Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට විශාල ඖෂධ ආයෝජනයක්

ඉන්දීය ඖෂධ දිග්ගජ සමාගමක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස්, දේශීය සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් සමාගම සමඟ හාත්පසින් සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කිරීමට එකතු වී ඇති අතර, එම ඒකාබද්ධ ආයෝජනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 20ක් දක්වා ළඟා වේ.

දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා නිෂ්පාදනයට සැලකිය යුතු දිරිගැන්වීමක්

මෑත වර්ෂවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ අංශයට ලැබුණු වඩාත් සැලකිය යුතු විදේශ සම්බන්ධිත ආයෝජනයන්ගෙන් එකක් ලෙස මෙම නව පහසුකම සලකුණු කෙරේ. ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛ ඖෂධ නිෂ්පාදකයෙකු වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා කර්මාන්තයේ ප්‍රතිෂ්ඨිත නාමයක් දරන සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරය මෙම දෙස් දෙකක් එකතු කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීමට, ආනයනික ඖෂධ නිෂ්පාදනවලට ඇති යැපීම අවම කිරීමට සහ සෞඛ්‍ය සැපයුම් දාමවල ස්වයංපෝෂිතතාවය ඉහළ නැංවීමට මෙම කර්මාන්ත ශාලාව දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ආයෝජනය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඖෂධ ආනයනය මත දැඩි ලෙස යැපී ඇත. මෙම ප්‍රමාණයේ දේශීය නිෂ්පාදන පහසුකමක් ස්ථාපිත කිරීමෙන් රටට ඇති විය හැකි ප්‍රතිලාභ කිහිපයක් ඇතුළත් ය:

  • දේශීයව නිෂ්පාදිත අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ වඩාත් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිවීම
  • යම් ඖෂධ නිෂ්පාදනවල මිල අඩු කිරීමේ හැකියාව
  • සෞඛ්‍ය සේවා නිෂ්පාදන අංශයේ දක්ෂ රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම
  • කලාපීය ඖෂධ කේන්ද්‍රයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම

සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් එකතු වෙයි

ඉන්දියාවේ අහමදාබාද් මූලස්ථානය කරගත් සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සතුව පුළුල් ගෝලීය ව්‍යාප්තියක් ඇති අතර, ජනක සහ ප්‍රසිද්ධ බෙහෙත් රාශියක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ප්‍රකීර්ණ සමාගමකි. ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළේ ගැඹුරු මූල ඇති විශ්වාසදායී දේශීය හවුල්කරුවෙකු වන සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් සමඟ එහි සහයෝගිතාව, ජාත්‍යන්තර ප්‍රවීණත්වය දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අවශ්‍යතා පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර දැනුම සමඟ ඒකාබද්ධ කරන උපාය මාර්ගික සවිය ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සහ ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවා ආයෝජන ගමනාන්තයක් ලෙස දීර්ඝකාලීන විභවය කෙරෙහි ආයෝජකයන්ගේ වර්ධනශීලී විශ්වාසය මෙම හවුල්කාරිත්වය පිළිබිඹු කරයි.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

මෑත වර්ෂවල මූල්‍ය දුෂ්කරතාවලින් පසු ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කර නැවත ගොඩනැගීමේ උත්සාහය දිගටම ගෙන යන අතර, මෙවැනි ආයෝජන කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවන්ගේ අළුත් වූ උනන්දුව සංඥා කරයි. ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාව ඉක්මන් කාලයකදී දේශීය ඖෂධ සැපයුමට දායක වීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෙහෙයුම් පරිණත වීමත් සමඟ නිෂ්පාදනය පුළුල් කිරීමේ හැකියාවද පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලරය අත්හැර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ ඓතිහාසික වෙනසක් කරා Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලරය අත්හැර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ ඓතිහාසික වෙනසක් කරා

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම සිය ජාතික මුදල් — ශ්‍රී ලංකා රුපියල සහ ඉන්දීය රුපියල — භාවිතයෙන් පවත්වාගෙන යාමේ සැලසුම් ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටින…

26 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වහල සූර්ය බලශක්ති එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ආධාර කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 57ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි…

26 Jun 2026 Discuss
යාපනය ජනතාවගේ ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා විමර්ශනය කරයි Sinhala

යාපනය ජනතාවගේ ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා විමර්ශනය කරයි

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සිවිල් වැසියන්ට ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ සිදුවෙමින් පවතින ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉහළ…

26 Jun 2026 Discuss