අද පළාත් කිහිපයකට හා දිස්ත්රික්ක කිහිපයකට විරාම වර්ෂාව අපේක්ෂිතයි
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූනි 26 වැනි දිනට කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, ශ්රී ලංකාවේ පළාත් හා දිස්ත්රික්ක කිහිපයකට විරාම වශයෙන් වර්ෂාව ලැබෙනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.
බලපෑමට ලක්වන කලාප
අද පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, දිවයිනේ ප්රදේශ කිහිපයක වාසය කරන ජනතාව දිනය පුරා අස්ථාවර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට සූදානම් විය යුතුය. පහත සඳහන් ප්රදේශවලට කාලානුරූපී වර්ෂාව ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
- කන්ඩි දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාව ද සිදුවිය හැකිය
සාමාන්ය වර්ෂාවට අමතරව, බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ කිහිපයකට දිනය තුළ ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාව ද ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්යා අධිකාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත. විශේෂයෙන් දහවල් හා සන්ධ්යා කාලයන්හිදී එවැනි කාලගුණ තත්ත්වයන් තීව්ර වීමේ ප්රවණතාවක් ඇති බැවින්, ජනතාව විශේෂ අවධානයෙන් සිටින ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම දැනුම්දීම් නිරතුරුව අනුගමනය කරන ලෙසත්, සඳහන් කරන ලද ප්රදේශවල සංචාරය කිරීමේදී හෝ එළිමහන් කටයුතුවල නිරත වීමේදී සුදුසු ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙසත් මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.