තෙල්දෙණිය සැක සහිත මරණ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කුණ්ඩසාලේ පොලිස් පුහුණු පාසලේ ප්රධානී අත්අඩංගුවට
තෙල්දෙණිය ප්රදේශයේ වාර්තා වූ සැක සහිත මරණ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කුණ්ඩසාලේ පොලිස් පුහුණු පාසලේ භාර නිලධාරියා (OIC) නුවරඑළිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු රඳවාගැනීම
සැක සහිත මරණ සිද්ධියක් ලෙස විමර්ශකයින් සලකමින් සිටි මෙම නඩුවේ ජ්යෙෂ්ඨ ශ්රේණියේ පොලිස් නිලධාරියෙකුම ප්රධාන සැකකරුවෙකු බවට පත්වීම සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සනිටුහන් කරයි. භාර නිලධාරියා මරණය සිදුවීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සමඟ සම්බන්ධ බවට සාක්ෂි හෙළිදරව් වීමෙන් අනතුරුව නුවරඑළිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන ලදී.
විමර්ශන තවමත් ක්රියාකාරීව ප්රගතියේ පවතින බැවින් මිය ගිය පුද්ගලයාගේ අනන්යතාව සහ සැකකරු නිලධාරියාගේ කියනු ලබන සම්බන්ධීතාවයේ නිශ්චිත ස්වභාවය පොලිස් බලධාරීන් විසින් තවම සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
බරපතල චෝදනාවලට මුහුණදෙන නිලධාරියෙකු සම්බන්ධ දුර්ලභ සිද්ධියක්
අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයා ශ්රී ලංකාවේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ පුහුණුව හා වෘත්තීය සංවර්ධනය සඳහා වගකිව යුතු ආයතනයක් වන කුණ්ඩසාලේ පොලිස් පුහුණු පාසලේ වගකිවයුතු තනතුරක් දරන බැවින් මෙම සිද්ධිය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
බරපතල අපරාධ සිද්ධීන්හි සැකකරුවන් ලෙස පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධ නඩු සාපේක්ෂව දුර්ලභ වන අතර ඒවා මහජන හා ආයතනික දෘෂ්ටියෙන් දැඩි සමීක්ෂණයකට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සැකකරුගේ පොලිස් සේවයේ තත්ත්වය කෙසේ වෙතත් විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යාමට අදාළ බලධාරීන්ගේ කැපවීම මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අවධාරණය වේ.
තවදුරටත් නඩු විచාරණ අපේක්ෂා කෙරේ
නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගමන් කරත්ම අත්අඩංගුවට ගත් නිලධාරියා මහේස්ත්රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත. විමර්ශනය ප්රගතිශීලී වන විට තවදුරටත් විස්තර මහජනතාවට දන්වන බව නුවරඑළිය පොලිසිය පෙන්වා දී ඇත.
සම්බන්ධ නිලධාරියාගේ ජ්යෙෂ්ඨභාවය සහ ඔහුට එරෙහිව ඇති චෝදනාවල ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්රී ලංකාවේ පොලිස් අධීක්ෂණ ආයතනද මෙම වර්ධනය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.