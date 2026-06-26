හොරණ සංවිධායකගේ අල්ලස් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එස්.ජේ.බී. විනය පියවර ගැනීමට එළඹේ
හොරණ ඡන්ද කොට්ඨාශයේ සමගි ජන බලවේගයේ (එස්.ජේ.බී.) සංවිධායක චරිත් අබේසිංහ, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (සිඅබොක්) විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමග, ප්රතිපක්ෂ නායක හා එස්.ජේ.බී. නායක සජිත් ප්රේමදාස, ඔහුට එරෙහිව විනය පියවර ගන්නා බව ප්රකාශ කර ඇත.
ප්රේමදාස මහතා මෙම නිවේදනය සිදු කළේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ වන අතර, රටේ ප්රමුඛ දූෂණ විරෝධී ආයතනය විසින් අබේසිංහ අත්අඩංගුවට ගත් පසු, ඔහුට එරෙහිව තද ස්ථාවරයකින් අභ්යන්තර පියවර ගැනීමට පක්ෂය අදහස් කරන බව එයින් ඇඟවේ.
පක්ෂය ක්ෂණික ස්ථාවරයක් ගනී
පාර්ලිමේන්තුවේ දී එස්.ජේ.බී. නායකයා ප්රසිද්ධියේ සිදු කළ ප්රකාශය, තම පක්ෂය තුළ ජනතාව විසින් තෝරා පත් කරගත් හෝ පත් කරන ලද නියෝජිතයන්ට විශ්වාසනීය නෛතික චෝදනා එල්ල වුවහොත් ඔවුන් වගකිව යුතු බවට ඇති පක්ෂ ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරයි. සභාවේ බිම් මහලේ දී මෙම කාරණය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ප්රේමදාස, දූෂණ සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වූ විට ස්වකීය සංවිධායකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට පක්ෂය ඉදිරිපත් නොවන බව පැහැදිලි කළේය.
චරිත් අබේසිංහ, කළුතර දිස්ත්රික්කයේ ප්රධාන ඡන්ද කොට්ඨාශයක් වන හොරණ ඡන්ද කොට්ඨාශයේ එස්.ජේ.බී. සංවිධායකවරයා ලෙස කටයුතු කරයි. සිඅබොක් විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්රී ලංකාව පුරා දූෂණ විරෝධී පියවර ප්රධාන දේශපාලන ගැටලුවක් ලෙස පවතින මෙකල, ප්රතිපක්ෂ පක්ෂය අපහසු අවධානයකට ලක් කර ඇත.
සිඅබොක් අත්අඩංගුවට ගැනීම අවධානය ඇදගනී
අල්ලස් හා දූෂණ වැරදි විමර්ශනය කර訴追 කිරීමේ නියෝගය සහිතව ස්වාධීන ආයතනයක් ලෙස ක්රියාත්මක වන සිඅබොක්, කියනු ලබන අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධව අබේසිංහ අත්අඩංගුවට ගත්තේය. වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොතිබුණි.
යහපාලනය හා දූෂණ විරෝධය ප්රධාන මැතිවරණ පොරොන්දු ලෙස ඉදිරිපත් කරමින් පාලන පක්ෂයට විශ්වාසදායක විකල්පයක් ලෙස ස්ථානගත වීමට උත්සාහ කරන එස්.ජේ.බී. කෙරෙහි මෙම සිද්ධිය දෘෂ්ටිගෝචර පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට ඉඩ ඇත.
පක්ෂය තුළ විනය පියවර, එස්.ජේ.බී.යේ අභ්යන්තර යාන්ත්රණ මගින් නිර්ණය කරන ලද විධිමත්절 ක්රියාවලියකට අනුව සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙතත්, පක්ෂ නායකත්වය විසින් නිශ්චිත කාල රාමුවක් ප්රකාශ කළේ නැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.