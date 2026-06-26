රුපියල් බිලියන 190ක් විදේශගත කිරීමේ සැකකරු රිමාන්ඩ් භාරයට
රුපියල් බිලියන 190කට ආසන්න මුදලක් අවිධිමත් ලෙස ශ්රී ලංකාවෙන් විදේශගත කිරීමේ කුමන්ත්රණයකට සම්බන්ධ බවට සැකපිදෙන පුද්ගලයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
මෑත කාලයේ හෙළිදරව් වූ විශාලතම සැකකටයුතු අවිධිමත් මුදල් හුවමාරු සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනයන්ට අනුව එම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. ඔප්පු කළ හොත්, සඳහන් කළ විශාල මුදල රටේ අවිධිමත් මූල්ය ක්රියාකාරකම් ක්ෂේත්රයේ සැලකිය යුතු නඩුවක් නියෝජනය කරනු ඇත.
සැකකරු රිමාන්ඩ් භාරයට
අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව සැකකරු මහේස්ත්රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කර අනතුරුව රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබීය. ද්වීපය ජාතිය වෙතින් මුදල් ගෙන යන ලදී යැයි කියනු ලබන මාර්ග ඇතුළු සැකසහිත මෙහෙයුමේ පූර්ණ පරිමාණය විමර්ශකයන් විසින් පරීක්ෂා කරමින් සිටිනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.
හවාලා ජාල, කවචීය සමාගම් හෝ නිල මූල්ය අධීක්ෂණය මඟ හැරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද වෙනත් අනියම් මුදල් හුවමාරු යාන්ත්රණ ඇතුළු, ගෙවීම් පහසු කිරීම සඳහා යෙදවූ ක්රම විශේෂ නිශ්චිතව හෙළිදරව් කිරීමට බලධාරීන් තවම ඉදිරිපත් වී නොමැති අතර, එවැනි නඩු සාමාන්යයෙන් ඒවා ඇතුළත් බව දන්නා කරුණකි.
මූල්ය අධීක්ෂණයට බරපතල අනතුරු ඇඟවීම්
2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ස්ථාවර නොවන ආර්ථික ප්රකෘතිය දෙසට ශ්රී ලංකාව යොමු වෙමින් ඇති අවස්ථාවකදී විශේෂයෙන්ම, සැකසහිත ක්රමය රටේ මූල්ය අධීක්ෂණ පද්ධතීන් සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැලකිල්ල ඇති කරයි.
- සැකසහිත මුදල් හුවමාරු ප්රමාණය රුපියල් බිලියන 190කට ආසන්නය
- සැකකරු මහේස්ත්රාත්වරයෙකු විසින් නිල වශයෙන් රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇත
- ක්රමයේ සම්පූර්ණ පරිමාණය සම්බන්ධ විමර්ශනයන් දිගටම පවතී
මෙම ප්රමාණයේ මූල්ය අපරාධ රටේ විදේශ විනිමය සංචිතවලට සහ පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරත්වයට සෘජු තර්ජනයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විමර්ශකයන් නඩුව ජවසම්පන්නව ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අවිධිමත් ප්රාග්ධන ගලා යාම රටේ ප්රකෘතියේ තීරණාත්මක හන්දිය මොහොතකදී ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යළි ගොඩනැගීමේ සහ ආයෝජක විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ උත්සාහය බිඳ දමයි.
දේශසීමා හරහා අරමුදල් හුවමාරු කිරීම සඳහා සම්බන්ධ බවට සැකපිදෙන ජාල සම්බන්ධව වැඩිදුර විස්තර හෙළිදරව් කිරීමට බලධාරීන් ඉඩ ඇති අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.