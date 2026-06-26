Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වල් අලියෙකු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා බසයකට පහර දෙයි — මගීන් සියලු දෙනා අනතුරින් ගැළවෙති

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වල් අලියෙකු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා බසයකට පහර දෙයි — මගීන් සියලු දෙනා අනතුරින් ගැළවෙති

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා බසයකට වල් අලියෙකු විසින් දියත් කරන ලද භීතිජනක ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් මගීන් තැතිගන්නා තත්ත්වයකට පත් වූ නමුත් වාසනාවකට මෙන් කිසිවෙකුට තුවාල සිදු නොවූ බව පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වූ වාර්තාවලින් හෙළිදරව් වේ.

ශ්‍රී ලාංකික මාර්ගයක සිදු වූ භයාවහ මුහුණැල්මක්

වීඩියෝ දර්ශනවලට නගා ගනු ලැබූ මෙම සිද්ධියේදී, අලියා ගුවන් හමුදා වාහනයට ආක්‍රමණශීලී ලෙස පැන ප්‍රහාර එල්ල කරන අතරතුර බසය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් වීමට සමත් වූ අයුරු දැකගත හැකිය. මෙම දර්ශන ශ්‍රී ලාංකික මාර්ගවල මිනිස්-වනජීවී ගැටුම යන්නේ ඉහළ යන යථාර්ථය ඉස්මතු කරමින් ඉතා ඉක්මනින් පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය.

ප්‍රහාරය සිදු වූ අවස්ථාවේ බසය තුළ සිටි මගීන් සියලු දෙනාම ශාරීරික හානියකින් තොරව ගැළවී යාමට සමත් වූ අතර, සියලු ශක්තිය යොදා ඉදිරියට ඇදෙන වල් අලියෙකුගේ ප්‍රමාණය හා ශක්තිය සලකන කල මෙය ඉතා වාසනාවන්ත ප්‍රතිඵලයකි.

ශ්‍රී ලාංකික මාර්ගවල නිතර පුනරාවර්තනය වන තර්ජනයක්

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ආසියානු අලි ඇතුන්ගේ විශාලතම ජනගහනයන්ගෙන් එකක් නිවාස කරගෙන සිටින රටකි. විශේෂයෙන් අලි ആवාස ප්‍රදේශ මිනිස් පදිංචි ස්ථාන හා මාර්ගවලට සම්බන්ධ වන ප්‍රදේශවල, මිනිසුන් හා වල් අලි ඇතුන් අතර සිදුවන මුහුණැල්ම් දුර්ලභ නොවේ.

මෙවැනි සිද්ධීන් සංවර්ධනය හා මානව ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ස්වාභාවික කොරිඩෝ කඩාකප්පල් වී ඇති ප්‍රදේශවල මගීන්ට මෙන්ම වනජීවීන්ට ද පවතින අනතුරු පිළිබඳ කළු හා සුදු සිහිගන්වීමකි.

වැඩි දැනුවත්භාවයක් සඳහා ඉල්ලීම්

අලි උවදුරු සහිත කලාපවල ගමන් කරන වාහන රියදුරන් ඉතා ප්‍රවේශමෙන් ක්‍රියා කරන ලෙස වනජීවී අධිකාරීන් හා සංරක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ 촉구 කරමින් සිටින අතර, ආහාර හා ජලය සොයා අලීන් මාර්ගවලට ඇදී ඒමට වැඩි ඉඩකඩ ඇති රාත්‍රී කාලයේදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතු බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ වල් අලි ඇතුන් 5,800 සිට 6,000 දක්වා ජනගහනයක් ඇතැයි ගණන් බලා ඇත.
  • මිනිස්-අලි ගැටුම හේතුවෙන් සෑම වසරකම මිනිසුන් හා අලීන් ඇතුළු දස දෙනෙකුට අධික සංඛ්‍යාවක් ජීවිතය අහිමි කර ගනිති.
  • ප්‍රධාන මහාමාර්ග කිහිපයක් ඔස්සේ නිර්දේශිත අලි හරස් කිරීමේ කලාප ස්ථාපිත කිරීමට අධිකාරීන් කටයුතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව මෙතෙක් බසයේ තත්ත්වය හෝ බසයේ සිටි පිරිස්ගේ අනන්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. දිවයිනේ හරිත අභ්‍යන්තර ප්‍රදේශ හරහා ගමන් කරන රජයේ නිල වාහනවලට පවා කිසිදු පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමකින් තොරව වනජීවී මුහුණැල්ම් සිදු විය හැකි බවට මෙම සිද්ධිය කාලෝචිත සිහිගන්වීමකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි

කැරිබියන් කලාපයේ අර්බුදකාරී රාජ්‍යයක් වන හයිටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ දී මෙතෙක් යොමු කරන ලද විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන අතර, ශ්‍රී…

26 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු සංඛ්‍යාව බියජනක මට්ටමකට දිවයිනේ වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින්, සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අතර…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාන්තය සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාන්තය සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරයි

ඉන්දීය ඖෂධ කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ සමාගමක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛියා වන සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ආයතනය අතර ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක්…

26 Jun 2026 Discuss