ඉන්දීය ඖෂධ ප්රාන්තය සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරයි
ඉන්දීය ඖෂධ කර්මාන්තයේ ප්රමුඛ සමාගමක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය සෞඛ්ය සේවා ක්ෂේත්රයේ ප්රමුඛියා වන සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ආයතනය අතර ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයක් ලෙස ඩොලර් මිලියන 20ක නව නිෂ්පාදන පහසුකමක් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ ක්ෂේත්රය සුවිශේෂී ột්ථානයකට පත්ව ඇත.
දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක්
ඉන්දියාවේ සුප්රසිද්ධ ඖෂධ සමාගම් අතරින් කැපී පෙනෙන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ලංකා අතර ඇති කර ගත් සහයෝගිතාව, දිවයිනේ දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන ක්ෂේත්රයට විශාල ආයෝජනයක් ගෙන එයි. ඒකාබද්ධව ඉදිකරන ලද මෙම කර්මාන්තශාලාව, ශ්රී ලංකාවේ ආනයනික ඖෂධ නිෂ්පාදන කෙරෙහි ඇති යැපීම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රටේ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ මෑත වසරවලදී මෙම කරුණ ඉහළ අවධානයක් ලබා ගෙන ඇත.
මෙම ඒකාබද්ධ ව්යාපාරය, විශාල පරිමාණ ඖෂධ මෙහෙයුම් සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ඇති හැකියාව කෙරෙහි ශක්තිමත් විශ්වාසයක් ප්රකාශ කරන අතර, දකුණු ආසියානු වෙළඳපොළ කෙරෙහි හවුල්කරුවන් දෙදෙනාම තබන උපායමාර්ගික වැදගත්කම ද ඉස්මතු කරයි.
මෙම ආයෝජනය ශ්රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
- ශ්රී ලංකාවේ දැන් ක්රියාත්මක, ඩොලර් මිලියන 20ක අධුනික නිෂ්පාදන පහසුකමක්
- අත්යවශ්ය ඖෂධ සඳහා ශක්තිමත් කළ දේශීය නිෂ්පාදන ධාරිතාවක්
- රටේ ඖෂධ ආනයන වියදම් අඩු කිරීමේ හැකියාව
- දේශීය සෞඛ්ය සේවා කර්මාන්තය තුළ නව රැකියා අවස්ථා
සෞඛ්ය සේවා ක්ෂේත්රයට ඇති පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ දේශීය වෛද්ය අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ඖෂධ ආනයනය කෙරෙහි බෙහෙවින් යැපී ඇති අතර, එය රටව සැපයුම් දාම බාධාවන්ට සහ විදේශ විනිමය පීඩනයට ගොදුරු කර තිබේ. මෙම කර්මාන්තශාලා පහසුකම ස්ථාපිත කිරීම, සෞඛ්ය සේවා ක්ෂේත්රයේ ස්වාවලම්බිතාව ඉහළ නැංවීම දෙසට තබන පියවරක් ලෙස සැලකෙන අතර, අත්යවශ්ය කර්මාන්තවල ශක්තිමත් භාවය ගොඩනැංවීමේ ජාතික ඉලක්ක සමඟ ද සමපාත වේ.
සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් අතර ඒකාබද්ධ ව්යාපාරය, ශ්රී ලංකාව තුළ ඖෂධ නිෂ්පාදන හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමට ගත් ඓතිහාසික කැපවීමක් නියෝජනය කරයි.
සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් ආයතනය, ජනරික ඖෂධ, බයෝසිමිලර් සහ නව්ය ප්රතිකාර ක්රම ඇතුළු විශාල නිෂ්පාදන ගොනුවක් සහිතව ගෝලීය වෙළඳපොළ පුරා ක්රියාත්මක වෙමින්, දශක ගණනක ඖෂධ සංවර්ධන හා නිෂ්පාදන ප්රවීණතාවක් රැගෙන එයි. ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ බෙදාහැරීම් හා සේවා ක්ෂේත්රයේ ස්ථාපිත නාමයක් ලෙස සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර්, මෙම ව්යාපාරයේ සාර්ථකත්වය සඳහා අත්යවශ්ය දේශීය දැනුම හා ජාලයන් සපයයි.
අනාගතය දෙස බලමින්
කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් මෙම ප්රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, මෙවැනි පරිමාණයේ සාර්ථක දේශීය නිෂ්පාදන හවුල්කාරිත්ව රටට තවදුරටත් විදේශ ඖෂධ ආයෝජන誘ආකර්ෂණය කර ගත හැකි බව පෙන්වා දෙති. ශ්රී ලාංකික රෝගීන් හා සෞඛ්ය සේවා සපයන්නන් සඳහා, දීර්ඝකාලීනව ලැබෙන ප්රතිලාභය නම් ඖෂධ ලබා ගැනීමේ ඇති සුලභතාව ඉහළ නැංවීම සහ අත්යවශ්ය ඖෂධ සඳහා මිල ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීමයි.
මෙම කර්මාන්තශාලාවේ විවෘතය, ව්යාපාරික ජයග්රහණයක් පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාව තම ජනතාව රඳා සිටින ඖෂධ සුරක්ෂිත කර ගන්නා ආකාරය පරිවර්තනය කළ හැකි ඓතිහාසික මොහොතක් ල
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.