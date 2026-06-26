Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අද පළාත් කිහිපයකට හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වර්ෂාව අපේක්ෂිතයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අද පළාත් කිහිපයකට හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වර්ෂාව අපේක්ෂිතයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූනි 26 වැනි දිනට කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විරාම වශයෙන් වර්ෂාව ලැබෙනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.

බලපෑමට ලක්වන කලාප

අද පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක වාසය කරන ජනතාව දිනය පුරා අස්ථාවර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට සූදානම් විය යුතුය. පහත සඳහන් ප්‍රදේශවලට කාලානුරූපී වර්ෂාව ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය
  • කන්ඩි දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාව ද සිදුවිය හැකිය

සාමාන්‍ය වර්ෂාවට අමතරව, බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ කිහිපයකට දිනය තුළ ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාව ද ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා අධිකාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත. විශේෂයෙන් දහවල් හා සන්ධ්‍යා කාලයන්හිදී එවැනි කාලගුණ තත්ත්වයන් තීව්‍ර වීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති බැවින්, ජනතාව විශේෂ අවධානයෙන් සිටින ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම දැනුම්දීම් නිරතුරුව අනුගමනය කරන ලෙසත්, සඳහන් කරන ලද ප්‍රදේශවල සංචාරය කිරීමේදී හෝ එළිමහන් කටයුතුවල නිරත වීමේදී සුදුසු ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙසත් මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ සිහිනය රන්වන් කළේ නැත — කාන්තා කණ්ඩායම ආසියා කුසලාන අවසන් මහ තරගයේ දී පරාජයට Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ සිහිනය රන්වන් කළේ නැත — කාන්තා කණ්ඩායම ආසියා කුසලාන අවසන් මහ තරගයේ දී පරාජයට

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ACC කාන්තා ආසියා කුසලාන අවසන් මහ තරගයේ දී ඉන්දියාව අතින් කඳුළු සළලන පරාජයකට මුහුණ දුන් අතර, කලාපයේ වඩාත් කීර්තිමත් ක්‍රිකට්…

26 Jun 2026 Discuss
ධනංජය ද සිල්වාගේ අදිතේජස් සියය ගොළුබෙල්ලන් දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවට ජීවය ලබා දෙයි Sinhala

ධනංජය ද සිල්වාගේ අදිතේජස් සියය ගොළුබෙල්ලන් දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවට ජීවය ලබා දෙයි

පළමු ටෙස්ට් තරගයේ මුල් දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාව හුරුපුරුදු අවදානමකට ලක් වූ නමුත්, නායක ධනංජය ද සිල්වාගේ අපූරු සතකයක් සත්‍යවශයෙන්ම අවශ්‍ය ප්‍රත්‍යාශාව ලබා දෙමින්…

26 Jun 2026 Discuss
විට්ජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවයක් ආරම්භ කරයි, වෙන්කරවාගැනීම් විවෘත කෙරේ Sinhala

විට්ජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවයක් ආරම්භ කරයි, වෙන්කරවාගැනීම් විවෘත කෙරේ

දකුණු නැගෙනහිර ආසියාවට ළඟා වීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයන්ට දැන් නව හා උද්වේගජනක විකල්පයක් ලබා ගත හැකි අතර, වියට්නාමයේ අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සමාගමක් වන…

26 Jun 2026 Discuss