Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂිත අපරාධකරුවන්: විදේශයන්හි සැඟවී සිටින භූගත චරිත 96ක්, ඉන් 19ක් දුබායි රැකවරණය ලබයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂිත අපරාධකරුවන්: විදේශයන්හි සැඟවී සිටින භූගත චරිත 96ක්, ඉන් 19ක් දුබායි රැකවරණය ලබයි

ඉන්ටර්පෝල් ආයතනය හරහා නිකුත් කරන ලද අන්තර්ජාතික රතු නිවේදනවලට යටත් ශ්‍රී ලාංකික සංවිධිත අපරාධ සැකකරුවන් 96 දෙනෙකු විදේශයන්හි පලා ගොස් සිටින බව පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා හෙළිදරව් කර ඇත.

දුබායි ප්‍රධාන රැකවරණ කේන්ද්‍රය ලෙස මතු වේ

එම පලාගිය සැකකරුවන්ගෙන් 19 දෙනෙකු දුබායිහි රැකවරණය ලබමින් සිටින බව විශ්වාස කෙරෙන අතර, එය ශ්‍රී ලාංකික භූගත චරිතයන් වඩාත් සංකේන්ද්‍රිතව නීතියෙන් ගැලවී සිටින තනි විශාලතම නගරය බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයයේ එම නගරය පත්ව ඇත. මෙම හෙළිදරව්ව, දේශීය අපරාධ ජාලවලට විදේශ භූමියේ සිට ක්‍රියාත්මක වීමට සහ පවත්වාගෙන යාමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ වර්ධනශීලී කනස්සල්ල යටිරේඛා ගසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවිධිත අපරාධ ජාලවල දේශසීමා ඉක්මවා විහිදෙන බව පිළිබඳ ජනතාවට අවබෝධ කර දීමට ගෙන යන පුළුල් රජයේ උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස අමාත්‍ය විජේපාල මහතා මෙම හෙළිදරව්ව සිදු කළේය.

රතු නිවේදන ක්‍රියාත්මකයි

ඉන්ටර්පෝල් රතු නිවේදනයක් යනු, නිෂ්කාශන කටයුතු අපේක්ෂාවෙන් යම් පුද්ගලයෙකු සොයා ගෙන තාවකාලිකව අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ලොව පුරා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වෙත යොමු කෙරෙන අන්තර්ජාතික ඉල්ලීමකි. එවැනි නිවේදන 96ක් නිකුත් කිරීම, ප්‍රමුඛ අපරාධ සැකකරුවන් රටේ අධිකරණ ක්‍රමය හමුවට ගෙන්වීමේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන අභියෝගයේ පරිමාණය පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සහ සත්කාරක රටවල් අතර ක්‍රියාත්මකව ඇති ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් අනුව නිෂ්කාශන ක්‍රියාවලීන් දිගු හා සංකීර්ණ විය හැකි වුවද, මෙම පුද්ගලයන් නැවත රටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා බලධාරීන් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නාලිකා හරහා කටයුතු කරමින් සිටිති.

ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය

මෙම හෙළිදරව්ව, මෙම සැකකරුවන් නැවත රටට ගෙන්වා ගැනීමේ උත්සාහයන් වේගවත් කරන ලෙස රජය කෙරෙහි ජනතා හා පාර්ලිමේන්තු පීඩනය තීව්‍ර කරනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ භූගත ලෝකය, දිගු කලක් තිස්සේ සංවිධිත මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම, කුලී ඝාතන, කප්පම් ගැනීම් සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති අතර, ප්‍රධාන චරිත කිහිපදෙනෙකු විදේශ රටවලින් දූපතේ අපරාධ මෙහෙයුම් දුරස්ථව හසුරුවන බව විශ්වාස කෙරේ.

විශේෂයෙන් දුබායිහි සැකකරුවන් සංකේන්ද්‍රණය, ද්විරාජ්‍ය අපරාධ මැඩලීමේදී ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අතර පවතින සහයෝගීතා ක්‍රමවේදවල ඵලදායිතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කරයි.

ඉතිරි සැකකරුවන් 77 දෙනාගේ පිහිටීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් අමාත්‍ය විජේපාල මහතා ඉදිරිපත් නොකළ නමුත්, අන්තර්ජාතික නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහයෝගීතාව හරහා රතු නිවේදනවලට අදාළ සියලු නඩු හඹා යාමට රජය කැපවී සිටින බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි

කැරිබියන් කලාපයේ අර්බුදකාරී රාජ්‍යයක් වන හයිටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ දී මෙතෙක් යොමු කරන ලද විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන අතර, ශ්‍රී…

26 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු සංඛ්‍යාව බියජනක මට්ටමකට දිවයිනේ වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින්, සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අතර…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාන්තය සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාන්තය සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරයි

ඉන්දීය ඖෂධ කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ සමාගමක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛියා වන සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ආයතනය අතර ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක්…

26 Jun 2026 Discuss