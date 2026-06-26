Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අප්‍රකාශිත ලෝකයේ කුප්‍රකට චරිතයකගේ බිරිඳට සම්බන්ධ CIABOC අල්ලස් මෙහෙයුමකින් හිටපු අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇතුළු තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අප්‍රකාශිත ලෝකයේ කුප්‍රකට චරිතයකගේ බිරිඳට සම්බන්ධ CIABOC අල්ලස් මෙහෙයුමකින් හිටපු අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇතුළු තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

භූගත අපරාධ ලෝකයේ කුප්‍රකට චරිතයකගේ බිරිඳ ඉලක්ක කරගත් අල්ලස් ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය මෑත ඉතිහාසයේ දේශපාලනිකව වඩාත් සංවේදී දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුම් අතරින් එකක් ලෙස මතු වී තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගත්තේ කවුද?

රක්ෂාවට ගත් අය අතරේ හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා, සමගි ජන බලවේගයේ (SJB) සංවිධායකයෙකු සහ තෙවන පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් වේ. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් නිවේදනය කළ CIABOC, කොමිෂන් සභාවේ ජාලය සැලකිය යුතු දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති කවයන් දක්වා දිව යන බවට සංඥා කර සිටී.

චෝදනාවල ස්වභාවය

CIABOC පවසන ආකාරයට, සැකකරුවන් තිදෙනා කුප්‍රකට භූගත චරිතයකගේ බිරිඳගෙන් අල්ලසක් ඉල්ලා සිටි බවට චෝදනා ලැබේ. කොමිෂන් සභාව විසින් ඉල්ලා ඇතැයි කියනු ලබන නිශ්චිත මුදල සහ ප්‍රවේශය සම්බන්ධ තත්ත්වයන් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට පවතී.

දේශපාලන මානයන්

හිටපු කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකුගේ පුත්‍රයෙකු සහ ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂයකට සම්බන්ධ පක්ෂ සංවිධායකයෙකු මෙයට සම්බන්ධ වීම නඩුව කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ඇත. විජේදාස රාජපක්ෂ ඊට පෙර අධිකරණ අමාත්‍ය ධූරය හොබවා ඇති අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලාංකේය නීතිමය හා දේශපාලන කවයන්හි කැපී පෙනෙන චරිතයෙකු ලෙස සිටී.

දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ පවුල් පසුබිම කුමක් වුවත්, කිසිදු පුද්ගලයෙකු රටේ දූෂණ විරෝධී නීතිවල ක්ෂේත්‍රයෙන් බැහැර නොවන බව CIABOC පැහැදිලිව 천명 කර ඇත.

CIABOC හි පවතින වරමන්ත්‍රය

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ශ්‍රී ලාංකේය සමාජයේ සියලු මට්ටම්වල අල්ලස් හා දූෂණ නඩු හඹා යාමේ CIABOC හි පුළුල් වරමන්ත්‍රයේ කොටසක් වේ. කොමිෂන් සභාව මෑත මාසවල ක්‍රියාශීලිත්වය වැඩිකර ඇති අතර, රාජ්‍ය ආයතන හා පෞද්ගලික ගනුදෙනු දෙකම ආවරණය වන නඩු විමර්ශකයන් හඹා යයි.

සැකකරුවන් තිදෙනාම නීති ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. CIABOC රාජ්‍ය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, අල්ලස් හා දූෂණ සිදුවීම් කොමිෂන් සභාවේ නිල මාර්ග ඔස්සේ වාර්තා කිරීම දිගටම කරගෙන යන ලෙසටය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනාධිපති අකද් මාස කිහිපයක් තුළ මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට පොරොන්දු වෙයි — වසර 46ක් පැරණි නීතියකට අවසානයක් Sinhala

ජනාධිපති අකද් මාස කිහිපයක් තුළ මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට පොරොන්දු වෙයි — වසර 46ක් පැරණි නීතියකට අවසානයක්

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, මුලින් තාවකාලික පියවරක් ලෙස හඳුන්වා දෙනු ලැබූව ද වසර 46ක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක කෙටුම්පත්වල පැවතෙන ත්‍රස්තවාදය…

26 Jun 2026 Discuss
කෘෂ් නඩුවේ ඉන්දීය සාක්ෂිකරුවන්ට කොළඹ මහාධිකරණයෙන් 護令 Sinhala

කෘෂ් නඩුවේ ඉන්දීය සාක්ෂිකරුවන්ට කොළඹ මහාධිකරණයෙන් 護令

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීපොපෙ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩුවේ සාක්ෂිකරුවන් ලෙස කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂිත ඉන්දීය ජාතිකයන්…

26 Jun 2026 Discuss
අද පළාත් කිහිපයකට හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වර්ෂාව අපේක්ෂිතයි Sinhala

අද පළාත් කිහිපයකට හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වර්ෂාව අපේක්ෂිතයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූනි 26 වැනි දිනට කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වශයෙන් වර්ෂාව ලැබෙනු…

26 Jun 2026 Discuss