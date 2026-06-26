Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: රෝගීන් 44,000ක් ඉක්මවමින් වසංගතය තවදුරටත් වෙළා ගනී

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: රෝගීන් 44,000ක් ඉක්මවමින් වසංගතය තවදුරටත් වෙළා ගනී

ශ්‍රී ලංකාව මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ඩෙංගු වසංගතයන්ගෙන් එකකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, රෝගීන් සංඛ්‍යාව භයානක මට්ටමකට ළඟා වෙමින් පසු බැසීමේ කිසිදු ලකුණක් නොපෙන්වයි. මේ වසරේ දක්වා දිවයිනේ රෝගීන් 44,000කට අධික ඩෙංගු ආසාදන සංඛ්‍යාවක් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය පොදු සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මෙන්ම ජනතාව සඳහාද ගැඹුරු කනස්සල්ලක් ඇති කරන්නකි.

අතිශය විශාල පරිමාණයේ අර්බුදයක්

මෙ වසරේ වසංගතයේ පරිමාණය සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ගැඹුරු කනස්සල්ලට පත් කර ඇත. වාර්තා වූ රෝගීන්ගේ විශාල සංඛ්‍යාව රටපුරා රෝහල් සහ වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට අතිවිශාල බරක් ගෙන දී ඇති අතර, ඇතැම් දිස්ත්‍රික්ක රෝගයේ අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ බරක් දරයි.

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන වඩාත් නොනැසී පවතින සහ භයානක දෛශිකවාහිත රෝගයන්ගෙන් එකක් ව පවතී. ඇතැම් වෙනත් බෝවන රෝග මෙන් නොව, එය පැතිරීමට මිනිසාගෙන් මිනිසාට සම්බන්ධතාවක් අවශ්‍ය නොවේ — මෙය ජනාකීර්ණ නාගරික සහ අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල රෝග ව්‍යාප්තිය මැඩ ගැනීමේ උත්සාහයන් විශේෂයෙන්ම දුෂ්කර කරයි.

වසංගතය තීව්‍ර වූ හේතු

මේ වසරේ වසංගතය මෙතරම් විනාශකාරී ප්‍රමාණයකට පත් වීමට ඉඩ සලසා දුන් පරිසර හා හැසිරීම් සම්බන්ධ සාධකයන් සංයෝජනයක් ඇති බව පොදු සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් පෙන්වා දෙති. සැලසුම් විරහිත ඉදිකිරීම් ස්ථාන, ඉවත දමන ලද බහාලුම්, අවහිර වූ කාණු සහ ناکාර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය යන සියල්ල මදුරු දෛශිකයා සඳහා වඩාත් සුදුසු අභිජනනීය පරිසරයන් නිර්මාණය කරයි.

කෘෂිකර්මය සහ ජල සැපයුම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන කාලීන වර්ෂාපතනය, නිවාස, පාසල් සහ රැකියා ස්ථාන අවට ජල රොඳ සෑදීමෙන් ගැටලුව තවදුරටත් උත්සන්න කරයි. ජලගෝලීය විචලනය ද දායක සාධකයක් ලෙස සඳහන් කර ඇති අතර, ගාමී කාළගුණ රටා මදුරු අභිජනනීය කාලය එහි සාම්ප්‍රදායික කාල රාමුවෙන් ඔබ්බට දිගු කරයි.

මිනිස් ජීවිත කෙරෙහි බලපෑම

සෑම සංඛ්‍යාලේඛනයක් පිටුපසම මිනිස් කතාවක් ඇත — වෛද්‍ය වියදම් නිසා දිළිඳු බවට පත් වූ පවුල්, පාසල් මඟ හරින දරුවන් සහ ජීවනෝපාය කරා ආපසු යා නොහැකි රැකියාකරුවන්. ඩෙංගුගේ බලපෑම දරුණු උණ, දරුණු සන්ධි වේදනාව යන භෞතික රෝග ලක්ෂණ ඉක්මවා, එහි වඩාත් භයානක ස්වරූපය වන, කාලෝචිත ලෙස ප්‍රතිකාර නොකළ හොත් මාරාන්තික විය හැකි රක්ත වහනීය සංකූලතා දක්වා විහිදේ.

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවලට අදාළ රෝහල් වාට්ටු ධාරිතාව මත වැඩි වන පීඩනය වාර්තා කර ඇති අතර, රෝගය උත්සන්න වීමට බලා නොසිට රෝග ලක්ෂණ මුලින්ම දිස් වූ විගස ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ජනතාවට ඉල්ලීම් කිරීමට වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් උනන්දු වී ඇත.

කළ යුතු දේ

ස්වකීය නිවාස සහ ප්‍රජාවන් ආශ්‍රිත මදුරු අභිජනනීය ස්ථාන ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාකාරී කාර්යභාරයක් දරන ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් නාගරිකයින්ට නැවත නැවතත් ඉල්ලීම් කර ඇත. ප්‍රධාන වැළැක්වීමේ පියවරවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • සතියකට අවම වශයෙන් එක් වරක් ජල ගබඩා බඳුන් හිස් කිරීම සහ සේදීම
  • ශීර්ෂ ටැංකි සහ ජල බැරල් ආරක්ෂිතව ආවරණය කිරීම
  • වැස්ස රැස් වන රබර් රෝද, ටින් සහ වෙනත් භාණ්ඩ ඉවත් කිරීම
  • විශේෂයෙන්ම අලුයම් සහ සන්ධ්‍යා කාලවලදී මදුරු නාශක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • නිවාස සහ පොදු ස්ථාන ආශ්‍රිත නිසි කාණු ජාලය සහතික කිරීම

ස්ථිරාවාචී රජයේ මැදිහත්වීම සහ ජන දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර මගින් සහාය ලැබෙන ප්‍රජා මට්ටමේ සහභාගීත්වය, ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව දිගුකාලීනව ඵලදායීතම උපාය මාර්ගය ව පවතී. දුම් ඉසීමේ ව්‍යාපාරයන් ප්‍රකාශිත වුවත්, ඒවා තනිව ප්‍රමාණවත් නොවන බව විශේෂඥයන් වි

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අනුරාධපුරයේ යටත්විජිත හඬ: ආර්. ඩබ්ලිව්. අයිවර්ස් සහ ඔහුගේ පුරාණ නගර ගීතය සිහිපත් කරමින් Sinhala

අනුරාධපුරයේ යටත්විජිත හඬ: ආර්. ඩබ්ලිව්. අයිවර්ස් සහ ඔහුගේ පුරාණ නගර ගීතය සිහිපත් කරමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය හදවතේ සිය මුද්‍රාව තැබූ බ්‍රිතාන්‍ය පරිපාලකයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ යටත්විජිත අතීතයේ අඩු ප්‍රසිද්ධ සාහිත්‍යමය නිධන් අතර, 1893 දශකය පමණ සම්භවය වූ…

26 Jun 2026 Discuss
බෞද්ධ පූජකයන්ගේ වැරදි හැසිරීම්වලින් බුද්ධාගම ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා චන්ද්‍රිකා ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

බෞද්ධ පූජකයන්ගේ වැරදි හැසිරීම්වලින් බුද්ධාගම ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා චන්ද්‍රිකා ඉල්ලීමක් කරයි

බෞද්ධ පූජකයන් සම්බන්ධ වැරදි හැසිරීම් පිළිබඳ චෝදනා නැවත නැවත මතු වෙමින් පවතින මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධාගමේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සඳහා පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා…

25 Jun 2026 Discuss
හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ සැකකරුවන් තිදෙනා ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ් Sinhala

හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ සැකකරුවන් තිදෙනා ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ්

හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගයට ලක්වූ තිදෙනෙකු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමෙන් අනතුරුව ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනේ. නඩුවේ නම්…

25 Jun 2026 Discuss