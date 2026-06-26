කුප්රකට අපරාධ ගිනිකඩ 'මාටියා' ශ්රී ලංකාවට පිටුවහල් කෙරේ
'මාටියා' යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වෙන, අපරාධ ජාලයන් සමඟ සම්බන්ධ භයානක වෙඩි තබන්නෙකු ලෙස සැලකෙන සැකකරුවෙකු ශ්රී ලංකාවට පිටුවහල් කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
අවධානය ඇදගත් පිටුවහල් කිරීම
අපේක්ෂිත අපරාධ සැකකරුවන් දේශීය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ඉවකට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාව ගනු ලබන අඛණ්ඩ ක්රියාමාර්ගවල සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස මෙම පිටුවහල් කිරීම සැලකේ. විමර්ශකයන් විසින් සැබෑ අනන්යතාවය තහවුරු කර ඇති 'මාටියා', විදේශීය බලධාරීන් ඔහු ඔවුන්ගේ රටෙන් නෙරපා හැරීමට පෙර විදේශයක සිට කටයුතු කර ඇති හෝ රැකවරණය ලබාගෙන සිටි බව වාර්තා වේ.
යුක්තියෙන් ගැලවීම සඳහා ජාත්යන්තර දේශසීමා සූරාකෑමට නිතර ප්රයත්න දරන සංවිධිත අපරාධ ජාල බිඳ දැමීමේ තීරණාත්මක මෙවලමක් ලෙස මෙවැනි පිටුවහල් කිරීම් ක්රමයෙන් සැලකෙමින් පවතී.
අපරාධ ජාල සම්බන්ධතා
සැකකරු ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ භූගත ජාලය සමඟ ගාඪ සම්බන්ධතා පවත්වා ඇති බවට චෝදනා එල්ල වන අතර, බලධාරීන් ඔහු වෙඩි තැබීමේ සිද්ධීන් සහ අනෙකුත් බරපතල වරදවල් සමඟ සම්බන්ධ කරති. 'මාටියා' වැනි අන්වර්ථ නාමවලින් කටයුතු කරන පුද්ගලයන් බොහෝ විට කුලී ප්රචණ්ඩත්වය, කප්පම් ගැනීම් සහ පොදු ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් එල්ල කරමින් දිගින් දිගටම සිදු කෙරෙන කල්ලි ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත.
සැකකරු දිවයිනට ආපසු පැමිණීමෙන් පසු වැඩිදුර ප්රශ්න කිරීම් සහ නෛතික කටයුතු සඳහා ඔහු අත්අඩංගුවට ගත යුතු බව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් අපේක්ෂා කරයි.
පුළුල් මර්දන ව්යාපාරය
訴追වලින් ගැලවීම සඳහා රට හැර යන අපරාධ සැකකරුවන් සොයා ගෙනවා ආපසු රටට ගෙන්වා ගැනීමේ ප්රයත්නයන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෑත කාලයේ දී තීව්ර කර ඇත. ජාත්යන්තර නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සහ විදේශ රජයන් සමඟ ගනු ලබන සම්බන්ධීකරණය එවැනි පුද්ගලයන් ආපසු ගෙන්වා ගැනීම සුරක්ෂිත කිරීමේ දී ඵලදායී බව ඔප්පු වී ඇත.
දේශසීමා හරහා දඬුවමෙන් තොරව ක්රියාත්මක වන සංවිධිත අපරාධ අංශවලට එරෙහිව දිගු කලක් තිස්සේ දැඩි ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටි අය විසින් 'මාටියා'ගේ පිටුවහල් කිරීම සාදරයෙන් පිළිගත හැකි බව ඉඩ ඇත.
ඔහු මුහුණ දිය යුතු බව අපේක්ෂිත චෝදනා සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල දී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.