ශ්රී ලංකාව සහ තායිලන්තය දිගුකලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම සාක්ෂාත් කරගනී
සබඳතා ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ වේ
ශ්රී ලංකාව සහ තායිලන්තය දිගුකලක් තිස්සේ අපේක්ෂා කළ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (FTA) අවසානයේ සාර්ථකව妥结 කරගෙන ඇති අතර, ආසියාතික රටවල් දෙකක් අතර ආර්ථික සම්බන්ධතාවල වැදගත්이정표ක් ලෙස මෙය සටහන් වේ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සකස් වෙමින් පැවති මෙම ගිවිසුම, කොළඹ සහ බැංකොක් අතර වෙළඳාම හා ආයෝජන සඳහා නව දොරටු විවර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වසර ගණනාවක් පුරා ගොඩනැගුණු ගිවිසුමක්
ශ්රී ලංකාව සහ තායිලන්තය අතර ද්විපාර්ශ්වික නිදහස් වෙළඳ රාමුවක් සඳහා වූ සාකච්ඡා දිගු කාලයක් පුරා විහිදුණු අතර, රේගු බදු, භාණ්ඩ වෙළඳාම සහ පුළුල් ආර්ථික සහයෝගිතාව ආවරණය කරමින් සංකීර්ණ සාකච්ඡා දෙපාර්ශ්වයම ගෙන ගියේය. ගිවිසුම අවසන් කිරීම, දූපත් රාජ්යය සිය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා සක්රීයව ආර්ථික හවුල්කාරිත්වයන් සොයා ගනිමින් සිටින මෙවන් කාලයක, ආසියාතික කලාපය තුළ වෙළඳ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ශ්රී ලංකාවේ අලුත් වූ කැපවීම ප්රකාශ කරයි.
ශ්රී ලංකාවට ගිවිසුමේ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාව සඳහා, තායිලන්තය සමඟ FTA ගිවිසුම, අපනයන පදනම පුළුල් කිරීමට සහ වැඩි විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීමට උපාය මාර්ගික අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. ගිවිසුමෙන් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්රතිලාභ අතර:
- තායි වෙළඳපොළට ඇතුළු වන ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩ සඳහා රේගු බාධක අඩු කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම
- ඇඳුම් පැළඳුම්, තේ සහ රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන ඇතුළු ප්රධාන අංශ හරහා ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට වැඩි ප්රවේශ අවස්ථා
- ශ්රී ලංකාවට ලැබෙන තායි ආයෝජන සඳහා වැඩි අවස්ථා
- දෙරට ආර්ථිකයන් අතර සැපයුම් දාම සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම
පුළුල් කලාපීය වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව අග්නිදිග ආසියාතික ආර්ථිකයන් සමඟ ඒකාබද්ධතාව ගැඹුරු කිරීමට සොයා බලමින් සිටින අතර, ගිවිසුම පුළුල් උපාය මාර්ගික වැදගත්කමක්ද දරයි. ගිනිකොනදිග ආසියාතික රාජ්ය සංගමය (ASEAN) තුළ先導的 ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් වන තායිලන්තය, ශ්රී ලංකාවට පුළුල් අග්නිදිග ආසියාතික වෙළඳපොළේ ව්යාපාරික පියසම පුළුල් කිරීම සඳහා තීරණාත්මක ප්රවේශ දොරටුවක් ලෙස ක්රියා කරයි.
මෙම ගිවිසුම විධිමත් කිරීම, ශ්රී ලංකාවට අනෙකුත් ASEAN සාමාජික රාජ්යයන් සමඟ තවත් FTA ගිවිසුම් සාකච්ඡා කිරීමට ඉගිල්ලීමේ පුවරුවක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි බව වෙළඳ විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දී ඇති අතර, එය රටේ දිගු කාලීන ආර්ථික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ අපනයන තරඟකාරිත්වය ශක්තිමත් කරනු ඇත.
ආර්ථික හවුල්කාරිත්වයන් සඳහා රජයේ ඉදිරිගාමී උත්සාහය
ශ්රී ලංකා-තායිලන්ත FTA ගිවිසුම නිම කිරීම, ජාත්යන්තර වෙළඳ ගිවිසුම් හා ආයෝජන ප්රවර්ධනය හරහා ආර්ථිකය පුනරුජ්ජීවනය කිරීමේ වත්මන් රජයේ පුළුල් උපාය මාර්ගය සමඟ සමපාත වේ. මෑත වසරවලදී රට අත්විඳි දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගෝපදේශයේ ප්රධාන ස්තම්භයක් ලෙස වෙළඳ හවුල්කාරිත්වයන් ව්යාප්ත කිරීම පවතින බව නිලධාරීහු අවධාරණය කර ඇත.
ගිවිසුමේ ක්රියාත්මක කිරීමේ කාල නිශ්චිතකරණය, නිශ්චිත රේගු කාලසටහන් සහ අංශය-අංශය-අනුව ඇති විධිවිධාන පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, දෙරජයම විධිමත් අනුමත කිරීමේ ක්රියාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් වෙමින් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ප්රසිද්ධ කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.