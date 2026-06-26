Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුඩා ගුවන් යානයක් බීජිං නගරයේ උසම අහස්සූරියට ගැටීමෙන් නාටකාකාර සිද්ධියක්

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කුඩා ගුවන් යානයක් බීජිං නගරයේ උසම අහස්සූරියට ගැටීමෙන් නාටකාකාර සිද්ධියක්

චීනයේ බීජිං නගරයේ උසම ගොඩනැගිල්ල වන මහල් 109කින් යුත් CITIC කුළුණ, චයිනා සූන් (China Zun) ලෙසද හඳුන්වනු ලබන අතිවිශාල අහස්සූරියට කුඩා සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් ගැටී ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ වනතෙක් අප දන්නා දේ

දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පුළුල් අවධානයක් දිනාගත් මෙම සිද්ධියේදී සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් බීජිං නගර ක්ෂිතිජයේ සුවිශේෂ සංකේතයක් වන එම ගොඩනැගිල්ලට ගැටී ඇත. CITIC කුළුණ, චීනයේ නූතන වාස්තු විද්‍යාත්මක අභිලාෂයේ සංකේතයක් ලෙස සැලකෙන බීජිං නගර ක්ෂිතිජයේ වඩාත් හඳුනාගත හැකි සලකුණකි.

ගොඩනැගිල්ල පිළිබඳව

චයිනා සූන් ලෙස සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනු ලබන CITIC කුළුණ ලෝකයේ උසම අහස්සූරි අතර ගණන් ගැනේ. මීටර් 528ක් පමණ උසට විහිදෙන මෙම ගොඩනැගිල්ල බීජිං නගරයේ මධ්‍යම ව්‍යාපාරික කලාපය ආධිපත්‍යෙන් යුතුව බලාගෙන සිටින අතර, කාර්යාල හා ආයතනික කුලී නිවැසියන් රාශියකට නිවහන වූ ප්‍රධාන වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස සේවය කරයි.

ප්‍රතිචාර හා කනස්සල්ල

ගැටීමේ ප්‍රවෘත්තිය නේවාසිකයන් හා ගුවන් යානා ආරක්ෂාව නිරීක්ෂණය කරන්නන් අතර සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, ජනාකීර්ණ නාගරික ගොඩනැගිලි හා ඉතා සමීපව සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසා ගත්තේ කෙසේද යන්න ගැන බොහෝ දෙනෙකු ප්‍රශ්න කරමින් සිටිති.

ගුවන් යානයේ සිටි පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව හා ගොඩනැගිල්ලට සිදු වූ හානියේ විස්තර ඇතුළු අනතුරේ සිදුවීම් හා සම්බන්ධ තොරතුරු මේ අවස්ථාව වන විට සීමිතව පවතී.

හානිය, ව්‍යූහාත්මක හානි හෝ සිද්ධියට හේතු සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් තවමත් සවිස්තරාත්මක නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත. විමර්ශන ආරම්භ වීමත් සමඟ තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නාගරික ගුවන් අවකාශ නියාමනය හා ජනාකීර්ණ නාගරික පරිසරවල සැහැල්ලු ගුවන් යානා කළමනාකරණය සඳහා ජාත්‍යන්තර ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් සේවා හා ආරක්ෂාව නිරීක්ෂකයෝ මෙම සිද්ධියේ දියුණුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි

කැරිබියන් කලාපයේ අර්බුදකාරී රාජ්‍යයක් වන හයිටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ දී මෙතෙක් යොමු කරන ලද විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන අතර, ශ්‍රී…

26 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු සංඛ්‍යාව බියජනක මට්ටමකට දිවයිනේ වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින්, සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අතර…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාන්තය සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාන්තය සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරයි

ඉන්දීය ඖෂධ කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ සමාගමක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛියා වන සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ආයතනය අතර ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක්…

26 Jun 2026 Discuss