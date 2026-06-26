හයිටියට ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම සාම සාධක බළකාය යෙදවීමට සූදානම්
ඓතිහාසික යෙදවීම ශ්රී ලංකාවේ සාම සාධක උරුමයේ이정표සනිටුහනක් තබයි
කැරිබියන් කලාපයේ කැළඹිලිසහගත රාජ්යයක් වන හයිටියට ශ්රී ලංකාව මෙතෙක් යවන ලද විශාලතම සාම සාධක ටුකඩිය යවීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ජාත්යන්තර සාමය හා ආරක්ෂාව සඳහා දිවයිනේ දිගුකාලීන කැපවීමේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සලකුණු වේ.
ලෝක රඟහලේ ශක්තිය විදහා දැක්වීමක්
මෙම යෙදවීම නියෝජනය කරන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්රතිදේශනය යටතේ විදේශගත වන ශ්රී ලාංකික හමුදා හා සාම සාධක පුද්ගලයන් සංඛ්යාව අතින් පෙර නොවූ විරූ ප්රමාණයකි. දශක ගණනාවක් පුරා ශ්රී ලංකාව බොහෝ ජාත්යන්තර සාම සාධක මෙහෙයුම්වලට සහභාගී වී ඇතත්, හයිටිය සඳහා වූ මෙම නවතම කැපවීම සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සංඛ්යාව අතින් ඒ සියල්ල ඉක්මවා යයි.
අප්රිකාව, මැදපෙරදිග සහ ඉන් ඔබ්බෙහි ගැටුම් පීඩිත කලාපවල රාජකාරි කළ ශ්රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාව සමඟ, ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව ආසියාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වලට වඩාත් ක්රියාශීලීව දායකවන රටක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇත. හයිටිය වෙත වූ මෙම නව යෙදවීම ගෝලීය舞台ය මත ඒ කීර්තිය තව දුරටත් තහවුරු කරයි.
හයිටියේ අඛණ්ඩ අර්බුදය
මෑත වසරවලදී හයිටිය දරුණු අස්ථාවරත්වයකට ගොදුරු වී ඇති අතර, පුළුල් කල්ලි ප්රචණ්ඩත්වය, දේශපාලන කැළඹිල්ල සහ පිරිහෙමින් යන මානවීය තත්ත්වය රට අගාධයේ තල්ලු කරමින් පවතී. රට පුරා ආරක්ෂාව නැවත ස්ථාපිත කිරීමේ හයිටි බලධාරීන්ගේ උත්සාහයට සහාය වෙමින් සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ බහුපාර්ශ්වික ප්රයත්නයන් එක්සත් ජාතීන් සංවිධානය සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ටුකඩිය ඇතුළු ජාත්යන්තර සාම සාධක හමුදාවල එකතුව, මෙම ස්ථාවරකරණ ප්රයත්නයන් ශක්තිමත් කිරීමට සහ නැවත නැගිට ගැනීමට අරගල කරන රාජ්යයකට ඉතා අවශ්ය සහාය ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආඩම්බරජනක සාම සාධක සම්ප්රදාය
පෙර ජාත්යන්තර මෙහෙයුම්වලදී ශ්රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාව ව්යාවසාතිකභාවය හා විනය සඳහා සැලකිය යුතු පිළිගැනීමක් දිනා ගෙන ඇත. හයිටි මෙහෙයුමට දායකත්වය ඉහළ නැංවීමේ රටේ තීරණය, ස්වකීය හමුදා හැකියාවන් කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සනදේශයේ මූලධර්ම ඉහළ රැකීමේ නිරන්තර කැපවීම යන දෙකම පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාව ස්වකීය ආර්ථික හා දේශපාලනික තත්ත්වය ලෝක舞台ය මත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට කටයුතු කරන මෙවැනි කාලයක ගෝලීය සාම සාධක ප්රයත්නයන්හිදී ශ්රී ලංකාව වඩා ප්රමුඛ භූමිකාවක් රඟ දක්වීමට අදහස් කරන බවේ සංඥාවක් ලෙස, මෙම යෙදවීම දේශීයව හා ජාත්යන්තරව ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.