, ශ්‍රී ලංකාවේ Sunshine Healthcare සමාගම සමඟ…

27 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකානු තාක්ෂණ දැවැන්තයන්ට ඩිජිටල් සේවා බදු පනවන රටවලට 100%ක් තීරුබදු අනතුරු ඇඟවීමක් ට්‍රම්ප්ගෙන් Sinhala

ඇමෙරිකානු තාක්ෂණ දැවැන්තයන්ට ඩිජිටල් සේවා බදු පනවන රටවලට 100%ක් තීරුබදු අනතුරු ඇඟවීමක් ට්‍රම්ප්ගෙන්

ඩිජිටල් සේවා බදු (DST) හඳුන්වාදීම සලකා බලන රටවලට එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කර ඇති අතර, ඇමෙරිකානු තාක්ෂණ සමාගම් ඉලක්ක කරගත්…

27 Jun 2026 Discuss