Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තෙල්දෙණිය සැක සහිත මරණ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කුණ්ඩසාලේ පොලිස් පුහුණු පාසලේ ප්‍රධානී අත්අඩංගුවට

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තෙල්දෙණිය සැක සහිත මරණ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කුණ්ඩසාලේ පොලිස් පුහුණු පාසලේ ප්‍රධානී අත්අඩංගුවට

තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ වාර්තා වූ සැක සහිත මරණ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කුණ්ඩසාලේ පොලිස් පුහුණු පාසලේ භාර නිලධාරියා (OIC) නුවරඑළිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු රඳවාගැනීම

සැක සහිත මරණ සිද්ධියක් ලෙස විමර්ශකයින් සලකමින් සිටි මෙම නඩුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශ්‍රේණියේ පොලිස් නිලධාරියෙකුම ප්‍රධාන සැකකරුවෙකු බවට පත්වීම සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සනිටුහන් කරයි. භාර නිලධාරියා මරණය සිදුවීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සමඟ සම්බන්ධ බවට සාක්ෂි හෙළිදරව් වීමෙන් අනතුරුව නුවරඑළිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන ලදී.

විමර්ශන තවමත් ක්‍රියාකාරීව ප්‍රගතියේ පවතින බැවින් මිය ගිය පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාව සහ සැකකරු නිලධාරියාගේ කියනු ලබන සම්බන්ධීතාවයේ නිශ්චිත ස්වභාවය පොලිස් බලධාරීන් විසින් තවම සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

බරපතල චෝදනාවලට මුහුණදෙන නිලධාරියෙකු සම්බන්ධ දුර්ලභ සිද්ධියක්

අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ පුහුණුව හා වෘත්තීය සංවර්ධනය සඳහා වගකිව යුතු ආයතනයක් වන කුණ්ඩසාලේ පොලිස් පුහුණු පාසලේ වගකිවයුතු තනතුරක් දරන බැවින් මෙම සිද්ධිය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

බරපතල අපරාධ සිද්ධීන්හි සැකකරුවන් ලෙස පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධ නඩු සාපේක්ෂව දුර්ලභ වන අතර ඒවා මහජන හා ආයතනික දෘෂ්ටියෙන් දැඩි සමීක්ෂණයකට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සැකකරුගේ පොලිස් සේවයේ තත්ත්වය කෙසේ වෙතත් විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යාමට අදාළ බලධාරීන්ගේ කැපවීම මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අවධාරණය වේ.

තවදුරටත් නඩු විచාරණ අපේක්ෂා කෙරේ

නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගමන් කරත්ම අත්අඩංගුවට ගත් නිලධාරියා මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත. විමර්ශනය ප්‍රගතිශීලී වන විට තවදුරටත් විස්තර මහජනතාවට දන්වන බව නුවරඑළිය පොලිසිය පෙන්වා දී ඇත.

සම්බන්ධ නිලධාරියාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨභාවය සහ ඔහුට එරෙහිව ඇති චෝදනාවල ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් අධීක්ෂණ ආයතනද මෙම වර්ධනය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට ඉඩ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කුප්‍රකට අපරාධ ගිනිකඩ 'මාටියා' ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කෙරේ Sinhala

කුප්‍රකට අපරාධ ගිනිකඩ 'මාටියා' ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කෙරේ

'මාටියා' යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වෙන, අපරාධ ජාලයන් සමඟ සම්බන්ධ භයානක වෙඩි තබන්නෙකු ලෙස සැලකෙන සැකකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර…

26 Jun 2026 Discuss
උසස් අධිකරණයේ දිගුකාලීන පුරප්පාඩු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් සඳහා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

උසස් අධිකරණයේ දිගුකාලීන පුරප්පාඩු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් සඳහා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තුළ දිගු කලක් පුරා පවතින පුරප්පාඩු පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කල් තැබීමේ විවාදයක් ඉල්ලා විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු…

26 Jun 2026 Discuss
රුපියල් බිලියන 190ක් විදේශගත කිරීමේ සැකකරු රිමාන්ඩ් භාරයට Sinhala

රුපියල් බිලියන 190ක් විදේශගත කිරීමේ සැකකරු රිමාන්ඩ් භාරයට

රුපියල් බිලියන 190කට ආසන්න මුදලක් අවිධිමත් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවෙන් විදේශගත කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයකට සම්බන්ධ බවට සැකපිදෙන පුද්ගලයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබූ බව බලධාරීන්…

26 Jun 2026 Discuss