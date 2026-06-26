Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන සාම ගිවිසුම තෙල් මිල පහතට ඇද දමයි — ගෝලීය වෙළඳපොළ සහනයකට පත් වේ

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද-ඉරාන සාම ගිවිසුම තෙල් මිල පහතට ඇද දමයි — ගෝලීය වෙළඳපොළ සහනයකට පත් වේ

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර締結වූ ඓතිහාසික සාම ගිවිසුම හේතුවෙන් ලෝකයේ වඩාත්ම උපාය මාර්ගිකව වැදගත් ජලමාර්ගයක ආතතිය සමනය වීම සමඟ ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ ඉක්මනින් හා සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඒ හිමි මුල් ඵල ලෝකයට දැනෙමින් පවතී.

හෝර්මුස් සන්ධිය හරහා නෞකා ගමනාගමනය ඉහළ යයි

සාම ගිවිසුම ප්‍රකාශයට පත් වීමෙන් පසු පැය 36කට ආසන්න කාලයක් ඇතුළත හෝර්මුස් සන්ධිය හරහා නෞකා ගමනාගමනය දෙගුණයකට වඩා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙයි. ලෝකයේ තෙල් සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් හරහා ගමන් කරන මෙම තීරණාත්මක ජලමාර්ගය ඔස්සේ සමුද්‍ර ගමනාගමනය හදිසියේ ඉහළ යාම අමු තෙල් මිල තීව්‍ර ලෙස පහත හෙළා, ලොව පුරා රජයන්ට, ව්‍යාපාරයන්ට සහ පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලබා දී ඇත.

පෙරනිමි පුරෝකථනයන් පෙරළා දමයි

තෙල් මිලෙහි තීව්‍ර පහත වැටීම බොහෝ විශ්ලේෂකයන් නොසිතූ ආකාරයේ සිදුවීමකි. ඊට පෙර කරන ලද පුරෝකථනයන් සඳහන් කළේ මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගෙන සැලකිය යුතු පහළ චලනයකට ඔරොත්තු දෙනු ඇති බව ය; එහෙත් වෙළඳපොළ ප්‍රතිචාරයේ වේගය හා පරිමාණය එම අපේක්ෂාවන් ප්‍රතික්ෂේප කළේ ය. කලාපයේ දීර්ඝකාලීන භූ-දේශපාලන අවිනිශ්චිතතාව හේතුවෙන් වෙළඳපොළ දිගු කලක සිට ඉවත් කර ගෙන සිටි සැපයුම් විශ්වාසය, සාම ගිවිසුම නිදහස් කළ බව පෙනේ.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

තෙල් ආනයනය මත දැඩි ලෙස යැපෙන, මෑත වසරවලදී ගෝලීය ශක්ති පිරිවැය ඉහළ යාම නිසා වේදනාකාරී ආර්ථික ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, තෙල් මිල පහත වැටීම සැලකිය යුතු සහනයක් විය හැකි ය. අමු තෙල් මිල අඩු වීමෙන් රටේ ආනයන බිල මත පැවති පීඩනය සමනය වීමට, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඉන්ධන පොම්පයේදී යම් සහනයක් ලැබීමට සහ රජය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළ ඉදිරියට ගෙන යද්දී රාජ්‍ය මූල්‍ය රාමුව ලිහිල් කිරීමට ඉඩ ලැබිය හැකි ය.

වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර ආතතිය සමනය වීම, අවම වශයෙන් කෙටිකාලීනව හෝ, ගෝලීය ආර්ථිකය සඳහා ප්‍රාර්ථනා කළ හැකිව තිබූ වඩාත්ම ඍජු හා ස්පර්ශ කළ හැකි ප්‍රතිලාභය — ලාභ ශක්තිය — ලබා දී ඇත.

මිල පහත වැටීම තිරස්ථායී වේ ද යන්න බොහෝ දුරට රඳා පවතින්නේ එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සාම එකඟතාව කෙතරම් ශක්තිමත් ද යන්න මත සහ ප්‍රධාන තෙල් නිෂ්පාදක රාජ්‍යයන් වෙනස්වන වෙළඳපොළ ගතිකතාවන්ට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය මත ය. එහෙත් දැනට, ගෝලීය ශක්ති වෙළඳපොළ හරහා ව්‍යාප්ත වී ඇත්තේ සූක්ෂ්ම බලාපොරොත්තුවෙහි වාතාවරණයකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා–තායිලන්ත නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා පරිවර්තනය කිරීමට සුදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකා–තායිලන්ත නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා පරිවර්තනය කිරීමට සුදානම්

2024 වර්ෂයේදී අත්සන් තබන ලද බහුලව අපේක්ෂිත ශ්‍රී ලංකා–තායිලන්ත නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (SLTFTA), ගෝලීය ආර්ථික පරිසරය වඩ වඩාත් අවිනිශ්චිත වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ…

26 Jun 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිට කියයි — අත්අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම වෙනුවට ජීවන වියදම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිට කියයි — අත්අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම වෙනුවට ජීවන වියදම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක වෙත විවෘත අභියෝගයක් එල්ල කරමින්, මෑතකාලීන අත්අඩංගුවට…

26 Jun 2026 Discuss
ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් ගමන් කිරීමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බෙංගලූරු ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් ගමන් කිරීමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බෙංගලූරු ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බෙංගලූරුහි කෙම්පෙගෞඩ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි ඉන්දීය…

26 Jun 2026 Discuss