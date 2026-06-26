ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 49,000 ඉක්මවයි
දිවයිනේ ඩෙංගු සංඛ්යාව බියජනක මට්ටමකට
දිවයිනේ වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්යාව 49,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින්, සෞඛ්ය අධිකාරීන් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන් අතර දැඩි සැලකිල්ලක් ඇති වෙමින් රට පුරා ගැඹුරු මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයකට ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටී.
රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාමෙන් ප්රකාශ වන්නේ, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය දිවයිනේ ප්රජාවන්ට දිගින් දිගටම එල්ල කරන බරපතල තර්ජනයයි. තවත් එක් අභියෝගාත්මක වසංගත කාලගුණයකට ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙන මෙම අවස්ථාවේ රෝග වාහකය ව්යාප්ත වීම නතර වීමේ කිසිදු සලකුණක් නොපෙනේ.
නැවත නැවත පැනනැගෙන මහජන සෞඛ්ය බරක්
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටය මගින් සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්රධාන මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ව පවතී. ප්රතිකාර නොලැබුණහොත් ජීවිතයට තර්ජනයක් වන ඩෙංගු රක්තපාත උණ දක්වා දියුණු විය හැකි මෙම රෝගය, රට පුරා රෝහල්, සායන සහ සෞඛ්ය සේවකයන් මත දැවැන්ත බරක් පටවයි.
නිවාස, ඉදිකිරීම් බිම් සහ මහජන ස්ථාන වටා සිරවී ඇති ජලය ෛවරසය සම්ප්රේෂණය කරන මදුරුවන්ට ඉතා හිතකර බෝවීමේ පරිසරයක් සැලසෙන බව, විශේෂයෙන්ම තද වර්ෂාපාතයේ දී සහ ඊට පසු, සෞඛ්ය නිලධාරීන් දිගු කලක සිට අවවාද කර ඇත.
වැළකීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස මහජනයාට ඉල්ලීමක්
රෝගය තවදුරටත් පැතිරීමේ අවදානම අඩු කිරීම සඳහා ජනතාව ක්ෂණිකව හා අඛණ්ඩව පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිර්දේශ කරන ප්රධාන වැළකීමේ ක්රමෝපායයන් නම්:
- නිවාස සහ කාර්යාල ස්ථාන අවට භාජන, මල් තොට්ටිල් සහ ඉවත දැමූ භාණ්ඩවල සිරවී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු ප්රතිරෝධකයන් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම, විශේෂයෙන්ම මදුරුවන් වඩාත් ක්රියාශීලී ප්රාතඃ කාලය සහ සන්ධ්යාව සමයේ
- දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය, සන්ධි වේදනාව සහ සමේ කුෂ්ඨ වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විගස ෛවද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- ප්රජා මට්ටමේ දැනුවත් කිරීමේ සහ දුම් දැමීමේ වැඩසටහන් වලදී මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්ට සහයෝගය දැක්වීම
සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මත පැටවෙන බර
රෝගීන් සංඛ්යාව 49,000 ඉක්මවා ඇති නිසා, නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයේම රෝහල් නිරීක්ෂණය සහ ප්රතිකාර අවශ්ය රෝගීන්ගේ ගලා ඒම සමාලෝචනය කරමින් දැඩි පීඩනයකට ලක් ව සිටිති. දරුණු රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන්ට නිසි කාලට සත්කාර ලැබෙන බව සහතික කිරීමට ෛවද්ය කාර්ය මණ්ඩල නිරතිශය වෙහෙස මහන්සි වී කාර්යය ඉටු කරමින් සිටිති.
ඩෙංගු රෝගය වළක්වා ගත හැකි රෝගයකි. තෘණ මූල මට්ටමේ රෝග සම්ප්රේෂණය අඩු කිරීමේ දී අප සතු වඩාත්ම ඵලදායී මෙවලම ප්රජා සහභාගීත්වය වේ.
තත්ත්වය ක්රමක්රමයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතින අතර, ඩෙංගු වැළැක්වීම සාමූහික වගකීමක් ලෙස සලකන ලෙස සෑම ශ්රී ලාංකික ගෘහස්ථයකටම සෞඛ්ය අධිකාරීන් ඉල්ලා සිටිති. ඕනෑම මට්ටමක දක්නට ලැබෙන නොසැලකිල්ල, වසංගතය තවත් පාලනයෙන් ඉවතට ලිස්සා යාමට ඉඩ සලසන බවත් ඔවුහු අවවාද කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.