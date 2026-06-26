ඊස්ටර් ඉරිදා දෝෂාරෝපණ ක්රීඩාව: ඇමැතිවරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශ පිළිතුරුවලට වඩා ප්රශ්න මතු කරයි
තහවුරු නොවූ චෝදනා පාර්ලිමේන්තුවේ මධ්යස්ථානයට
2019 අප්රේල් මාසයේ සිදු වූ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරයන් ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන වේදිකාව කෙළඹවීම අඛණ්ඩව සිදු වන අතර, නාට්යාත්මකව බරින් යුතු නමුත් නීතිමය සාරයෙන් හිස් බව විවේචකයෝ පවසන නව චෝදනා පාර්ලිමේන්තුවේ මතු වී තිබේ. නවතම මතභේදය කේන්ද්ර වී ඇත්තේ ඇමැති ආනන්ද විජේපාල විසින් පාර්ලිමේන්තුවට කරන ලද ප්රකාශය සම්බන්ධයෙනි — එනම් 260කට අධික ජීවිත බිලිගත් ඒ මාරාන්තික බෝම්බ ප්රහාරවල සූත්රධාරියා ලෙස හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ හඳුන්වා දීමයි.
අධිකරණ තීන්දුවක් නොමැතිව කරන ලද බරපතල චෝදනාවක්
සුරේෂ් සල්ලේට එරෙහිව එල්ල කෙරෙන චෝදනාව අලුත් නැත; එය හරියටම එම නාමයෙන්ම පවතී — චෝදනාවක් පමණි. ඕනෑම ප්රජාතන්ත්රවාදී යුක්ති ක්රමයක අත්යවශ්ය නීතිමය සීමාව වන සාධාරණ සැකයකට ඔබ්බෙන් ඔහුගේ වරද කිසිදු අධිකරණයක් තවම තහවුරු කර නැත. එහෙත් ඇමැති විජේපාලගේ පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශය, එම චෝදනාව තීරිත සත්යයක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට ගොස් ඇති අතර, එවැනි රාජ්යතාන්ත්රික ප්රකාශ අධිකරණ අඛණ්ඩතාවටත් පාර්ලිමේන්තුවේ ගෞරවනීය භාවයටත් හානි කරන බව තර්ක කරන නිරීක්ෂකයන්ගෙන් තීව්ර විවේචනයට ලක් වී ඇත.
පාර්ලිමේන්තුව දේශපාලන ලකුණු ගැනීමේ වේදිකාවක්ද?
ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරවලදී ආදරණීයයන් අහිමි වූ බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන්ට, විමර්ශනය දේශපාලනීකරණය වීම ගැඹුරු කලකිරීමේ මූලාශ්රයකි. ප්රහාරවලින් වසර ගණනාවක් ගතවී ඇති නමුත්, වින්දිතයන්ගේ පවුල් තවමත් පාර්ලිමේන්තු නාට්යය වෙනුවට නිසි නීතිමය මාර්ග ඔස්සේ විශ්වාසදායක වගවීමක් ලැබීමට බලා සිටිති.
අනුරූප අධිකරණ සොයාගැනීම් නොමැතිව පාර්ලිමේන්තුවේ විශාල ප්රකාශ කිරීම යුක්තිය ඉටු කිරීමට කිසිදු ප්රයෝජනයක් නොදෙන අතර, එය දේශපාලන පන්තිය ගැන ජනතාවගේ සංශයවාදය ගැඹුරු කරනු පමණි.
චෝදනාව සත්යයක් ලෙස සැලකීමේ අන්තරාය
ඇමැතිවරු දෝෂ සිද්ධියකින් තොරව පාර්ලිමේන්තු බිම භාවිත කර වරද ප්රකාශ කරන විට, ඒ ක්රියාව පවත්නා හෝ අනාගත නීතිමය කටයුතු කෙරෙහි අගතිගාමී ලෙස බලපෑ හැකි බව නීති විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති. ස්ථානීය සභාව තුළ කළ ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් නීති සම්පාදකයන්ව අපකීර්ති නඩුවලින් ආරක්ෂා කරන පාර්ලිමේන්තු වරප්රසාදය, සම්පූර්ණ හා සාධාරණ නඩු විභාගයකට තවමත් මුහුණ නොදී සිටින පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නිරාධාර චෝදනා ගෙනෙමින් ආරක්ෂාවක් ලෙස යොදා නොගත යුතුය.
- ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් සුරේෂ් සල්ලේ කිසිදු අධිකරණයක් විසින් දෝෂී ලෙස තීන්දු කර නැත.
- ඇමැති විජේපාලගේ ප්රකාශය කරන ලද්දේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී වන අතර, එහිදී සාමාජිකයෝ තමන්ගේ ප්රකාශ සඳහා නීතිමය වශයෙන් ප්රතිශක්තිය භුක්ති විඳිති.
- 2019 අප්රේල් 21 දින ශ්රී ලංකාවේ සිද්ධ වූ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරයන්හිදී පල්ලි සහ හෝටල් ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයක 260කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
- ප්රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය ආරම්භයේ සිටම දේශපාලන මතභේදයන්ට ගොදුරු වී ඇත.
වින්දිතයෝ වඩා හොඳ දෙයක් ලැබිය යුතුය
දේශපාලන නළුවෝ චෝදනා හුවමාරු කරගනිමින් සිටිද්දී, සිවිල් සමාජය සහ වින්දිතයන්ගේ පවුල් නොවෙනස්ව ඉල්ලා සිටින්නේ ඒකාලෝකිත, ස්වාධීන හා අධිකරණමය ශබ්දිත ක්රියාවලියක් ඔස්සේ සැබෑ වගවීමක් ඉටු කිරීමයි. කෙතරම් ජාත්යන්තරය වුවද, පාර්ලිමේන්තුවේ ගැලවීම, නිසි ක්රියාදාමය ඔස්සේ ලබාදෙන යුක්තිය සඳහා ආදේශකයක් නොවේ. ශ්රී ලංකාවේ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරවල වින්දිතයෝ හෙළි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.