ශ්රී ලංකා–තායිලන්ත නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා පරිවර්තනය කිරීමට සුදානම්
2024 වර්ෂයේදී අත්සන් තබන ලද බහුලව අපේක්ෂිත ශ්රී ලංකා–තායිලන්ත නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (SLTFTA), ගෝලීය ආර්ථික පරිසරය වඩ වඩාත් අවිනිශ්චිත වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ දී, දෙරට අතර ආර්ථික සහයෝගීතාවය තීව්ර කිරීමේ ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට නියමිතව ඇත.
ඵල ගෙන දීමට සූදානම් ඓතිහාසික ගිවිසුමක්
ශ්රී ලංකාවේ තායිලන්ත තානාපතිවරයා මෙම ගිවිසුමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරමින්, එය කොළඹ සහ බැංකොක් අතර වෙළඳ පරිමාව පුළුල් කිරීමට, අන්යෝන්ය ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සහ සැපයුම් දාම ශක්තිමත් කිරීමට හේතු වන ප්රධාන උත්ප්රේරකයක් ලෙස විස්තර කර ඇත. ගිවිසුම පසුගිය වර්ෂයේ අත්සන් කළ ද, එය නිල වශයෙන් ක්රියාත්මක කිරීම තවමත් අපේක්ෂාවෙන් සිටින අතර, වත්මන් ගෝලීය වෙළඳ පීඩනයන් හමුවේ ඒ පිළිබඳ ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගයක් ගතයුතු බව නිරීක්ෂකයෝ පවසති.
SLTFTA ගිවිසුම, ශ්රී ලංකාව මෑත වර්ෂවලදී සම්පාදනය කළ වඩාත් ම වැදගත් ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික ගිවිසුම් අතරින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, ආර්ථික ප්රකෘතිය ජාතික ප්රමුඛතාවයක් ව ඇති මෙම කාලයේ සාම්ප්රදායික වෙළඳපොළ ඉක්මවා වෙළඳ හවුල්කාරිත්වයන් විවිධාංගීකරණය කිරීමට රටට ව්යුහගත මාර්ගයක් විවර කෙරේ.
ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාව මධ්යේ උපායමාර්ගික කාලෝචිත බවක්
භූ දේශපාලනික තතුු සහ ගෝලීය සැපයුම් දාමවල විස්ථාපනය නිරන්තරව ජාත්යන්තර වාණිජ්යය කඩාකප්පල් කරමින් පවතින අවස්ථාවේ, ශ්රී ලංකාව සහ තායිලන්තය යන දෙරටම විධිමත් වරප්රසාද සහිත වෙළඳ රාමුවකින් සැලකිය යුතු ලෙස ප්රයෝජන ලැබෙනු ඇත. මෙම ගිවිසුම ගාස්තු බාධා අඩු කිරීමට, ශ්රී ලාංකේය අපනයන කරුවන්ට නව වෙළඳ ප්රවේශ අවස්ථා විවෘත කිරීමට සහ රටේ ප්රධාන ක්ෂේත්රවලට තායි ආයෝජන දිරිමත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
දැඩි ආර්ථික අර්බුදයකින් මිදෙමින් ඉදිරි ගමන් කරන ශ්රී ලංකාවට, මෙම ගිවිසුම අපනයන ආදායම් ඉහළ නැංවීමේ සහ විදේශ සෘජු ආයෝජන වර්ධනය කිරීමේ ඉදිරිදර්ශනය ඉදිරිපත් කරයි — ස්ථාවර ප්රකෘතියක් සහ දිගුකාලීන වර්ධනයක් සඳහා අත්යවශ්ය සාධක දෙකක් වන ඒවා සැලකිය යුතු ය.
ශ්රී ලාංකේය ව්යාපාරිකයන්ට ගිවිසුමෙන් හිමිවන්නේ කුමක් ද?
දේශීය කර්මාන්ත, විශේෂයෙන් ම පහත සඳහන් ක්ෂේත්රවල, තායි වෙළඳ පොළට වැඩිදියුණු ප්රවේශයක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ:
- ඇඳුම් පැළඳුම් සහ රෙදිපිළි
- කුළුබඩු සහ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
- රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන
- තේ සහ අගය එකතු කළ ආහාර ද්රව්ය
ඒ සමඟ ම, ශ්රී ලංකාවට තායි භාණ්ඩ, තාක්ෂණය සහ ප්රවීණතාව ගලා ඒම ද වැඩිවිය හැකි අතර, විශේෂයෙන් ම ප්රාදේශීය මට්ටමේ ශක්තිමත් කීර්තියක් ඇති කරගෙන ඇති නිෂ්පාදන හා සංචාරක ආශ්රිත කර්මාන්ත ක්ෂේත්රවලදී ඒ ඵල ලැබෙනු ඇත.
දෑස් ඉදිරියේ ඇත්තේ ක්රියාත්මක කිරීමයි
SLTFTA අත්සන් කිරීම රාජ්යතාන්ත්රික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැමරූව ද, දෙපාර්ශ්වයේ ම වෙළඳ විශ්ලේෂකයෝ සහ ව්යාපාරික කුටිය සංවිධාන ගිවිසුමේ සාර්ථකත්වයේ සැබෑ මිනුම දඬු රඳා පවතින්නේ ශීඝ්ර හා ඵලදායී ක්රියාත්මක කිරීමේ දී බව අවධාරණය කරති. එවැනි ගිවිසුම් බලාත්මක කිරීමේ ප්රමාදයන් ඓතිහාසිකව ඒවායේ ආර්ථික බලපෑම දුර්වල කර ඇති බව ද ඔවුහු සිහිපත් කරති.
දෙරටේ ම රජයන් ඉදිරියට යාමට ස්ථිර කැපවීමක් සංඥා කරමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, SLTFTA අත්සන් කළ ලේඛනයකින් ද්විපාර්ශ්වික සමෘද්ධියේ ක්රියාකාරී ඉන්ධනයකට පරිවර්තනය වෙද්දී ශ්රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශයේ හිමිකාරිත්ව ධාරාවන් දැඩි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.