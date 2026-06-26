Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති අකද් මාස කිහිපයක් තුළ මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට පොරොන්දු වෙයි — වසර 46ක් පැරණි නීතියකට අවසානයක්

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති අකද් මාස කිහිපයක් තුළ මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට පොරොන්දු වෙයි — වසර 46ක් පැරණි නීතියකට අවසානයක්

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, මුලින් තාවකාලික පියවරක් ලෙස හඳුන්වා දෙනු ලැබූව ද වසර 46ක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක කෙටුම්පත්වල පැවතෙන ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ අහෝසි කරනු ඇති බවට පාර්ලිමේන්තුවට සහතික ප්‍රදානය කර ඇත.

දීර්ඝ කාලයක් ගැටුම්කාරී වූ නීතියකට ළඟා වන අවසානයක්

පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් ජනාධිපති දිසානායක, දශක ගණනාවක් පුරා සිදු වූ කියන ලද අනිසි භාවිතය හේතුවෙන් මානව හිමිකම් සංවිධාන, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ අන්තර්ජාතික ප්‍රජාවගෙන් දිගින් දිගටම විවේචනයට ලක් වූ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ ගැඹුරු ලෙස මතභේදාත්මක ඉතිහාසය පිළිගත්තේය. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය රාමුවේ ස්ථිර අංගයක් බවට පත් වීමට කිසි දිනෙක අදහස් නොකළ මෙම නීතිය, රටේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ගෙන ගිය උත්සාහයන්හිදී දිගුකලක් ගැටලු ජනකව පැවතිණ.

ජනාධිපතිවරයා තහවුරු කළේ, අහෝසිය සිදු කිරීමේ ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රියාවලිය නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර විසින් නායකත්වයෙන් මෙහෙයවනු ලබන බවය. මෙය, පෙර ආණ්ඩු වාරයෙන් වාරයට විසඳීමට පොරොන්දු වී ව්‍යර්ථ වූ ගැටළුවකට රජය නැවුම් ජවයකින් ඉදිරිව යන බවේ සංඥාවකි.

දශක ගණනාවක් පුරා ගොනු වූ විවේචන

හඳුන්වා දීමේ සිට, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත, නඩු විභාගයකින් තොරව දීර්ඝ කාලීන රඳවා ගැනීම් හැකි කිරීම සහ විවේචකයන් සුළු ජාතීන්ට, ජනමාධ්‍යවේදීන්ට, ක්‍රියාකාරිකයන්ට හා දේශපාලන ඝාතකයන්ට එරෙහිව ආයුධ ලෙස භාවිත කර ඇතැයි කියන විධිවිධාන සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ලෙස හෙළා දකිනු ලැබ ඇත. ශ්‍රී ලංකාව අන්තර්ජාතික හවුල්කරුවන් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමටත්, ගෝලීය මානව හිමිකම් දර්ශකවල ස්ථානගත වීම වැඩිදියුණු කිරීමටත් ඉලක්ක කරන විට, පනත අහෝසි කිරීමේ ඉල්ලීම් මෑත වසරවල දී වඩාත් තීව්‍ර වී ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේදී ලබා දුන් මෙම පොරොන්දුව, දිසානායක පරිපාලනය විසින් මෙතෙක් ලබා දුන් ශක්තිමත්ම හා සෘජුම ප්‍රතිශ්‍රුතිවලින් එකක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ජනාධිපතිවරයා විවෘත ලෙස නිමක් නැති ප්‍රතිසංස්කරණ පොරොන්දුවක් ලබා දීම වෙනුවට සුනිශ්චිත කාල රාමුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

පොරොන්දු දුන් පරිදි අහෝසි කරනු ලැබුවහොත්, රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හා අධිකරණ ආයතන මත දිගු සෙවනැල්ලක් ඇති කළේ යැයි බොහෝ දෙනා තර්ක කරන නීතියක් ඉවත් කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ යුධ-පශ්චාත් ගමනේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සැලකෙනු ඇත. ප්‍රකාශිත කාල රාමුව තුළ රජය ඉදිරියට යන්නේ දැයි සහ නීත්‍යනුකූල ජාතික ආරක්ෂාවේ ගැටළු ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා කිසියම් ආදේශක ව්‍යවස්ථාදායක රාමුවක් හඳුන්වා දෙනු ඇත්දැයි නිරීක්ෂකයෝ දැන් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කෘෂ් නඩුවේ ඉන්දීය සාක්ෂිකරුවන්ට කොළඹ මහාධිකරණයෙන් 護令 Sinhala

කෘෂ් නඩුවේ ඉන්දීය සාක්ෂිකරුවන්ට කොළඹ මහාධිකරණයෙන් 護令

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීපොපෙ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩුවේ සාක්ෂිකරුවන් ලෙස කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂිත ඉන්දීය ජාතිකයන්…

26 Jun 2026 Discuss
අප්‍රකාශිත ලෝකයේ කුප්‍රකට චරිතයකගේ බිරිඳට සම්බන්ධ CIABOC අල්ලස් මෙහෙයුමකින් හිටපු අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇතුළු තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට Sinhala

අප්‍රකාශිත ලෝකයේ කුප්‍රකට චරිතයකගේ බිරිඳට සම්බන්ධ CIABOC අල්ලස් මෙහෙයුමකින් හිටපු අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇතුළු තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

භූගත අපරාධ ලෝකයේ කුප්‍රකට චරිතයකගේ බිරිඳ ඉලක්ක කරගත් අල්ලස් ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව…

26 Jun 2026 Discuss
අද පළාත් කිහිපයකට හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වර්ෂාව අපේක්ෂිතයි Sinhala

අද පළාත් කිහිපයකට හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වර්ෂාව අපේක්ෂිතයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූනි 26 වැනි දිනට කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වශයෙන් වර්ෂාව ලැබෙනු…

26 Jun 2026 Discuss